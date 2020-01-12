رياضة

الهلال السوداني: حمادة صدقي هرب بسبب وضع الأهلي

تحرير:علي الزيني ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٧ م
حمادة صدقي
حمادة صدقي
أصدر مجلس إدارة نادي الهلال السوداني بيانا رسميا اتهم فيه حمادة صدقي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي تولى قيادة فريق سموحة خلال الساعات الماضية بالهروب. وجاء البيان كالتالي: "تلقى الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال قبل قليل اتصالا هاتفيا من الكابتن حمادة صدقي يفيد بعدم رغبة الأخير في الاستمرار ضمن الطاقم الفني للهلال.. قد جاء قرار صدقي عقب "هروبه" ليلا وعقب مباراة الهلال والنجم الساحلي إلى جمهورية مصر العربية دون علم مجلس الهلال الذي استفسر العلاقات العامة عن الطريقة التي سافر بها المدرب".
وواصل البيان: "وأوضحت العلاقات العامة بنادي الهلال أن المدرب استلم جوازه من الموظف ايمن زين العابدين بناءً على توجيه من الكابتن محمود جبارة السادة مدير الكرة". واختتم: "قرر مجلس الهلال إعفاء الكابتن محمود جبارة السادة من منصبه في دائرة الكرة وأيمن زين العابدين من منصبه كموظف للعلاقات العامة بنادي الهلال،
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أجويرو

في ليلة تألق أجويرو.. السيتي يكتسح أستون فيلا

اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره أستون فيلا بستة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، والتى أقيمت على ملعب فيلا بارك (معقل الفلاينز) بالجولة الـ22 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريمرليج). وسجل أهداف الستيزنز رياض محرز (بواقع هدفين) في الدقيقة الـ18 والـ24، وسيرجيو أجويرو ثلاثة أهداف في الدقيقة الـ28 والـ57 والـ81، وجابريال جيسوس في الدقيقة الـ45، من عمر المباراة، بينما سجل هدف الفلاينز الوحيد أنور الغازي في الدقيقة الـ90 من ضربة جزاء.
بيراميدز- والمصري‎ (6)

بيراميدز يكرر فوزه على المصري في الكونفيدرالية

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ايريك تراوري سجل هدف التقدم، وأضاف عماد دونجا الهدف الثاني. بيراميدز رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول بالمجموعة الأولى، في المقابل تجمد رصيد المصري عند ست نقاط في المركز الثاني، بينما يأتي إينوجو رينجرز ونواذيبو في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين لكل منهما.
ريال مدريد

ريال مدريد يلاقي أتلتيكو في نهائي السوبر الإسباني

في ديربي إسباني مدريدي جديد، يلتقي ريال مدريد بنظيره أتلتيكو مدريد، في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، على ستاد الجوهرة بمدينة جدة بالسعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث تستضيف المملكة البطولة في ثوبها الجديد وشهدت مشاركة أربع فرق وهم برشلونة بطل الدوري الإسباني، وأتلتيكو مدريد وصيف الليجا، وريال مدريد صاحب المركز الثالث، وفالنسيا بطل الكأس.
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النجم الساحلي - المريخ السوداني‎

مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يثأر من الهلال

فوز ثمين حققه فريق النجم الساحلي على نظيره الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي اقيم مساء اليوم السبت على ملعب الأخير بالسودان ضمن مباريات الجولة الرابعة في المجموعة الثانية، ليخطف الفريق التونسى صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط. نجح لاعبو النجم الساحلى في تحويل تأخرهم بهدف دون رد إلى فوز مستحق بهدفين مقابل هدف ليخطفوا 3 نقاط غالية منحتهم صدارة المجموعة التي كان يحتلها الأهلي بعد تعادله اليوم أمام فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدف لكلا الفريقين.
الأهلى- وبلاتينيوم‎ (6)

الأهلي يفشل في فك شفرات بلاتينيوم ويتعادل إيجابيًا

سقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام نظيره بلاتينوم بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وبهذا التعادل يحتل الأهلي صدارة المجموعة بصفة مؤقتة وبرصيد 7 نقاط، بينما يأتي بعده النجم الساحلي برصيد 6 نقاط، والهلال برصيد 6، وبلاتينوم برصيد نقطة وحيدة. بدأت المباراة بمحاولة من الجانبين، حتى جاء هدف بلاتينوم في الدقيقة الـ20 بأقدام ساتنلي ناجالا، حيث استلم الأخير الكرة في منطقة العمليات ليسددها في مرمى المارد الأحمر وسط غياب من مدافعي الأهلي.
الأهلى -والإتحاد‎ (2)

الأهلي يفوز على بلاتينيوم في دوري الأبطال

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، بهدفين نظيفين، سجلهما وليد سليمان، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «استاد السلام»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن النجم الساحلي الأول، والهلال السوداني الثالث، فيما ودع بلاتينيوم المسابقة بشكل رسمي. ويحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم في زيمبابوي، في المقابل يستقبل الهلال السوداني نظيره النجم الساحلي التونسي، في أم درمان.
الاهلي- والهلال السوداني (4)

مجموعة الأهلي تشتعل.. الهلال السوداني يفوز على النجم

حقق فريق الهلال السوداني فوزًا ثمينًا على نظيره النجم الساحلي، بهدف نظيف، جاء عن طريق أطهر الطاهر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن مواجهات في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليشعل الفريق السوداني صراع التأهل بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن النجم صاحب الصدارة مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة الأهلي وبلاتينيوم التي ستقام بعد قليل.
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