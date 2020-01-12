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مصر ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

تحرير:التحرير ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٣ م
الخارجية المصرية
الخارجية المصرية
رحبت مصر بوقف إطلاق النار غير المشروط الذي أُعلن مساء أمس في ليبيا، وتعبر عن دعمها لكل ما يحقن دماء الشعب الليبي الشقيق، وتؤكد مجددا على أهمية العودة إلى العملية السياسية ممثلة في عملية برلين وجهود المبعوث الأممي لإطلاق المسارات الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكدة دعمها لحل شامل يحفظ أمن ليبيا وأمن دول جوارها ودول حوض البحر المتوسط، ويحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها. لحقن دماء الشعب
وتُشدد مصر على ضرورة الاستمرار في مكافحة التيارات المتطرفة على الساحة الليبية، وأهمية إبداء الحزم اللازم في التعامل مع كل تدخل خارجي يُقدم الدعم لتلك التيارات، ويرسل المقاتلين الأجانب إلى الأراضي الليبية، وتُذكر بأن نجاح العملية السياسية يقتضي الالتزام بما تم التوافق عليه من ضرورة تفكيك الميليشيات بالتوازي
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مظلوم-عبدي

قائد سوريا الديمقراطية: أشكر السيسي على مواقفه ضد الغزو التركي

قال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، إن السوريين يطالبون أن يكون لمصر دور أكبر في القضية السورية خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن ما تقوم به تركيا وإيران في ملف سوريا ليس في صالح الشعب السوري، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه ضد الغزو التركي وتأكيده وحدة الشعب والأراضي السورية. وأضاف «مظلوم»، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه «بالورقة والقلم»، والمذاع على قناة «تن»، أن موقف مصر مشرف جدا تجاه التعامل مع الغزو التركي لمنطقة رأس العين السورية.
سد النهضة

وزير الري الأسبق: مصر خاضت مفاوضات سد النهضة بنية صادقة

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن ما تفعله إثيوبيا اتجاه سد النهضة ليس جديدًا، إذ كررته من قبل مع كينيا، لافتًا إلى أن هناك نقطتين خلافيتين بين مصر وإثيوبيا، ويجب أن يكون هناك مرونة خاصة في مسألة تخزين المياه. وأضاف علام، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج «رأي عام»، والمذاع عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأحد، أن مصر خاضت مفاوضات سد النهضة بنية صادقة، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تخلت عن تعهداتها بالحفاظ على حصة مصر من مياه النيل عندما جلسوا على طاولة المفاوضات.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم تعلن عن إجراء اختبارات الاستعدادات النفسية في 3 مقرات

في ضوء تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، عن توفير مقرات بديلة لأداء اختبارات القبول للمعلمين الجدد المتقدمين لشغل وظائف التعليم والمستهدفين بأداء اختبارات الاستعدادات النفسية، وذلك لتضرر العديد من المعلمين الجدد وتحملهم مشقة الانتقال البدنية والمالية من محافظتهم إلى مقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يصدر قرارا بتخصيص أراضٍ للإسكان الاجتماعي بالغردقة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارًا بتخصيص أربع قطع أراض من أملاك الدولة الخاصة، الواقعة بزمام مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بالمجان لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وذلك لإقامة إسكان اجتماعي واستثماري عليها، وإقامة المباني الخدمية والإدارية اللازمة.
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سامح-شكري (2)

حاملا رسالة من السيسي.. سامح شكري يصل الجزائر لإجراء مشاورات

وصل اليوم الخميس، وزير الخارجية سامح شكري، إلى الجزائر العاصمة، في زيارة تستغرق يوما واحدا، لإجراء مشاورات مع الأشقاء الجزائريين حول العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين والتباحُث حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وكان في استقباله بمطار هواري بومدين، الوزير المنتدب المكلف بالجالية في الخارج رشيد بلادهان، والسفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، وطاقم السفارة المصرية.
الجيش- الوطني -الليبي (2)

الجيش الليبي يُسيطر على منطقة «الوشكة» غرب سرت

واصلت ‏‎قوات «الجيش الوطني الليبي»، تقدمها باتجاه مدينة مصراتة، إذ سيطرت على منطقة الوشكة الواقعة غربي ‎سرت، فيما تحدثت وسائل إعلام، عن سيطرة قوات الجيش على أجزاء واسعة من منطقتي أبوقرين بالإضافة إلى الوشكة، مشيرة إلى أن سلاح الجو التابع لـ«الجيش الوطني الليبي» شن ضربات جوية استهدفت آليات وتجمعات لقوات الوفاق في بوقرين ولحسون والبويرات، بحسب روسيا اليوم. وكانت بحرية الجيش الوطني الليبي قد سيطرت بالكامل، أمس الإثنين، على ميناء مدينة سرت شمال البلاد، إذ قال مراسل العربية، إن الجيش الوطني الليبي سيطر على معسكر كتيبة الساعدي بمنطقة بوهادي شرق سرت
الجيش- الوطني -الليبي (2)

بحرية الجيش الليبي تسيطر على «ميناء سرت» شمال البلاد

سيطرت بحرية الجيش الوطني الليبي بالكامل، اليوم الإثنين، على ميناء مدينة سرت شمال البلاد، إذ قال مراسل العربية، إن الجيش الوطني الليبي سيطر على معسكر كتيبة الساعدي بمنطقة بوهادي شرق سرت، مؤكدًا على أن ميليشيات الوفاق انسحبت من المدينة وفقدت أهم معسكراتها ونقطة انتقالها نحو مراكزها الأخرى، مشددًا على أن دخول الجيش سرت مهم لأنها نقطة انتقال ميليشيات الوفاق، لافتًا إلى أن الجيش الليبي اقتحم المدينة من المحورين الشرقي والجنوبي، وفقًا لما ذكرته العربية.
اردوغان (3)

الرئيس التركي يُعلن بدء انتشار جنود أتراك في ليبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بدء نشر جنود أتراك في ليبيا، استنادا إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي له قبل أيام، إذ قال أردوغان في مقابلة مع قناة «سي إن إن ترك»: «إن مهمة جنودنا هناك هي التنسيق، جنودنا ينتشرون بشكل تدريجي»، مؤكدًا أن بلاده سترسل أيضا كبار قادة الجيش. ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن أردوغان القول: «نحن غير منزعجين من إدانة السعودية لقرار إرسالنا قوات إلى ليبيا ولا نقيم وزنا لإدانتها»، في إشارة إلى انتقادات الرياض لقرار البرلمان التركي، وفقًا لما ذكرته «دويتشيه فيله».
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