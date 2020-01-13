رياضة

حمادة صدقي يفتح النار على الهلال السوداني

١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥١ ص
حمادة صدقي
حمادة صدقي
فتح حمادة صدقي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، النار على نادي الهلال السوداني بعد اتهامات الأخير له بالهروب عنه وتركه لتولي تدريب الفريق السكندري، وذلك حسبما أفاد صدقي عبر برنامج الماتش المذاع بقناة صدى البلد. وقال صدقي: "بعد كل مباراة لي مع الهلال أسافر إلى مصر لمدة يومين لأننا نلعب في دوري أبطال إفريقيا لقاء كل أسبوعين والدوري السوداني في مرحلة توقف، وبعد مباراة النجم الساحلي الأولى في تونس سافرت مباشرة إلى مصر، وحددت أيضا موعد السفر عقب لقاء العودة منذ عدة أيام وأبلغت مجلس الإدارة بهذا الموعد".
وكشف صدقي أسباب رحيله عن الهلال قائلا: "بعد مباراة النجم الأولى عدت إلى السودان لأجد 5 لاعبين فقط في المران وعندما سألت عن سبب غياب باقي الفريق أخبروني أن عقودهم انتهت يوم 31 ديسمبر".وأكمل مدرب الهلال السابق: "لم أجد المناخ المناسب للعمل هناك، وطلبت تغيير الأوضاع ولكن لم يستجيب لي أحد، واتصلت برئيس
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مختار مختار

أرقام لا تفوتك قبل صدام وادي دجلة والإنتاج

يحتضن استاد بتروسبورت، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء وادي دجلة أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الممتاز. ويحتل دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 9 نقاط، جمعهم من فوزين وثلاثة تعادلات و7 هزائم، وسجل الفريق 12 هدفًا فيما استقبلت شباكه 20 هدفًا. فيما يحتل الإنتاج بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز الثامن بجدول الدوري، برصيد 17 نقطة، جمعهم من 12 لقاء فاز 4 وتعادل 5 وخسر 3، وسجل الفريق 10 أهداف فيما استقبلت شباكه 10 أهداف.
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الأهلي يقترب من حسم صفقة المهاجم الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، والمقرب من مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عن سفر أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، إلى دولة بلغاريا من أجل حسم صفقة المهاجم الجامبي علي سوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم الفريق الأحمر. وكتب شوبير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم الأحد، قائلًا: "أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي يتواجد في بلغاريا للتفاوض مع سيسكا صوفيا البلغاري بشأن التعاقد مع مهاجمه الجامبي علي سوي".
ريال مدريد

ريال مدريد بطلًا للسوبر الإسباني على حساب أتليتكو

نجح فريق ريال مدريد من الفوز بلقب السوبر الإسباني على حساب أتليتكو مدريد، وذلك بعد اللجوء لركلات الجزاء التي انتهت بفوز المرينجي بنتيجة 4-1 أمام الروخي بلانكوس، ويعد هذا اللقب التاسع في تاريخ الملكي . شهدت المباراة بشوطها الأول سيطرة من الملكي، حتي جاءت تسديدة قوية من مودريتش في الدقيقة الـ10 من عمر المباراة لكن أوبلاك تصدي لها، ثم جاء جواو فيلكس في الدقيقة الـ13 بالرد سريعًا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم، حتى انتهى الشوط الأول بمحاولة أخيرة من ريال مدريد بالتقدم برأسية من كاسميرو جاءت أعلى عارضة أوبلاك .
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الهلال السوداني: حمادة صدقي هرب بسبب وضع الأهلي

أصدر مجلس إدارة نادي الهلال السوداني بيانا رسميا اتهم فيه حمادة صدقي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي تولى قيادة فريق سموحة خلال الساعات الماضية بالهروب. وجاء البيان كالتالي: "تلقى الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال قبل قليل اتصالا هاتفيا من الكابتن حمادة صدقي يفيد بعدم رغبة الأخير في الاستمرار ضمن الطاقم الفني للهلال.. قد جاء قرار صدقي عقب "هروبه" ليلا وعقب مباراة الهلال والنجم الساحلي إلى جمهورية مصر العربية دون علم مجلس الهلال الذي استفسر العلاقات العامة عن الطريقة التي سافر بها المدرب".
النجم الساحلي - المريخ السوداني‎

مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يثأر من الهلال

فوز ثمين حققه فريق النجم الساحلي على نظيره الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي اقيم مساء اليوم السبت على ملعب الأخير بالسودان ضمن مباريات الجولة الرابعة في المجموعة الثانية، ليخطف الفريق التونسى صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط. نجح لاعبو النجم الساحلى في تحويل تأخرهم بهدف دون رد إلى فوز مستحق بهدفين مقابل هدف ليخطفوا 3 نقاط غالية منحتهم صدارة المجموعة التي كان يحتلها الأهلي بعد تعادله اليوم أمام فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدف لكلا الفريقين.
الأهلى- وبلاتينيوم‎ (6)

الأهلي يفشل في فك شفرات بلاتينيوم ويتعادل إيجابيًا

سقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام نظيره بلاتينوم بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وبهذا التعادل يحتل الأهلي صدارة المجموعة بصفة مؤقتة وبرصيد 7 نقاط، بينما يأتي بعده النجم الساحلي برصيد 6 نقاط، والهلال برصيد 6، وبلاتينوم برصيد نقطة وحيدة. بدأت المباراة بمحاولة من الجانبين، حتى جاء هدف بلاتينوم في الدقيقة الـ20 بأقدام ساتنلي ناجالا، حيث استلم الأخير الكرة في منطقة العمليات ليسددها في مرمى المارد الأحمر وسط غياب من مدافعي الأهلي.
كارتيرون

كارتيرون يتحدث عن الفوز على زيسكو وسبب خروج أوباما

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه راض عن الأداء والنتيجة في مباراة زيسكو في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "الأداء تحسن في لقاء العودة بشكل كبير عن لقاء الذهاب، والفريق قدم عرضا جيدا، بعد حصول اللاعبين الأساسيين على راحة في مباراة طنطا السابقة".
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