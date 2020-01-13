برشلونة يتحرك للتعاقد مع بديل سواريز

١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٧ ص

لويس سواريز

تعرض برشلونة لصدمة كبيرة بعدما تأكد غياب مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز، عن الملاعب لمدة تصل إلى 4 شهور، الأمر الذي يعني انتهاء موسمه مع العملاق الكتالوني، وذلك بعدما أجرى سواريز جراحة في غضروف الركبة اليمنى بعد شعوره بآلام داهمته قبل مباراة إسبانيول في الليجا، وتجددت خلال مواجهة أتلتيكو مدريد (2- 3) في السوبر الإسباني، وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن النادي الكتالوني لا ينوي التعاقد مع بديل لمهاجمه الأبرز، نظرا لأن مدة غيابه لن تزيد على 6 أسابيع.

ومع ذلك أفاد برنامج "الشيرنجيتو" أن برشلونة بدأ التحرك لضم بديل لسواريز خلال الميركاتو الشتوي الجاري. وأضاف البرنامج أن مسؤولي برشلونة يراقبون الأرجنتيني إزيكييل أفيلا مهاجم أوساسونا، تحسبًا لضمه إلى الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الشتوي الجاري. يذكر أن سواريز شارك مع برشلونة في 17 مباراة في الدوري



ومع ذلك أفاد برنامج "الشيرنجيتو" أن برشلونة بدأ التحرك لضم بديل لسواريز خلال الميركاتو الشتوي الجاري.



وأضاف البرنامج أن مسؤولي برشلونة يراقبون الأرجنتيني إزيكييل أفيلا مهاجم أوساسونا، تحسبًا لضمه إلى الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الشتوي الجاري.



يذكر أن سواريز شارك مع برشلونة في 17 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم بواقع 1,278 دقيقة، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 7 أخرى.



كما شارك في 5 مباريات بدوري أبطال أوروبا بواقع 388 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى.



وشارك في مباراة السوبر الإسباني التي خسرها البرسا أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2، لمدة 90 دقيقة، وتمكن من صناعة هدف في تلك المواجهة.