رياضة

ريال مدريد بطلًا للسوبر الإسباني على حساب أتليتكو

تحرير:محمد جمال ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٥ م
ريال مدريد
ريال مدريد
نجح فريق ريال مدريد من الفوز بلقب السوبر الإسباني على حساب أتليتكو مدريد، وذلك بعد اللجوء لركلات الجزاء التي انتهت بفوز المرينجي بنتيجة 4-1 أمام الروخي بلانكوس، ويعد هذا اللقب التاسع في تاريخ الملكي . شهدت المباراة بشوطها الأول سيطرة من الملكي، حتي جاءت تسديدة قوية من مودريتش في الدقيقة الـ10 من عمر المباراة لكن أوبلاك تصدي لها، ثم جاء جواو فيلكس في الدقيقة الـ13 بالرد سريعًا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم، حتى انتهى الشوط الأول بمحاولة أخيرة من ريال مدريد بالتقدم برأسية من كاسميرو جاءت أعلى عارضة أوبلاك .
وفي الشوط الثاني، تمكن المرينجي من استعادة السيطرة مرة أخري، حتى سدد يوفيتش كرة جاءت بجوار القائم في الدقيقة الـ51 من عمر المباراة، ليهدر فالفيردي بعد ذلك هدف محقق، بعدما عادت الكرة من رأسة إلى ركبتة وخرجت إلى خارج المرمي، واستمرت المحاولات من الجانبين لكن بدون أهداف لينتهي الشوط الثاني بالتعادل، وتمتد
اقرأ المزيد
مؤتمر-احمد-شوبير-فى-اتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن (4)

الأهلي يقترب من حسم صفقة المهاجم الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، والمقرب من مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عن سفر أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، إلى دولة بلغاريا من أجل حسم صفقة المهاجم الجامبي علي سوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم الفريق الأحمر. وكتب شوبير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم الأحد، قائلًا: "أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي يتواجد في بلغاريا للتفاوض مع سيسكا صوفيا البلغاري بشأن التعاقد مع مهاجمه الجامبي علي سوي".
الاسماعيلي - الاتحاد

الإسماعيلى يهزم طلائع الجيش في الدورى

حقق فريق الإسماعيلي، فوزًا ثمينًا على نظيره طلائع الجيش، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل عبد الرحمن مجدي هدف التقدم للدراويش، وأضاف بيكيتي دا سيلفا الهدف الثاني، وأحرز ناصر منسي هدف الطلائع الوحيد. بهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر.
حمادة-صدقى-نادي-الجونة-1

الهلال السوداني: حمادة صدقي هرب بسبب وضع الأهلي

أصدر مجلس إدارة نادي الهلال السوداني بيانا رسميا اتهم فيه حمادة صدقي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي تولى قيادة فريق سموحة خلال الساعات الماضية بالهروب. وجاء البيان كالتالي: "تلقى الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال قبل قليل اتصالا هاتفيا من الكابتن حمادة صدقي يفيد بعدم رغبة الأخير في الاستمرار ضمن الطاقم الفني للهلال.. قد جاء قرار صدقي عقب "هروبه" ليلا وعقب مباراة الهلال والنجم الساحلي إلى جمهورية مصر العربية دون علم مجلس الهلال الذي استفسر العلاقات العامة عن الطريقة التي سافر بها المدرب".
اقرأ المزيد من الأخبار
ريال مدريد

ريال مدريد يلاقي أتلتيكو في نهائي السوبر الإسباني

في ديربي إسباني مدريدي جديد، يلتقي ريال مدريد بنظيره أتلتيكو مدريد، في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، على ستاد الجوهرة بمدينة جدة بالسعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث تستضيف المملكة البطولة في ثوبها الجديد وشهدت مشاركة أربع فرق وهم برشلونة بطل الدوري الإسباني، وأتلتيكو مدريد وصيف الليجا، وريال مدريد صاحب المركز الثالث، وفالنسيا بطل الكأس.
اتليتكو مدريد

ماذا قال سيميوني وجريزمان بعد سقوط البرسا؟

كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد، عن سر الفوز على برشلونة في نصف نهائي السوبر الإسباني، وذلك خلال لقائه مع قناة الرياضية السعودية. وقال مدرب أتليتكو مدريد: "برشلونة فريق كبير مثل مانشستر سيتي وليفربول ونسعى لتقليل الفجوة، الشوط الأول كان صعبا وفي الشوط الثاني خلال 15 دقيقة لعب جميع اللاعبين من قلبهم وهو ما ساهم في فوز الفريق بالمباراة". وواصل دييجو سيميوني: "ركزنا على المساحات واستغلال الأخطاء في خط دفاع برشلونة وتبادل الأدوار بين أنخيل كوريا وماركوس يورنتي".
اتليتكو مدريد

في ليلة الـ «var».. أتليتكو يتأهل لنهائي السوبر

حقق فريق أتليتكو مدريد، الفوز على نظيره برشلونة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني. سجل كوكي، هدف التقدم، الأتليتي، وأدرك ميسي هدف التعادل، وأضاف لويس سواريز، الهدف الثاني للفريق الكتالوني، وأدرك موراتا هدف التعادل للأتليتي، وخطف كوريا هدف الفوز للروخي بلانكوس، الذي يواجه ريال مدريد، في نهائي المسابقة يوم الأحد المقبل.
تير شتيجن حارس برشلونة

فالفيردي يعتزم إراحة شتيجن في السوبر الإسباني

تتجه الأنظار صوب المملكة العربية السعودية في الفترة بين يومي 8 و12 من شهر يناير المقبل، حيث ستحتضن منافسات النسخة رقم 36 من السوبر الإسباني بشكله جديد، بمشاركة 4 فرق وهي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني وفالنسيا حامل لقب كأس ملك إسبانيا إضافة إلى أتلتيكو مدريد وصيف الدوري الإسباني وريال مدريد صاحب المركز الثالث في الدوري الإسباني الموسم الماضي، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن فالفيردي ينوي الاعتماد على الحارس البرازيلي نيتو كأساسي في تلك البطولة، مع إراحة زميله الألماني، مارك تير شتيجن.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]