رونالدو الهداف الأبرز أوروبيا منذ شهر ديسمبر

١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٣ ص

كريستيانو رونالدو

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه اللافت للنظر مع فريقه يوفنتوس في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما سجل الهدف الثاني للسيدة العجوز أمس الأحد، في الفوز على روما بنتيجة 2- 1 ضمن لقاءات الجولة رقم 19 من الدوري الإيطالي، وأتى هدف رونالدو من علامة الجزاء، وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فقد سجل كريستيانو رونالدو 9 أهداف في الدوري الإيطالي، منذ بداية شهر ديسمبر الماضي، حتى الآن، وأشارت إلى أن رونالدو بهذا الرقم بات أكثر لاعب تسجيلا للأهداف خلال تلك الفترة في الدوريات الخمسة الكبرى.

أما شبكة "سكواكا" فقد أشارت إلى أن رونالدو سجل 10 أهداف في آخر 8 مباريات بقميص يوفنتوس في جميع المسابقات. وشارك رونالدو مع يوفنتوس في 16 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بواقع 1,405 دقائق، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 2 آخرين. كما شارك في 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا بواقع 532 دقيقة، سجل خلالها هدفين