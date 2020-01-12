وزير الري الأسبق: مصر خاضت مفاوضات سد النهضة بنية صادقة

تحرير:محمد فتحي ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٢ م

سد النهضة_أرشيفية

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن ما تفعله إثيوبيا اتجاه سد النهضة ليس جديدًا، إذ كررته من قبل مع كينيا، لافتًا إلى أن هناك نقطتين خلافيتين بين مصر وإثيوبيا، ويجب أن يكون هناك مرونة خاصة في مسألة تخزين المياه. وأضاف علام، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج «رأي عام»، والمذاع عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأحد، أن مصر خاضت مفاوضات سد النهضة بنية صادقة، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تخلت عن تعهداتها بالحفاظ على حصة مصر من مياه النيل عندما جلسوا على طاولة المفاوضات.

وأشار علام إلى أن إثيوبيا يجب أن تضحي مثلما ضحت مصر، منوها بأن هناك مشروعات لم تكتمل بسبب نقص المياه مثل توشكى.وأصدرت مصر بيانا شديد اللهجة، أدانت فيه رد الفعل الصادر من أديس أبابا بشأن المفاوضات الأخيرة بخصوص سد النهضة والتي آلت نتائجها إلى الفشل.وأكدت جمهورية مصر العربية، أن البيان الصادر عن وزارة