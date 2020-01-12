السيسي وميركل يتفقان على رفض التدخلات غير المشروعة في ليبيا

تحرير:التحرير ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي وميركل_أرشيفية

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إذ صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن الوضع في ليبيا، حيث أطلعت المستشارة ميركل السيد الرئيس على الجهود والاتصالات الألمانية الأخيرة ذات الصلة بالملف الليبي سعيا لبلورة مسار سياسي لتسوية القضية، وفي هذا السياق تم تبادل وجهات النظر تجاه المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية، وتداعياتها على ليبيا والمنطقة.

وقد تم التوافق في هذا الصدد على أن أي مسار لحل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية يجب أن يتم صياغته في إطار شامل يتناول كل جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وكذلك تقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.



