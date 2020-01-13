ماجواير يتغنى بتطور راشفورد السريع مع اليونايتد

١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥١ ص

ماركوس راشفورد

أشاد المدافع الإنجليزي هاري ماجواير، بزميله في مانشستر يونايتد، المهاجم ماركوس راشفورد، مؤكدًا على تطوره السريع هذا الموسم حتى بات من أخطر المهاجمين في البريميرليج، وسجل راشفورد، هدفين في فوز المان يونايتد 4-0 على نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي، السبت الماضي، ليرفع رصيده إلى 19 هدفا في آخر 23 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده، وأضاف ماجواير لوسائل إعلام بريطانية "أنا سعيد من أجله هذا العام، لقد بدأ في تسجيل عدد الأهداف التي يستحقها وأتمنى ألا يتوقف".

وشدد "إنه يملك القدرة على تسجيل المزيد من الآن وحتى نهاية الموسم الجاري". وتابع "أستطيع أن أتذكر أنه منذ عدة مواسم، عندما ذهبت للمران مع إنجلترا، لقد لفت نظري بسبب قدرته وأسلوبه الفني. هو يملك كل شيء ليواصل المضي قدما ويحقق مسيرة هائلة". وشارك راشفورد في 22 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم رفقة

وشدد "إنه يملك القدرة على تسجيل المزيد من الآن وحتى نهاية الموسم الجاري".



وتابع "أستطيع أن أتذكر أنه منذ عدة مواسم، عندما ذهبت للمران مع إنجلترا، لقد لفت نظري بسبب قدرته وأسلوبه الفني. هو يملك كل شيء ليواصل المضي قدما ويحقق مسيرة هائلة".



وشارك راشفورد في 22 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم رفقة مانشستر يونايتد، بواقع 1,882 دقيقة، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 4 أخرى.



كما شارك في 4 مباريات بالدوري الأوروبي بواقع 214 دقيقة، سجل خلالها هدفًا وحيدًا.



وشارك في 3 مباريات في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بواقع 232 دقيقة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.



وخاض مباراة واحدة في كأس الاتحاد الإنجليزي بواقع 20 دقيقة، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.