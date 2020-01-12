الإسماعيلى يهزم طلائع الجيش في الدورى

تحرير:علي الزيني ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٠ م

الإسماعيلى

حقق فريق الإسماعيلي، فوزًا ثمينًا على نظيره طلائع الجيش، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل عبد الرحمن مجدي هدف التقدم للدراويش، وأضاف بيكيتي دا سيلفا الهدف الثاني، وأحرز ناصر منسي هدف الطلائع الوحيد. بهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

فريق الإسماعيلي بدأ المباراة ضاغطًا، وأهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 12، بعد كرة عرضية، استقبلها محمد الشامي برأسية قوية، تصدى لها محمد بسام ببراعة، وارتدت إلى باهر المحمدي الذي سددها في المرمى الخالي، لكن القائم تصدى لها.وفي الدقيقة 36، افتتح فريق الإسماعيلي التسجيل، بعدما انطلق شيلونجو ومرر الكرة إلى

فريق الإسماعيلي بدأ المباراة ضاغطًا، وأهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 12، بعد كرة عرضية، استقبلها محمد الشامي برأسية قوية، تصدى لها محمد بسام ببراعة، وارتدت إلى باهر المحمدي الذي سددها في المرمى الخالي، لكن القائم تصدى لها.



وفي الدقيقة 36، افتتح فريق الإسماعيلي التسجيل، بعدما انطلق شيلونجو ومرر الكرة إلى عبد الرحمن مجدي، الذي راوغ مدافعي الجيش، وتلاعب بمحمد بسام حارس المرمى، وسدد الكرة في الشباك الخالية.



وفي الدقيقة 81، أضاف ضاعف بيكيتي دا سيلفا، الهدف الثاني لفريق الإسماعيلي، بعدما استغل خطأ دفاعي فادح، وراوغ محمد بسام حارس الطلائع بتمرير الكرة من فوقه، وحولها برأسه في الشباك الخالية.



وفي الدقيقة 88، قلص ناصر منسي الفارق لفريق طلائع الجيش، بعدما استحوذ على الكرة، وأطلق تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك الإسماعيلي.