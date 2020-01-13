مقتل 3 معلمين في هجوم لـ«حركة الشباب» شرق كينيا

تحرير:وكالات ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٢ ص

الشرطة الكينية_أرشيفية

قالت الشرطة الكينية، اليوم الإثنين، إن مسلحون متطرفون من حركة الشباب، قتلوا 3 معلمين في هجوم شرقي كينيا، لافته إلى أن المسلحون هاجموا مركز كاموث في مقاطعة جاريسا، وأضرموا النار في مركز للشرطة وحاولوا تدمير برج للاتصالات، وفقا لتقرير الشرطة، إذ ذكر التقرير أن 3 مدرسين قتلوا واختطف آخر، فيما ترك المسلحون ممرضة. وكانت حركة الشباب قد تعهدت بالانتقام من كينيا التي تشارك ضمن قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال منذ عام 2011، لمحاربة المسلحين، حيث نفذت المجموعة العديد من الهجمات في كينيا، مما أسفر عن مقتل المئات، بحسب سكاي نيوز.

وهاجمت الجماعة الموالية لتنظيم القاعدة في وقت سابق من هذا الشهر، قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الكينية والأمريكية، مما أسفر عن مقتل 3 أميركيين وتدمير عدد من الطائرات والمعدات الأخرى. وفي وقت سابق، لقى 10 ضباط على الأقل من الشرطة الكينية، مصرعهم، إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارتهم بالقرب من الحدود مع الصومال. ونقلت