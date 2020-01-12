سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

قائد سوريا الديمقراطية: أشكر السيسي على مواقفه ضد الغزو التركي

تحرير:محمد فتحي ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٣ م
مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية
مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية
قال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، إن السوريين يطالبون أن يكون لمصر دور أكبر في القضية السورية خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن ما تقوم به تركيا وإيران في ملف سوريا ليس في صالح الشعب السوري، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه ضد الغزو التركي وتأكيده وحدة الشعب والأراضي السورية. وأضاف «مظلوم»، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه «بالورقة والقلم»، والمذاع على قناة «تن»، أن موقف مصر مشرف جدا تجاه التعامل مع الغزو التركي لمنطقة رأس العين السورية.
وأوضح قائد قوات سوريا الديمقراطية، أن مصر موقفها واضح ومحدد بوصفها دولة عربية قيادية في المجتمع العربي.وأشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية أفشلت المشروع التركي في سوريا خاصة والمنطقة عامة، منوها بأن جهود الدول الأخرى في الملف السوري ليس قوي لإنهاء الأزمة السورية.ولفت إلى أن مصر لديها مصلحة في حل المشكلة
اقرأ المزيد
سد النهضة

وزير الري الأسبق: مصر خاضت مفاوضات سد النهضة بنية صادقة

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن ما تفعله إثيوبيا اتجاه سد النهضة ليس جديدًا، إذ كررته من قبل مع كينيا، لافتًا إلى أن هناك نقطتين خلافيتين بين مصر وإثيوبيا، ويجب أن يكون هناك مرونة خاصة في مسألة تخزين المياه. وأضاف علام، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج «رأي عام»، والمذاع عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأحد، أن مصر خاضت مفاوضات سد النهضة بنية صادقة، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تخلت عن تعهداتها بالحفاظ على حصة مصر من مياه النيل عندما جلسوا على طاولة المفاوضات.
الخارجية المصرية

مصر ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت مصر بوقف إطلاق النار غير المشروط الذي أُعلن مساء أمس في ليبيا، وتعبر عن دعمها لكل ما يحقن دماء الشعب الليبي الشقيق، وتؤكد مجددا على أهمية العودة إلى العملية السياسية ممثلة في عملية برلين وجهود المبعوث الأممي لإطلاق المسارات الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكدة دعمها لحل شامل يحفظ أمن ليبيا وأمن دول جوارها ودول حوض البحر المتوسط، ويحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها. لحقن دماء الشعب
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم تعلن عن إجراء اختبارات الاستعدادات النفسية في 3 مقرات

في ضوء تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، عن توفير مقرات بديلة لأداء اختبارات القبول للمعلمين الجدد المتقدمين لشغل وظائف التعليم والمستهدفين بأداء اختبارات الاستعدادات النفسية، وذلك لتضرر العديد من المعلمين الجدد وتحملهم مشقة الانتقال البدنية والمالية من محافظتهم إلى مقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يصدر قرارا بتخصيص أراضٍ للإسكان الاجتماعي بالغردقة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارًا بتخصيص أربع قطع أراض من أملاك الدولة الخاصة، الواقعة بزمام مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بالمجان لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وذلك لإقامة إسكان اجتماعي واستثماري عليها، وإقامة المباني الخدمية والإدارية اللازمة.
اقرأ المزيد من الأخبار
قابوس

مصر تعلن الحداد 3 أيام على رحيل السلطان قابوس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، الذي وافته المنية اليوم. كان السيسي نعى السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية مساء أمس، وكتب في صفحته على "فيسبوك": "بمزيد من الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي للأمة العربية والشعب العماني الشقيق في وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، حيث كان داعماً دائماً للقضايا العربية والإسلامية في شتى المواقف، ورائداً لنهضة سلطنة عمان الشقيقة. ادخله الله فسيح جناته والهم أسرته الصبر والسلوان".
اردوغان (3)

كاتب لبناني: أردوغان يرسل ميليشيات إرهابية مسلحة إلى ليبيا

أكد الكاتب الصحفي اللبناني، يحيى أحمد الكعكي، أن إرسال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقوات عسكرية وميليشيات إرهابية مسلحة إلى ليبيا، يأتي في سياق مؤامرة تستهدف إضعاف مصر، وفرض أردوغان لنفسه والمساومة للحصول على ما يريده من غاز البحر المتوسط. وأشار الكاتب، في مقال بعنوان "ليبيا لليبيين" بصحيفة الشرق اللبنانية في عددها الصادر اليوم، إلى أنه في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود السياسية، خصوصا من جانب مصر لمواجهة تداعيات الموقف سعيا لاحتواء الأوضاع في ليبيا في إطار تسوية سياسية شاملة، فإن الرئيس التركي يعمل على تقويض تلك الجهود، عبر إرسال قواته العسكرية وفلول تنظيمي الإخوان وداعش الإرهابيين المهزومين في سوريا.
صبري بوقادوم وزير الخارجية الجزائري

لا تدخل لا سلاح.. الجزائر ترفض خطط أردوغان في ليبيا

أكدت الجزائر رفضها للتدخل العسكري في ليبيا، مطالبة باحترام حظر دخول الأسلحة إلى البلد الملاصق لحدودها، وأوضح صبري بوقادوم وزير الخارجية، إن بلاده تدعم الحل السياسي والسلمي في ليبيا، وترفض التدخل العسكري، وتصر على احترام حظر تزويد ليبيا بالأسلحة، داعيا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي لوجي دي مايو، اليوم الخميس، إلى "مفاوضات بين الليبيين في إطار احترام القانون الدولي وبدعم من المجتمع الدولي"، بحسب سكاي نيوز.
الحرب-في- سوريا (8)

مقتل 3 عسكريين أتراك في انفجار سيارة مفخخة بسوريا

قتل 3 عسكريين أتراك في انفجار سيارة مفخخة بقرية الأربعين في ريف مدينة رأس العين شمال غرب محافظة الحسكة، وفقًا لروسيا اليوم. وأوفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في وقت سابق من اليوم، سقوط قتلى وجرحى من الفصائل الموالية لتركيا بانفجار في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا. وذكرت الوكالة أن سيارة مفخخة انفجرت في حاجز للفصائل الموالية للنظام التركي في قرية كوع شلاح بريف رأس العين وتم نقلهم إلى الأراضي التركية. ووقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين الجيش السوري والقوات التركية في قرية أم شعيفة بريف "رأس العين".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]