ريال مدريد بطلًا للسوبر الإسباني على حساب أتليتكو

تحرير:محمد جمال ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٥ م

ريال مدريد

نجح فريق ريال مدريد من الفوز بلقب السوبر الإسباني على حساب أتليتكو مدريد، وذلك بعد اللجوء لركلات الجزاء التي انتهت بفوز المرينجي بنتيجة 4-1 أمام الروخي بلانكوس، ويعد هذا اللقب التاسع في تاريخ الملكي . شهدت المباراة بشوطها الأول سيطرة من الملكي، حتي جاءت تسديدة قوية من مودريتش في الدقيقة الـ10 من عمر المباراة لكن أوبلاك تصدي لها، ثم جاء جواو فيلكس في الدقيقة الـ13 بالرد سريعًا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم، حتى انتهى الشوط الأول بمحاولة أخيرة من ريال مدريد بالتقدم برأسية من كاسميرو جاءت أعلى عارضة أوبلاك .

وفي الشوط الثاني، تمكن المرينجي من استعادة السيطرة مرة أخري، حتى سدد يوفيتش كرة جاءت بجوار القائم في الدقيقة الـ51 من عمر المباراة، ليهدر فالفيردي بعد ذلك هدف محقق، بعدما عادت الكرة من رأسة إلى ركبتة وخرجت إلى خارج المرمي، واستمرت المحاولات من الجانبين لكن بدون أهداف لينتهي الشوط الثاني بالتعادل، وتمتد

وفي الشوط الثاني، تمكن المرينجي من استعادة السيطرة مرة أخري، حتى سدد يوفيتش كرة جاءت بجوار القائم في الدقيقة الـ51 من عمر المباراة، ليهدر فالفيردي بعد ذلك هدف محقق، بعدما عادت الكرة من رأسة إلى ركبتة وخرجت إلى خارج المرمي، واستمرت المحاولات من الجانبين لكن بدون أهداف لينتهي الشوط الثاني بالتعادل، وتمتد المباراة للوقت الإضافي.





وشهد الشوطين الإضافيين محاولات من الجانبين، لكن بدون أهداف، وكانت أخطر فرصة في أخر المباراة عندما ذهب موراتا بإنفراد، لكن فالفيردي تمكن من تعطيله بعد تدخل قوي خارج منطقة الجزاء، كلفه طرد، لتنتهي المباراة بالتعادل ويلجأ الفريقين لركلات الترجيح .



وانتهت ركلات الترجيح بفوز المرينجي بنتيجة 4-1،حيث سجل لصالح الملكي راموس ومودريتش و رودريجو وكارفخال، بينما أحرز تريبير ركلة الجزاء الوحيدة، وأهدر كلًا من بارتي وساؤول .





