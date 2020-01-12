مواجهات عنيفة بين المتظاهرين ومكافحة الشغب بالعراق

تحرير:وكالات ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٤ م

احتجاجات العراق_أرشيفية

أصيب 10 متظاهرين عراقيين مساء اليوم، في مواجهات بين قوات مكافحة الشغب والمحتجين في حي البلدية وسط مدينة كربلاء جنوبي العراق، إذ أحرق المحتجون مكتب النائب حامد الموسوي، ومقر منظمة بدر، في حي البلدية وسط مدينة كربلاء، حيث جاءت الاشتباكات بعد استئناف الاحتجاجات في كربلاء الجمعة الماضية، مطالبين بوقف التدخل الإيراني في العراق، على غرار محافظات عدة. واستخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مبنى الحكومة المحلية و مجلس المحافظة في حي البلدية وسط كربلاء، بحسب شهود، وفقًا لسكاي نيوز.

وأفادت مصادر عراقية أمس السبت، بمقتل طالب عباس علي الساعدي، آمر لواء كربلاء في ميليشيات الحشد الشعبي، لكن لم يعرف حتى الآن من يقف وراء مقتل الرجل ولا الأسباب خلف ذلك. ويأتي مقتل الساعدي بعد ساعات من تشييع جثماني صحفيين اغتيلا مساء الجمعة برصاص مجهولين استهدف سيارتهما في محافظة البصرة جنوبي العراق، فيما