رياضة

أرقام لا تفوتك قبل صدام وادي دجلة والإنتاج

١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ ص
مختار مختار
مختار مختار
يحتضن استاد بتروسبورت، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء وادي دجلة أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الممتاز. ويحتل دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 9 نقاط، جمعهم من فوزين وثلاثة تعادلات و7 هزائم، وسجل الفريق 12 هدفًا فيما استقبلت شباكه 20 هدفًا. فيما يحتل الإنتاج بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز الثامن بجدول الدوري، برصيد 17 نقطة، جمعهم من 12 لقاء فاز 4 وتعادل 5 وخسر 3، وسجل الفريق 10 أهداف فيما استقبلت شباكه 10 أهداف.
وتشير الأرقام إلى أن دجلة والإنتاج تواجها من قبل في 11 لقاء، فاز الفريق الدجلاوي في 4 مواجهات، بينما فاز العجلات الحربية في 3 مواجهات، فيما فرض التعادل نفسه في 4 مواجهاتـ وسجل دجلة خلالهم 18 هدفًا، فيما سجل الإنتاج 16 هدفًا.وواجه تاكسيس جونياس فريق الإنتاج الحربي من قبل في مواجهتين، فاز جونياس في لقاء
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حمادة-صدقى-نادي-الجونة-1

حمادة صدقي يفتح النار على الهلال السوداني

فتح حمادة صدقي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، النار على نادي الهلال السوداني بعد اتهامات الأخير له بالهروب عنه وتركه لتولي تدريب الفريق السكندري، وذلك حسبما أفاد صدقي عبر برنامج الماتش المذاع بقناة صدى البلد. وقال صدقي: "بعد كل مباراة لي مع الهلال أسافر إلى مصر لمدة يومين لأننا نلعب في دوري أبطال إفريقيا لقاء كل أسبوعين والدوري السوداني في مرحلة توقف، وبعد مباراة النجم الساحلي الأولى في تونس سافرت مباشرة إلى مصر، وحددت أيضا موعد السفر عقب لقاء العودة منذ عدة أيام وأبلغت مجلس الإدارة بهذا الموعد".
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الأهلي يقترب من حسم صفقة المهاجم الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، والمقرب من مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عن سفر أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، إلى دولة بلغاريا من أجل حسم صفقة المهاجم الجامبي علي سوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم الفريق الأحمر. وكتب شوبير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم الأحد، قائلًا: "أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي يتواجد في بلغاريا للتفاوض مع سيسكا صوفيا البلغاري بشأن التعاقد مع مهاجمه الجامبي علي سوي".
ريال مدريد

ريال مدريد بطلًا للسوبر الإسباني على حساب أتليتكو

نجح فريق ريال مدريد من الفوز بلقب السوبر الإسباني على حساب أتليتكو مدريد، وذلك بعد اللجوء لركلات الجزاء التي انتهت بفوز المرينجي بنتيجة 4-1 أمام الروخي بلانكوس، ويعد هذا اللقب التاسع في تاريخ الملكي . شهدت المباراة بشوطها الأول سيطرة من الملكي، حتي جاءت تسديدة قوية من مودريتش في الدقيقة الـ10 من عمر المباراة لكن أوبلاك تصدي لها، ثم جاء جواو فيلكس في الدقيقة الـ13 بالرد سريعًا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم، حتى انتهى الشوط الأول بمحاولة أخيرة من ريال مدريد بالتقدم برأسية من كاسميرو جاءت أعلى عارضة أوبلاك .
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الزمالك -وانبى (6)

إنبي يسعى لاستدراج زعيم الثغر في الدوري

يحتضن استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، لقاء نادي إنبي أمام الاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود عاشور، ويعاونه الثنائي محمد محمود لطفى وأحمد عطية، بينما سيكون إسلام القماش حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
وادي دجلة‎

دجلة يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي سموحة أمام وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد أبو خاطر، ويعاونه الثنائي مصطفى حسين وهشام طلب، بينما سيكون محمد الشرقاوي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك -وانبى (6)

التعادل يحسم لقاء إنبي وحرس الحدود في الدوري

في لقاء ضعيف ومتواضع فنيًا، حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء نادي إنبي أمام حرس الحدود، الذي أقيم اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وقاد المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، وعاونه الثنائي عماد العقاد وأحمد عبد الغني، بينما كان هاني أمين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك -وانبى (6)

إنبي يسعى لاستدراج حرس الحدود في الدوري

يحتضن استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي إنبي أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عباس قابيل، ويعاونه الثنائي عماد العقاد وأحمد عبد الغني، بينما سيكون هاني أمين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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