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السيسي وميركل يتفقان على رفض التدخلات غير المشروعة في ليبيا

تحرير:التحرير ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٧ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي وميركل_أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي وميركل_أرشيفية
تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إذ صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن الوضع في ليبيا، حيث أطلعت المستشارة ميركل السيد الرئيس على الجهود والاتصالات الألمانية الأخيرة ذات الصلة بالملف الليبي سعيا لبلورة مسار سياسي لتسوية القضية، وفي هذا السياق تم تبادل وجهات النظر تجاه المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية، وتداعياتها على ليبيا والمنطقة.
وقد تم التوافق في هذا الصدد على أن أي مسار لحل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية يجب أن يتم صياغته في إطار شامل يتناول كل جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وكذلك تقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

مظلوم-عبدي

قائد سوريا الديمقراطية: أشكر السيسي على مواقفه ضد الغزو التركي

قال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، إن السوريين يطالبون أن يكون لمصر دور أكبر في القضية السورية خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن ما تقوم به تركيا وإيران في ملف سوريا ليس في صالح الشعب السوري، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه ضد الغزو التركي وتأكيده وحدة الشعب والأراضي السورية. وأضاف «مظلوم»، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه «بالورقة والقلم»، والمذاع على قناة «تن»، أن موقف مصر مشرف جدا تجاه التعامل مع الغزو التركي لمنطقة رأس العين السورية.
سد النهضة

وزير الري الأسبق: مصر خاضت مفاوضات سد النهضة بنية صادقة

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن ما تفعله إثيوبيا اتجاه سد النهضة ليس جديدًا، إذ كررته من قبل مع كينيا، لافتًا إلى أن هناك نقطتين خلافيتين بين مصر وإثيوبيا، ويجب أن يكون هناك مرونة خاصة في مسألة تخزين المياه. وأضاف علام، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج «رأي عام»، والمذاع عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأحد، أن مصر خاضت مفاوضات سد النهضة بنية صادقة، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تخلت عن تعهداتها بالحفاظ على حصة مصر من مياه النيل عندما جلسوا على طاولة المفاوضات.
الخارجية المصرية

مصر ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت مصر بوقف إطلاق النار غير المشروط الذي أُعلن مساء أمس في ليبيا، وتعبر عن دعمها لكل ما يحقن دماء الشعب الليبي الشقيق، وتؤكد مجددا على أهمية العودة إلى العملية السياسية ممثلة في عملية برلين وجهود المبعوث الأممي لإطلاق المسارات الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكدة دعمها لحل شامل يحفظ أمن ليبيا وأمن دول جوارها ودول حوض البحر المتوسط، ويحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها. لحقن دماء الشعب
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم تعلن عن إجراء اختبارات الاستعدادات النفسية في 3 مقرات

في ضوء تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، عن توفير مقرات بديلة لأداء اختبارات القبول للمعلمين الجدد المتقدمين لشغل وظائف التعليم والمستهدفين بأداء اختبارات الاستعدادات النفسية، وذلك لتضرر العديد من المعلمين الجدد وتحملهم مشقة الانتقال البدنية والمالية من محافظتهم إلى مقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
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بوتين: المقاتلون الروس في ليبيا لا يمثلون دولتنا

نفى الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، أي علاقة للدولة الروسية بالمرتزقة التابعين لشركة فانجر، الذين يقاتلون في ليبيا، قائلا: "إنه إذا كان هناك مثل هؤلاء فإنهم لا يمثلون الدولة الروسية ولا تمولهم الدولة"، وجاء ذلك في أعقاب تقارير إعلامية، تفيد بمشاركة متعاقدين عسكريين روس سرا في دعم القوات الروسية في سوريا وأوكرانيا، وتقوم بتشغيل المتعاقدين شركة خاصة معروفة باسم فاجنر معظم أفرادها من الجنود السابقين، بحسب رويترز.
سكينه- فؤاد (2)

سكينة فؤاد: نعيش أخطر لحظة في تاريخ المنطقة.. والعملاء لا أول لهم ولا آخر

مهتمة بقضايا وطنها ومشكلات أبنائه، لم تغير السنوات قناعاتها بأنها جندية فى معركة سلاحها القلم، عاصرت أهم الأحداث فى تاريخ مصر والأمة العربية ومرت فى رحلتها بثلاث ثورات منذ تأسيس الجمهورية، تحمل فى جعبتها كثيرًا من المعلومات والأسرار على مر العصور، خصوصا ما بعد ثورة يناير بحكم قربها من مراكز صنع القرار، إذ عينت مستشارًا للرئيس الأسبق محمد مرسى، ولم تطق غير شهور قليلة لتعلن استقالتها، قبل أن تعود مرة أخرى إلى نفس الموقع مع تولى المستشار عدلى منصور رئاسة البلاد بصفة مؤقتة، بعد إسقاط حكم الإخوان فى 30 يونيو 2013، لديها اطلاع كبير ومتابعة جيدة للأحداث الجارية وتطوراتها، تقرؤها وتحللها بثلاثة أعين خبيرة: السياسى والصحفى والأديب.. إنها الكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد، التى كان لنا معها حوار ثري اعترفت فيه بخطأ كبير، وكشفت كواليس السنوات العشر الغامضة فى تاريخنا الحديث، وحذرت من أخطار شديدة تعيشها مصر والمنطقة الآن..
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حاملا رسالة من السيسي.. سامح شكري يصل الجزائر لإجراء مشاورات

وصل اليوم الخميس، وزير الخارجية سامح شكري، إلى الجزائر العاصمة، في زيارة تستغرق يوما واحدا، لإجراء مشاورات مع الأشقاء الجزائريين حول العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين والتباحُث حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وكان في استقباله بمطار هواري بومدين، الوزير المنتدب المكلف بالجالية في الخارج رشيد بلادهان، والسفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، وطاقم السفارة المصرية.
السيسي (5)

السيسي يوجه بتدعيم الإعلام المحترف بمصر في إطار منضبط

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إذ صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس أكد أهمية دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن في ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، وفي عرض كافة الآراء والاتجاهات والاطلاع على الرأي والرأي الآخر، فضلا عن ترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، ومكافحة الفكر المتطرف، موجها في هذا الإطار بقيام وزارة الدولة للإعلام بالعمل على تعزيز تلك الرسائل، من خلال صياغة السياسات الإعلامية ذات الصلة، وتحقيق التنسيق والتناغم داخل المنظومة الإعلامية، بما فيها الهيئات والمؤسسات الوطنية المنظمة للصحافة والإعلام في مصر.
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