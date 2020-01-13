إرهاب

مقتل 3 معلمين في هجوم لـ«حركة الشباب» شرق كينيا

تحرير:وكالات ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٢ ص
الشرطة الكينية_أرشيفية
الشرطة الكينية_أرشيفية
قالت الشرطة الكينية، اليوم الإثنين، إن مسلحون متطرفون من حركة الشباب، قتلوا 3 معلمين في هجوم شرقي كينيا، لافته إلى أن المسلحون هاجموا مركز كاموث في مقاطعة جاريسا، وأضرموا النار في مركز للشرطة وحاولوا تدمير برج للاتصالات، وفقا لتقرير الشرطة، إذ ذكر التقرير أن 3 مدرسين قتلوا واختطف آخر، فيما ترك المسلحون ممرضة. وكانت حركة الشباب قد تعهدت بالانتقام من كينيا التي تشارك ضمن قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال منذ عام 2011، لمحاربة المسلحين، حيث نفذت المجموعة العديد من الهجمات في كينيا، مما أسفر عن مقتل المئات، بحسب سكاي نيوز.
وهاجمت الجماعة الموالية لتنظيم القاعدة في وقت سابق من هذا الشهر، قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الكينية والأمريكية، مما أسفر عن مقتل 3 أميركيين وتدمير عدد من الطائرات والمعدات الأخرى. وفي وقت سابق، لقى 10 ضباط على الأقل من الشرطة الكينية، مصرعهم، إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارتهم بالقرب من الحدود مع الصومال. ونقلت
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الحوثيين

الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية في الحديدة

قصفت مليشيا الحوثي الأحياء السكنية بالقذائف المدفعية والصاروخية وفتحت نيران أسلحتها صوب مواقع القوات المشتركة بمدينة (حيس) جنوب مدينة الحديدة غرب اليمن. ونقلت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الإثنين، عن مصادر طبية أن منزلا يقع في حارة بني رزة، تعرض لقصف بالقذائف، ما أسفر عن إصابة أحد ساكنيه بجروح متفاوتة، موضحين أن المنزل تعرض لدمار كبير، في حين جرى نقل المصاب إلى المستشفى الميداني لتلقي العلاج، وسط حالة من الخوف والرعب والهلع سادت سكان المدينة.
انفجار-سيارة-مفخخة (1)

90 قتيلًا و51 مصابًا حصيلة انفجار سيارة مفخخة بمقديشيو

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة استهدفت نقطة تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية "مقديشيو" صباح اليوم السبت إلى 90 قتيلا على الأقل و51 مصابا. وتوقع المتحدث باسم الحكومة الصومالية إسماعيل مختار في تصريح أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، ارتفاع أعداد القتلى، مشيرا إلى أن هناك أعدادا كبيرة من المصابين يتم نقلهم إلى المستشفيات، فيما أكد عمدة "مقديشيو" عمر محمود محمد أن من بين القتلى طلابا جامعيين.
الشرطة-الفرنسية (3)

إصابة 4 أشخاص إثر إطلاق نار من ملثمين في فرنسا

قالت وسائل إعلام فرنسية، إن مجهولين ملثمين فتحوا النار في أحد شوارع مدينة بيزانسون، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، أحدهم حالته خطيرة. وذكرت المحطة الإذاعية "france bleu" أن الهجوم نفذه 4 أشخاص، مشيرة إلى أن أحد المصابين حالته حرجة نظرا لأنه تعرض لإصابات في الصدر. فيما عثرت الشرطة في مكان الحادث على 15 ظرف رصاصة ورمانة، وفتحت تحقيقا لمعرفة حيثيات الحادث. يذكر أنه في أبريل الماضي، أعلنت النيابة العامة في باريس، اعتقال عدة أشخاص بشبهة التورط في خطة هجوم ضد قوات الأمن الفرنسية "في أجل قصير".
قوات-عراقية

اعتقال خلية إرهابية مرتبطة بجهات خارجية في العراق

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال خلية إرهابية وسط وجنوب العراق مرتبطة بجهات خارجية، إذ قالت الاستخبارات، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، إنه تم إلقاء القبض على خلية إرهابية في وسط وجنوب العراق مرتبطة بجهات خارجية تعمل على زعزعة امن البلاد. يذكر أن الاستخبارات العراقية، أعلنت في وقت سابق، اعتقال إرهابيين اثنين في منطقة «القيارة» جنوبي مدينة الموصل، بحسب ما ذكرته المدرية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية.
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الحوثيين

الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية في الحديدة

قصفت مليشيا الحوثي الأحياء السكنية بالقذائف المدفعية والصاروخية وفتحت نيران أسلحتها صوب مواقع القوات المشتركة بمدينة (حيس) جنوب مدينة الحديدة غرب اليمن. ونقلت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الإثنين، عن مصادر طبية أن منزلا يقع في حارة بني رزة، تعرض لقصف بالقذائف، ما أسفر عن إصابة أحد ساكنيه بجروح متفاوتة، موضحين أن المنزل تعرض لدمار كبير، في حين جرى نقل المصاب إلى المستشفى الميداني لتلقي العلاج، وسط حالة من الخوف والرعب والهلع سادت سكان المدينة.
الحوثيين

ميليشيات الحوثي تقتل 31 يمنيا بينهم أطفال في نوفمبر

رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (منظمة غير حكومية)، في تقرير لها بالتعاون مع 13 منظمة دولية، أوردته قناة (العربية)، اليوم الثلاثاء، 260 انتهاكا بينها 31 حالة قتل ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال نوفمبر الماضي في 6 محافظات يمنية، موضحة أن الانتهاكات توزعت في محافظات خمس، هي: تعز، الحديدة، إب، الضالع، صنعاء، الجوف)، وأن فرق الرصد التابعة للشبكة سجلت 31 حالة قتل بينهم 6 أطفال وامرأة، نتيجة القصف والقنص المباشر والألغام التي زرعها الحوثيون، بالإضافة إلى 24 حالة إصابة للمواطنين بينهم 11 طفلا و8 نساء.
داعش

«داعش» ينفذ هجوما عنيفا على مواقع للجيش السوري

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) أن عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي نفذوا هجوما عنيفا على مواقع الجيش السوري في بادية دير الزور شرقي البلاد، وحققوا تقدما ميدانيا. وأضاف المرصد السوري، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن عناصر التنظيم هاجموا المواقع في بادية (الشولا) جنوب مدينة دير الزور، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين ترافقت مع قصف متبادل، مشيرا إلى أن التنظيم تمكن من السيطرة على مناطق واسعة هناك. وكان المرصد السوري أفاد، في نوفمبر الماضي، بتزايد نشاط خلايا (داعش) في دير الزور.
نساء داعش

30 % زيادة في العمليات الإرهابية للسيدات منذ 2013

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن المؤشر العالمي للإرهاب لعام 2019 الصادر عن مركز السلام والاقتصاد، وهو أحد المراكز البحثية الكبرى المعنية برصد ومتابعة مؤشرات الإرهاب حول العالم، أوضح أن ظاهرة النساء الانتحاريات شهدت ارتفاعا كبيرا بداية من عام 2013 وحتى 2018 بنسبة 30%، الرغم أن نسبة العمليات الانتحارية التي نفذتها النساء تمثل 3% من جملة العمليات الانتحارية لعام 2018، بينما شكلت 5% من عام 1985 إلى 2018، إلا أن هذه النسبة تشير إلى تصاعد اعتماد التنظيمات الإرهابية على النساء في تنفيذ العمليات الانتحارية.
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