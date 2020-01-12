سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مواجهات عنيفة بين المتظاهرين ومكافحة الشغب بالعراق

تحرير:وكالات ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٤ م
احتجاجات العراق_أرشيفية
احتجاجات العراق_أرشيفية
أصيب 10 متظاهرين عراقيين مساء اليوم، في مواجهات بين قوات مكافحة الشغب والمحتجين في حي البلدية وسط مدينة كربلاء جنوبي العراق، إذ أحرق المحتجون مكتب النائب حامد الموسوي، ومقر منظمة بدر، في حي البلدية وسط مدينة كربلاء، حيث جاءت الاشتباكات بعد استئناف الاحتجاجات في كربلاء الجمعة الماضية، مطالبين بوقف التدخل الإيراني في العراق، على غرار محافظات عدة. واستخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مبنى الحكومة المحلية و مجلس المحافظة في حي البلدية وسط كربلاء، بحسب شهود، وفقًا لسكاي نيوز.
وأفادت مصادر عراقية أمس السبت، بمقتل طالب عباس علي الساعدي، آمر لواء كربلاء في ميليشيات الحشد الشعبي، لكن لم يعرف حتى الآن من يقف وراء مقتل الرجل ولا الأسباب خلف ذلك. ويأتي مقتل الساعدي بعد ساعات من تشييع جثماني صحفيين اغتيلا مساء الجمعة برصاص مجهولين استهدف سيارتهما في محافظة البصرة جنوبي العراق، فيما
اقرأ المزيد
قصف-سوريا

مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 أخرين في قصف صاروخي شمال سوريا

قال مصدر عسكري مطلع اليوم الأحد، إن فصائل مسلحة تابعة لتنظيم جبهة النصرة، شنت هجوما صاروخيا واسعا استهدف عدة أحياء في مدينة حلب شمال سوريا، مما أسفر عن سقوط قتلى، مضيفًا أن فصائل جبهة النصرة استهدفت بأكثر من 40 صاروخا وقذيفة هاون أحياء النيل وشيحان والشهباء والزهراء في حلب خلال أقل من 12 ساعة، مشيرًا إلى أن القصف استهدف كذلك أماكن أخرى في المدينة، موضحًا أن الهجوم أسفر عن سقوط 3 قتلى على الأقل و5 إصابات من المدنيين بينهم أطفال في أحياء الشهباء وشارع تشرين ومساكن السبيل والخالدية، وفقًا لروسيا اليوم.
حرائق في العراق

إصابة ضابط و3 من منتسبي القوة الجوية في قصف بالعراق

تعرضت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين في العراق، اليوم الأحد، لقصف بصواريخ الكاتيوشا، مما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة من منتسبي القوة الجوية العراقية، إذ يعد هذا القصف الثاني من نوعه الذي تتعرض له القاعدة بعد سقوط صاروخ قربها، يوم الخميس الماضي. وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، بأن قاعدة بلد? تعرضت لقصف بثمانية صواريخ كاتيوشا. وتعد قاعدة بلد الجوية «قاعدة البكر الجوية سابقا»، وهي أكبر قاعدة في العراق، وتبعد 64 كم شمال بغداد، وتعود إلى منتصف الثمانينيات، وفقًا لروسيا اليوم.
الجيش- الوطني -الليبي (2)

الجيش الليبي: ميليشيات تابعة للوفاق تخرق الهدنة في طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم الأحد، أن ميليشيات تابعة للوفاق خرقت هدنة وقف إطلاق النار في طرابلس. وأكد الجيش الليبي حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، أن قواته ملتزمة بالهدنة رغم خرقها من قبل ميليشيات الوفاق.
السلطان هيثم بن طارق - سلطنة عمان

من هو هيثم بن طارق آل سعيد.. سلطان عُمان الجديد؟

عقدت السبت جلسة فتح وصية سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد، بحضور عدد من كبار المسؤولين وأفراد العائلة المالكة، ونصت على تسمية هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطانا لعُمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية في حسابها الرسمي على "تويتر". وأوكل مجلس العائلة المالكة مجلس الدفاع بفتح الوصية وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسي للدولة، واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به جلالة السلطان بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
اقرأ المزيد من الأخبار
تظاهرات العراق

«بعد قرار البرلمان»..المحتجون يقطعون الطرق في العراق

بعدما عمت التظاهرات مساء الأحد، ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، تنديدا بقرار البرلمان إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، قطع محتجون الطرقات في محافظة كربلاء وجميع الشوارع المؤدية إلى مبنى المحافظة، كما قام المحتجون بحرق إطارات السيارات في تلك المناطق. وكان البرلمان العراقي، قد قرر مساء اليوم إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع التحالف الدولي ضد داعش، على الرغم من غياب الكتل السنية والكردية، وصوت على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، وعدم استعمال الأراضي العراقية أو المجال الجوي لأي سبب كان، وفقًا للعربية.
قاسم- سليمان (13)

بعد مقتل سليماني.. الأمريكيون ينقسمون ومخاوف من حرب

لا تزال تداعيات مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني ، تلقي بظلالها على المشهد السياسي، حيث دخل سليماني للمرة الأخيرة دائرة الضوء، بعد مقتله فجر الجمعة في عملية أمريكية استهدفت سيارته التي كان يستقلها بالقرب من مطار في العاصمة العراقية بغداد. وقال الكونجرس الأمريكي "إن سليماني قتل بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". حيث كان سليماني من الأسماء الإيرانية البارزة المتهمة بالإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أكدت مسؤوليتها في عملية قتله.
دونالد-ترامب (5)

فعلنا لأجلكم الكثير.. ترامب يوجه رسالة للعراقيين بعد مقتل قاسم سليماني

رمى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكرة في ملعب العراقيين، في رسالة وجهها إليهم عبر سلسلة من التغريدات، اليوم الجمعة، بعد ساعات من ضربة جوية أمريكية بأوامر رئاسية، قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعدد من الأشخاص، أبرزهم أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، وكتب ترامب عبر صفحته: "الولايات المتحدة تمنح المليارات من الدولارات للعراق سنويا، ولسنوات عديدة. هذا بالإضافة لكل ما فعلناه من أجلهم.. الشعب العراقي لا يريد أن تتحكم به إيران، ولكن في النهاية الأمر عائد له".
احتجاجات العراق

متظاهرون عراقيون يحرقون «نقابة الأطباء» جنوب العراق

أشعل متظاهرون عراقيون، مساء اليوم الأربعاء، النيران في نقابة الأطباء والصيادلة في محافظة ذي قار، جنوب العراق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية. وشهدت ساحات ذي قار في وقت سابق مسيرات حاشدة، رفع خلالها المشاركون هتافات تؤكد عزم رجال المحافظة على الدفاع عنها وعن حقوقها. وكانت المحافظة الجنوبية شهدت خلال الأيام الماضية، مجزرة عنيفة راح ضحيتها عشرات المتظاهرين، كما شهدت حرق مقار حزبية ومبنى المحافظة. وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، بعد أيام من المجزرة تشكيل هيئة تحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وفقًا للعربية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]