الهلال السوداني: حمادة صدقي هرب بسبب وضع الأهلي

تحرير:علي الزيني ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٧ م

حمادة صدقي

أصدر مجلس إدارة نادي الهلال السوداني بيانا رسميا اتهم فيه حمادة صدقي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي تولى قيادة فريق سموحة خلال الساعات الماضية بالهروب. وجاء البيان كالتالي: "تلقى الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال قبل قليل اتصالا هاتفيا من الكابتن حمادة صدقي يفيد بعدم رغبة الأخير في الاستمرار ضمن الطاقم الفني للهلال.. قد جاء قرار صدقي عقب "هروبه" ليلا وعقب مباراة الهلال والنجم الساحلي إلى جمهورية مصر العربية دون علم مجلس الهلال الذي استفسر العلاقات العامة عن الطريقة التي سافر بها المدرب".

وواصل البيان: "وأوضحت العلاقات العامة بنادي الهلال أن المدرب استلم جوازه من الموظف ايمن زين العابدين بناءً على توجيه من الكابتن محمود جبارة السادة مدير الكرة". واختتم: "قرر مجلس الهلال إعفاء الكابتن محمود جبارة السادة من منصبه في دائرة الكرة وأيمن زين العابدين من منصبه كموظف للعلاقات العامة بنادي الهلال،