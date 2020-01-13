رياضة

برشلونة يتحرك للتعاقد مع بديل سواريز

١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٧ ص
لويس سواريز
لويس سواريز
تعرض برشلونة لصدمة كبيرة بعدما تأكد غياب مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز، عن الملاعب لمدة تصل إلى 4 شهور، الأمر الذي يعني انتهاء موسمه مع العملاق الكتالوني، وذلك بعدما أجرى سواريز جراحة في غضروف الركبة اليمنى بعد شعوره بآلام داهمته قبل مباراة إسبانيول في الليجا، وتجددت خلال مواجهة أتلتيكو مدريد (2- 3) في السوبر الإسباني، وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن النادي الكتالوني لا ينوي التعاقد مع بديل لمهاجمه الأبرز، نظرا لأن مدة غيابه لن تزيد على 6 أسابيع.
ومع ذلك أفاد برنامج "الشيرنجيتو" أن برشلونة بدأ التحرك لضم بديل لسواريز خلال الميركاتو الشتوي الجاري. وأضاف البرنامج أن مسؤولي برشلونة يراقبون الأرجنتيني إزيكييل أفيلا مهاجم أوساسونا، تحسبًا لضمه إلى الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الشتوي الجاري. يذكر أن سواريز شارك مع برشلونة في 17 مباراة في الدوري
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أحمد ناجي: سيارتي تحولت إلى «حمار» في الأهلي

أعرب أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى سموحة، عن سعادته البالغة بعودته مرة أخرى للعمل في مجال التدريب عبر بوابة النادي السكندري، مؤكدًا أنه يحب العمل اليومي. وتحدث ناجي، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، قائلا: "سعيد للغاية بعودتي مرة أخرى للعمل في مجال التدريب بعد انتهاء تجربتي مع المنتخب الوطني، نسعى لتحقيق إنجاز مع سموحة، خاصة أنه يمتلك الإمكانات الفنية والإدارية التي تساعده على تحقيق ذلك، سموحة يمتلك حراسًا متميزين، على رأسهم الهاني سليمان، الذي يقدم مستويات متميزة للغاية هذا الموسم على عكس المواسم السابقة، وهذا يحسب لعماد المندوه".
حسام غالي

حسام غالي مطلوب في لجنة الانضباط لهذا السبب

تقدمت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، بمذكرة رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق، تطالب خلالها بالتحقيق مع حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة، بسبب ما بدر منه في حق أحمد الغندور، حكم مباراة فريقه أمام أسوان ببطولة الدوري الممتاز، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وتضمن تقرير أحمد الغندور حكم مباراة أسوان و الجونة بالدوري، دخول غالي في مشادة قوية مع الحكم وتطاوله عليه بالألفاظ، ما دفعه إلى طرده من المباراة، وطالبت لجنة الحكام، بمعاقبة غالي وأي عنصر من عناصر كرة القدم يتطاول على الحكام، من أجل فرض الانضباط خلال الفترة المقبلة.
محمود جنش

فقرة «تنس» لحراس الزمالك في التدريبات

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، مرانه اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ووضع كارتيرون فقرة تأهيلية وبدنية لجميع اللاعبين، حيث قام اللاعبون بالجري الخفيف حول الملعب أعقبها تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات لأداء بعض التدريبات التأهيلية بالكرة بالإضافة لإطالات وقفز حواجز قصيرة، ويسعي كارتيرون لمعالجة الإرهاق والوصول باللاعبين إلى أفضل معدل بدني قبل مواجهة الجونة.
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سواريز

قلق في برشلونة بسبب إصابة لويس سواريز

أثارت الإصابة التي تعرض لها النجم الأوروجوياني لويس سواريز، حالة من القلق بين جدران نادي برشلونة، وكان برشلونة قد ودع كأس السوبر الإسباني من الدور نصف النهائي، أمس الخميس، بعد هزيمته أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3- 2، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سواريز ظهر في التدريبات التي سبقت مباراة إسبانيول في الليجا، وهو يتحسس موضع الإصابة القديمة في الركبة، وبدت على وجهه ملامح الألم، لكن ذلك لم يمنعه من المشاركة في المباراة، بل وتسجيل هدف وصناعة آخر.
إرنيستو-فالفيردي-المدير-الفني-لبرشلونة

فيدال يرهن بقاءه مع برشلونة باستمرار فالفيردي

ربط النجم التشيلي أرتورو فيدال مستقبله مع برشلونة، باستمرار مدرب الفريق الحالي إيرنيستو فالفيردي في قلعة الكامب نو، وكانت العديد من الأنباء قد انتشرت بشأن إقالة فالفيردي وتعيين تشافي هيرنانديز مدرب السد، بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3 في نصف نهائي السوبر الإسباني، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن تغيير المدرب على مقاعد بدلاء برشلونة، سيتبعه رحيل اللاعب التشيلي أرتورو فيدال، وأشارت إلى أن فيدال لاعب وسط البارسا، يتمسك بقرار الرحيل عن ملعب الكامب نو، حال إقالة فالفيردي.
اتليتكو مدريد

ماذا قال سيميوني وجريزمان بعد سقوط البرسا؟

كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد، عن سر الفوز على برشلونة في نصف نهائي السوبر الإسباني، وذلك خلال لقائه مع قناة الرياضية السعودية. وقال مدرب أتليتكو مدريد: "برشلونة فريق كبير مثل مانشستر سيتي وليفربول ونسعى لتقليل الفجوة، الشوط الأول كان صعبا وفي الشوط الثاني خلال 15 دقيقة لعب جميع اللاعبين من قلبهم وهو ما ساهم في فوز الفريق بالمباراة". وواصل دييجو سيميوني: "ركزنا على المساحات واستغلال الأخطاء في خط دفاع برشلونة وتبادل الأدوار بين أنخيل كوريا وماركوس يورنتي".
عثمان-ديمبلي (2)

جماهير برشلونة تطالب برحيل عثمان ديمبلي

يبدو أن صبر جماهير برشلونة تجاه لاعب الفريق الفرنسي عثمان ديمبلي قد نفذ، فوفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن 3 من كل 4 بجماهير برشلونة يرغبون في أن يتخلى النادي الكتالوني عن ديمبلي ويعرضه للبيع، وأشارت الصحيفة إلى أن غضب الجماهير يعود إلى الأداء غير المنتظم للاعب، فلا أحد يعرف إذا كان ديمبلي سيصبح رائعًا في المباريات أم سيفقد إحدى الكرات بشكل مستفز، وأوضحت أن الإصابات العضلية المستمرة للاعب الفرنسي تهدد مسيرته، مؤكدة أن اللاعب الفرنسي على مدار 3 مواسم لا يفهم حتى الآن سبب تعرضه لكسر وراء الآخر.
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