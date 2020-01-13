رياضة

راموس: ريال مدريد يتحدث بالبطولات وليس بالكلمات

١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٦ ص
سيرجيو راموس
سيرجيو راموس
أعرب المدافع الإسباني سيرجيو راموس عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني أمس، بعد التغلب على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، وقال راموس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ريال مدريد لا يفشل في مثل هذه المباريات؟ نحن نعبر في الملعب بشكل أفضل من الكلمات، ونظهر ذلك بميداليات المنتصرين، إنه أكبر وأنجح ناد في العالم، نظرًا لما حققه طوال تاريخه، ويستمر ذلك من جيل لجيل، وهذا هو السبب في كون مدريد كبيرًا جدًا، 21 لقبًا مع ريال مدريد؟ قضيت سنوات عدة هنا، إنه يوم خاص بالنسبة لي".
وأضاف: "حين تكون في سنواتك الأخيرة ترى الأمور بشكل مختلف، ويتبقى أمامي لقبان لتخطي أكثر لاعب حقق ألقابًا في التاريخ، وآمل أن أحقق ذلك". وبسؤاله عما إذا كان مُخططا أن يسدد ركلة الجزاء الرابعة، أجاب: "دائمًا أسدد الركلات حسب الاختيار، وليس لأنني حسبت أنها الركلة التي ستجلب الانتصار". وتابع: "التسديد
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أحمد ناجي: سيارتي تحولت إلى «حمار» في الأهلي

أعرب أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى سموحة، عن سعادته البالغة بعودته مرة أخرى للعمل في مجال التدريب عبر بوابة النادي السكندري، مؤكدًا أنه يحب العمل اليومي. وتحدث ناجي، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، قائلا: "سعيد للغاية بعودتي مرة أخرى للعمل في مجال التدريب بعد انتهاء تجربتي مع المنتخب الوطني، نسعى لتحقيق إنجاز مع سموحة، خاصة أنه يمتلك الإمكانات الفنية والإدارية التي تساعده على تحقيق ذلك، سموحة يمتلك حراسًا متميزين، على رأسهم الهاني سليمان، الذي يقدم مستويات متميزة للغاية هذا الموسم على عكس المواسم السابقة، وهذا يحسب لعماد المندوه".
حسام غالي

حسام غالي مطلوب في لجنة الانضباط لهذا السبب

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محمود جنش

فقرة «تنس» لحراس الزمالك في التدريبات

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ريال مدريد

ريال مدريد بطلًا للسوبر الإسباني على حساب أتليتكو

نجح فريق ريال مدريد من الفوز بلقب السوبر الإسباني على حساب أتليتكو مدريد، وذلك بعد اللجوء لركلات الجزاء التي انتهت بفوز المرينجي بنتيجة 4-1 أمام الروخي بلانكوس، ويعد هذا اللقب التاسع في تاريخ الملكي . شهدت المباراة بشوطها الأول سيطرة من الملكي، حتي جاءت تسديدة قوية من مودريتش في الدقيقة الـ10 من عمر المباراة لكن أوبلاك تصدي لها، ثم جاء جواو فيلكس في الدقيقة الـ13 بالرد سريعًا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم، حتى انتهى الشوط الأول بمحاولة أخيرة من ريال مدريد بالتقدم برأسية من كاسميرو جاءت أعلى عارضة أوبلاك .
ريال مدريد

ريال مدريد يلاقي أتلتيكو في نهائي السوبر الإسباني

في ديربي إسباني مدريدي جديد، يلتقي ريال مدريد بنظيره أتلتيكو مدريد، في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، على ستاد الجوهرة بمدينة جدة بالسعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث تستضيف المملكة البطولة في ثوبها الجديد وشهدت مشاركة أربع فرق وهم برشلونة بطل الدوري الإسباني، وأتلتيكو مدريد وصيف الليجا، وريال مدريد صاحب المركز الثالث، وفالنسيا بطل الكأس.
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قلق في برشلونة بسبب إصابة لويس سواريز

أثارت الإصابة التي تعرض لها النجم الأوروجوياني لويس سواريز، حالة من القلق بين جدران نادي برشلونة، وكان برشلونة قد ودع كأس السوبر الإسباني من الدور نصف النهائي، أمس الخميس، بعد هزيمته أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3- 2، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سواريز ظهر في التدريبات التي سبقت مباراة إسبانيول في الليجا، وهو يتحسس موضع الإصابة القديمة في الركبة، وبدت على وجهه ملامح الألم، لكن ذلك لم يمنعه من المشاركة في المباراة، بل وتسجيل هدف وصناعة آخر.
إرنيستو-فالفيردي-المدير-الفني-لبرشلونة

فيدال يرهن بقاءه مع برشلونة باستمرار فالفيردي

ربط النجم التشيلي أرتورو فيدال مستقبله مع برشلونة، باستمرار مدرب الفريق الحالي إيرنيستو فالفيردي في قلعة الكامب نو، وكانت العديد من الأنباء قد انتشرت بشأن إقالة فالفيردي وتعيين تشافي هيرنانديز مدرب السد، بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3 في نصف نهائي السوبر الإسباني، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن تغيير المدرب على مقاعد بدلاء برشلونة، سيتبعه رحيل اللاعب التشيلي أرتورو فيدال، وأشارت إلى أن فيدال لاعب وسط البارسا، يتمسك بقرار الرحيل عن ملعب الكامب نو، حال إقالة فالفيردي.
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