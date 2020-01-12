قائد سوريا الديمقراطية: أشكر السيسي على مواقفه ضد الغزو التركي

تحرير:محمد فتحي ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٣ م

مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية

قال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، إن السوريين يطالبون أن يكون لمصر دور أكبر في القضية السورية خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن ما تقوم به تركيا وإيران في ملف سوريا ليس في صالح الشعب السوري، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه ضد الغزو التركي وتأكيده وحدة الشعب والأراضي السورية. وأضاف «مظلوم»، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه «بالورقة والقلم»، والمذاع على قناة «تن»، أن موقف مصر مشرف جدا تجاه التعامل مع الغزو التركي لمنطقة رأس العين السورية.

وأوضح قائد قوات سوريا الديمقراطية، أن مصر موقفها واضح ومحدد بوصفها دولة عربية قيادية في المجتمع العربي.وأشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية أفشلت المشروع التركي في سوريا خاصة والمنطقة عامة، منوها بأن جهود الدول الأخرى في الملف السوري ليس قوي لإنهاء الأزمة السورية.ولفت إلى أن مصر لديها مصلحة في حل المشكلة