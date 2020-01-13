راموس: ريال مدريد يتحدث بالبطولات وليس بالكلمات

١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٦ ص

سيرجيو راموس

أعرب المدافع الإسباني سيرجيو راموس عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني أمس، بعد التغلب على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، وقال راموس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ريال مدريد لا يفشل في مثل هذه المباريات؟ نحن نعبر في الملعب بشكل أفضل من الكلمات، ونظهر ذلك بميداليات المنتصرين، إنه أكبر وأنجح ناد في العالم، نظرًا لما حققه طوال تاريخه، ويستمر ذلك من جيل لجيل، وهذا هو السبب في كون مدريد كبيرًا جدًا، 21 لقبًا مع ريال مدريد؟ قضيت سنوات عدة هنا، إنه يوم خاص بالنسبة لي".

وأضاف: "حين تكون في سنواتك الأخيرة ترى الأمور بشكل مختلف، ويتبقى أمامي لقبان لتخطي أكثر لاعب حقق ألقابًا في التاريخ، وآمل أن أحقق ذلك". وبسؤاله عما إذا كان مُخططا أن يسدد ركلة الجزاء الرابعة، أجاب: "دائمًا أسدد الركلات حسب الاختيار، وليس لأنني حسبت أنها الركلة التي ستجلب الانتصار". وتابع: "التسديد