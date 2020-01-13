شرطة طهران: الضباط تلقوا أوامر بضبط النفس

تحرير:وكالات ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٤ ص

احتجاجات إيران_أرشيفية

قال حسين رحيمي، قائد شرطة طهران، اليوم الإثنين، إن الشرطة في العاصمة الإيرانية طهران لم تطلق النار على المحتجين، وإن الضباط تلقوا أوامر بضبط النفس، مضيفًا: «الشرطة لم تطلق النار على الإطلاق خلال الاحتجاجات، لأن ضباط شرطة العاصمة تلقوا أوامر بضبط النفس»، مشيرا إلى أن الوضع بالمدينة على ما يرام. وأظهرت مقاطع فيديو، نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إطلاق أعيرة نارية في محيط احتجاجات بإيران كما أظهرت بركا من الدماء، وعرضت أيضا صورا لمصابين يحملهم آخرون، وفقًا للعربية.

وكانت قوات الأمن الإيرانية قد اعتقلت عددا من المتظاهرين، إثر مواجهات عنيفة وسط العاصمة طهران، أمس الأحد، حيث سُجلت إصابات في صفوف المتظاهرين الذين خاضوا يومهم الثاني من الاحتجاجات على التوالي.ولم تقتصر الاحتجاجات الحالية على طهران بل امتدت إلى مدن إيرانية عدة، أذكاها هذه المرة التذمر من طريقة تعاطي