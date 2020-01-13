مقتل 3 معلمين في هجوم لـ«حركة الشباب» شرق كينيا
تحرير:وكالات
١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٢ ص
الشرطة الكينية_أرشيفية
قالت الشرطة الكينية، اليوم الإثنين، إن مسلحون متطرفون من حركة الشباب، قتلوا 3 معلمين في هجوم شرقي كينيا، لافته إلى أن المسلحون هاجموا مركز كاموث في مقاطعة جاريسا، وأضرموا النار في مركز للشرطة وحاولوا تدمير برج للاتصالات، وفقا لتقرير الشرطة، إذ ذكر التقرير أن 3 مدرسين قتلوا واختطف آخر، فيما ترك المسلحون ممرضة.
وكانت حركة الشباب قد تعهدت بالانتقام من كينيا التي تشارك ضمن قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال منذ عام 2011، لمحاربة المسلحين، حيث نفذت المجموعة العديد من الهجمات في كينيا، مما أسفر عن مقتل المئات، بحسب سكاي نيوز.
وهاجمت الجماعة الموالية لتنظيم القاعدة في وقت سابق من هذا الشهر، قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الكينية والأمريكية، مما أسفر عن مقتل 3 أميركيين وتدمير عدد من الطائرات والمعدات الأخرى.
وفي وقت سابق، لقى 10 ضباط على الأقل من الشرطة الكينية، مصرعهم، إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارتهم بالقرب من الحدود مع الصومال.
ونقلت
وهاجمت الجماعة الموالية لتنظيم القاعدة في وقت سابق من هذا الشهر، قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الكينية والأمريكية، مما أسفر عن مقتل 3 أميركيين وتدمير عدد من الطائرات والمعدات الأخرى.
وفي وقت سابق، لقى 10 ضباط على الأقل من الشرطة الكينية، مصرعهم، إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارتهم بالقرب من الحدود مع الصومال.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر قوله إن "السيارة كان بها نحو 13 ضابطا، وكانوا يلاحقون متطرفين خطفوا جنود للاحتياط"، موضحا أن "10 ضباط على الأقل قتلوا".
وكانت الشرطة الكينية قد أعلنت، أن متطرفين أطلقوا الرصاص في وسط بلدة واجير وخطفوا 3 من جنود الاحتياط. ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين حركة "الشباب"، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة"، "الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول"، وقوات الحكومة المركزية في الصومال.