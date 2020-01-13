رياضة

ماجواير يتغنى بتطور راشفورد السريع مع اليونايتد

١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥١ ص
ماركوس راشفورد
ماركوس راشفورد
أشاد المدافع الإنجليزي هاري ماجواير، بزميله في مانشستر يونايتد، المهاجم ماركوس راشفورد، مؤكدًا على تطوره السريع هذا الموسم حتى بات من أخطر المهاجمين في البريميرليج، وسجل راشفورد، هدفين في فوز المان يونايتد 4-0 على نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي، السبت الماضي، ليرفع رصيده إلى 19 هدفا في آخر 23 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده، وأضاف ماجواير لوسائل إعلام بريطانية "أنا سعيد من أجله هذا العام، لقد بدأ في تسجيل عدد الأهداف التي يستحقها وأتمنى ألا يتوقف".
وشدد "إنه يملك القدرة على تسجيل المزيد من الآن وحتى نهاية الموسم الجاري". وتابع "أستطيع أن أتذكر أنه منذ عدة مواسم، عندما ذهبت للمران مع إنجلترا، لقد لفت نظري بسبب قدرته وأسلوبه الفني. هو يملك كل شيء ليواصل المضي قدما ويحقق مسيرة هائلة". وشارك راشفورد في 22 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم رفقة
اقرأ المزيد
حسين الشحات

قائمة الأهلي.. عودة الشحات وياسر واستمرار غياب جمعة

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طنطا التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وشهدت قائمة الأهلي تواجد ياسر إبراهيم بعد تعافيه من الإصابة وجاهزيته الفنية، وعودة حسين الشحات بعد تعافيه من آلام العضلة الضامة، بالإضافة لتواجد محمود وحيد الذي تعافى من كدمة في مشط القدم.
أولي-جونار-سولسكاير (1)

سولسكاير يتغنى بثلاثي مانشستر يونايتد

أكال أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، بالميدح على لاعبه الواعد ميسون جرينوود، مضيفًا أنه يملك كل متطلبات النجاح، وذلك حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، قبل مباراة الإعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام وولفرهامبتون، والمقرر لها غدًا الأربعاء. وقال أولي جونار سولسكاير: "أعتقد أن ميسون سيملك مسيرة كبيرة وطويلة، دعوا الفتى يتأقلم أولا قبل الحديث عن انضمامه لمنتخب إنجلترا واللعب في بطولة أوروبا، ويجب أن ينصب تركيزه على اللعب معنا لفترة أطول وتطوير مستواه، ثم سيحدث ذلك بشكل تلقائي (ينضم لإنجلترا)، إنه انضم لتوه لتشكيلة منتخب تحت 21 عاما".
تقنية-الفيديو‎

تكثيف برنامج تدريب الحكام على الـ«VAR»

أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى، اتفقت مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والجهة التابعة له المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو "VAR" والمعرفة بـ"IFAP"، على تكثيف وضغط البرنامج التدريبى للحكام المصريين على أجهزة الـ"VAR"، بحيث ينتهى خلال 4 أسابيع وتحديدا يوم 8 فبراير المقبل بدلا من 8 أشهر، مضيفًا أن كل يوم يمر من عمر البرنامج التدريبى يحصل الحكام على "تأكيد" بتخطى عدد الساعات الخاصة بهذا اليوم، حتى يكمل جميع الحكام المشاركين على عدد الساعات المطلوبة للحصول على الرخصة الدولية.
اقرأ المزيد من الأخبار
أولي-جونار-سولسكاير (1)

سولسكاير يتغنى بثلاثي مانشستر يونايتد

أكال أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، بالميدح على لاعبه الواعد ميسون جرينوود، مضيفًا أنه يملك كل متطلبات النجاح، وذلك حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، قبل مباراة الإعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام وولفرهامبتون، والمقرر لها غدًا الأربعاء. وقال أولي جونار سولسكاير: "أعتقد أن ميسون سيملك مسيرة كبيرة وطويلة، دعوا الفتى يتأقلم أولا قبل الحديث عن انضمامه لمنتخب إنجلترا واللعب في بطولة أوروبا، ويجب أن ينصب تركيزه على اللعب معنا لفترة أطول وتطوير مستواه، ثم سيحدث ذلك بشكل تلقائي (ينضم لإنجلترا)، إنه انضم لتوه لتشكيلة منتخب تحت 21 عاما".
هاري ماجواير (3)

ماجواير مهدد بالغياب عن موقعة مانشستر سيتي

شكك أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، في إمكانية لحاق مدافع الفريق هاري ماجواير بقمة مانشستر سيتي، غدًا الثلاثاء، في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وذلك بعد إصابته في مباراة وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي أول أمس، وتعرض المدافع هاري ماجواير، الذي ضمه يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (104.67 مليون دولار) قبل بداية الموسم، لكدمة في قدمه خلال تعادل يونايتد بدون أهداف مع مستضيفه وولفرهامبتون، السبت، لكنه أكمل اللقاء إلى نهايته.
تشيلسي - إيفرتون

اليونايتد على أعتاب خسارة صفقة جديدة

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الخميس، عن صفقة جديد قد تغيب عن الميركاتو الشتوي لمانشستر يونايتد، الذي يبحث عن تعزيز صفوفه بعد نتائجه السلبية خلال هذا الموسم. وجاء في تقرير لصحيفة الـ"صن" البريطانية، أن صفقة انتقال المهاجم دومينيك كالفيرت ليوين، نجم إيفرتون، إلى الشياطين الحمر، أصبحت مهددة بالفشل. وكانت تقارير كشفت في وقت سابق أن مانشستر يونايتد يستعد لدفع 50 مليون جنيه إسترليني، لضم كالفيرت ليوين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والتي من المقرر إنتهائها يوم 31 من الهشر الجاري.
أرسنال

أرسنال يفوز على مانشستر يونايتد في البريميرليج

حقق فريق أرسنال، فوزًا ثمينًا، على نظيره مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب إستاد الإمارات، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين، من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الجانرز رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر، بفارق نقطتين عن نيوكاسل يونايتد الثالث عشر، في المقابل بينما تجمد رصيد الشياطين الحمر عند 31 نقطة وظل في المركز الخامس، بفارق خمس نقاط عن تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع، ونجح ميكيل أرتيتا أن يحقق أول فوز له وهو على رأس القيادة الفنية للأرسنال، بعد مرور ثلاث مباريات
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]