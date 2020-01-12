الأهلي يقترب من حسم صفقة المهاجم الجديد

تحرير:علي الزيني ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٧ م

أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، والمقرب من مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عن سفر أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، إلى دولة بلغاريا من أجل حسم صفقة المهاجم الجامبي علي سوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم الفريق الأحمر. وكتب شوبير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم الأحد، قائلًا: "أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي يتواجد في بلغاريا للتفاوض مع سيسكا صوفيا البلغاري بشأن التعاقد مع مهاجمه الجامبي علي سوي".

علي سوي صاحب الـ 25 عاما انضم إلى فريق سسكا صوفيا على سبيل الإعارة، قادمًا من الجامبي علي سوي، قبل أن يُفعل النادي البلغاري شرط أحقية الشراء ويضمه بشكل نهائي في يناير من العام الماضي. وشارك سوي في 24 مباراة هذا الموسم في الدوري والدوري الأوروبي ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين. ولعب علي سوي 6 مباريات