أرقام لا تفوتك قبل صدام وادي دجلة والإنتاج

١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ ص

مختار مختار

يحتضن استاد بتروسبورت، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء وادي دجلة أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الممتاز. ويحتل دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 9 نقاط، جمعهم من فوزين وثلاثة تعادلات و7 هزائم، وسجل الفريق 12 هدفًا فيما استقبلت شباكه 20 هدفًا. فيما يحتل الإنتاج بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز الثامن بجدول الدوري، برصيد 17 نقطة، جمعهم من 12 لقاء فاز 4 وتعادل 5 وخسر 3، وسجل الفريق 10 أهداف فيما استقبلت شباكه 10 أهداف.

وتشير الأرقام إلى أن دجلة والإنتاج تواجها من قبل في 11 لقاء، فاز الفريق الدجلاوي في 4 مواجهات، بينما فاز العجلات الحربية في 3 مواجهات، فيما فرض التعادل نفسه في 4 مواجهاتـ وسجل دجلة خلالهم 18 هدفًا، فيما سجل الإنتاج 16 هدفًا.وواجه تاكسيس جونياس فريق الإنتاج الحربي من قبل في مواجهتين، فاز جونياس في لقاء

وتشير الأرقام إلى أن دجلة والإنتاج تواجها من قبل في 11 لقاء، فاز الفريق الدجلاوي في 4 مواجهات، بينما فاز العجلات الحربية في 3 مواجهات، فيما فرض التعادل نفسه في 4 مواجهاتـ وسجل دجلة خلالهم 18 هدفًا، فيما سجل الإنتاج 16 هدفًا.



وواجه تاكسيس جونياس فريق الإنتاج الحربي من قبل في مواجهتين، فاز جونياس في لقاء وخسر الآخر، وسجل رجال تاكسيس 3 أهداف خلالهم فيما استقبلت شباكهم 3 أهداف.



من جانبه واجه المخضرم مختار مختار فريق وادي دجلة من قبل في 12 لقاء، فاز مختار مختار في 5 مواجهات وتعادل في 3 وخسر 4، وسجل رجال مختار مختار خلالهم 20 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 14 هدفًا.



يذكر أن تاكسيس جونياس واجه مختار مختار في مواجهتين من قبل، فاز تاكسيس جونياس في لقاء، فيما فاز مختار مختار في لقاء، سجل خلالهم رجال جونياس 3 أهداف، ومثلهم سجل رجال مختار.

