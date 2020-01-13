السفير العراقي بإيران: طهران لم ترد حتى الآن على احتجاج بغداد

تحرير:وكالات ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ ص

احتجاجات العراق_أرشيفية

أكد السفير العراقي لدى إيران، سعد جواد قنديل، اليوم الإثنين، أن طهران لم تقدم ردا حتى الآن على الاحتجاج الذي تقدمت به بغداد رسميا للسفير الإيراني في العراق، بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني لقواعد عسكرية تضم قوات أمريكية وأجنبية في العراق الأسبوع الماضي، إذ قال قنديل: «استدعينا القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وأبلغناه بضرورة إبعاد العراق عن ساحة الصراع وعدم اتخاذ الأراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات بين الطرفين الأمريكي والإيراني»، مضيفًا: «حتى الآن لم يصلنا رد رسمي من قبل السلطات الإيرانية بهذا الموضوع»، وفقًا لسبوتنيك.

وفي وقت سابق أعلنت الخارجية العراقية، أنها تعتزم استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد، لإبلاغه رسميا برفضها للهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت معسكرات تضم قوات أجنبية على الأراضي العراقية، فجر الأربعاء الماضي.وكانت إيران قد استهدفت قاعدتين عسكريتين أمريكيتن في العراق، قبل أيام، إحداهما قاعدة «عين