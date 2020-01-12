رياضة

الإسماعيلى يهزم طلائع الجيش في الدورى

تحرير:علي الزيني ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٠ م
الإسماعيلى
الإسماعيلى
حقق فريق الإسماعيلي، فوزًا ثمينًا على نظيره طلائع الجيش، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل عبد الرحمن مجدي هدف التقدم للدراويش، وأضاف بيكيتي دا سيلفا الهدف الثاني، وأحرز ناصر منسي هدف الطلائع الوحيد. بهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر.
فريق الإسماعيلي بدأ المباراة ضاغطًا، وأهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 12، بعد كرة عرضية، استقبلها محمد الشامي برأسية قوية، تصدى لها محمد بسام ببراعة، وارتدت إلى باهر المحمدي الذي سددها في المرمى الخالي، لكن القائم تصدى لها.وفي الدقيقة 36، افتتح فريق الإسماعيلي التسجيل، بعدما انطلق شيلونجو ومرر الكرة إلى
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الأهلي يقترب من حسم صفقة المهاجم الجديد

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ريال مدريد بطلًا للسوبر الإسباني على حساب أتليتكو

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طلائع الجيش يستضيف حرس الحدود في الدوري

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي طلائع الجيش أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الحنفي، ويعاونه الثنائي أحمد ساهر ورضا جبر، بينما سيكون محمد صابر حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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المقاولون يعود للصدارة مؤقتًا بالفوز على الإسماعيلي

واصل فريق المقاولون العرب نتائجه المميزة تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، مديره الفني، بفوزه على نظيره الإسماعيلي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على «عثمان أحمد عثمان»، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل سيف الدين الجزيري هدف التقدم، وأضاف محمد سمير الهدف الثاني، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن الأهلي، الذي لعب ثلاث مباريات أقل، في المقابل تجمد رصيد الدراويش عند 13 نقطة في المركز التاسع.
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الإسماعيلي ضيفًا ثقيلآ على المقاولون في الدوري

يحتضن استاد المقاولون العرب، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد جمال، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وخالد حسين، بينما سيكون محمد نهاد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الجونة

الجونة يستضيف طلائع الجيش في الدوري

يحتضن استاد الجونة، اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي الجونة أمام طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد أبو خاطر، ويعاونه الثنائي مصطفى حسين وصالح أحمد، بينما سيكون سعد محمد أحمد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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