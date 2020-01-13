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شرطة طهران: الضباط تلقوا أوامر بضبط النفس

تحرير:وكالات ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٤ ص
احتجاجات إيران_أرشيفية
احتجاجات إيران_أرشيفية
قال حسين رحيمي، قائد شرطة طهران، اليوم الإثنين، إن الشرطة في العاصمة الإيرانية طهران لم تطلق النار على المحتجين، وإن الضباط تلقوا أوامر بضبط النفس، مضيفًا: «الشرطة لم تطلق النار على الإطلاق خلال الاحتجاجات، لأن ضباط شرطة العاصمة تلقوا أوامر بضبط النفس»، مشيرا إلى أن الوضع بالمدينة على ما يرام. وأظهرت مقاطع فيديو، نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إطلاق أعيرة نارية في محيط احتجاجات بإيران كما أظهرت بركا من الدماء، وعرضت أيضا صورا لمصابين يحملهم آخرون، وفقًا للعربية.
وكانت قوات الأمن الإيرانية قد اعتقلت عددا من المتظاهرين، إثر مواجهات عنيفة وسط العاصمة طهران، أمس الأحد، حيث سُجلت إصابات في صفوف المتظاهرين الذين خاضوا يومهم الثاني من الاحتجاجات على التوالي.ولم تقتصر الاحتجاجات الحالية على طهران بل امتدت إلى مدن إيرانية عدة، أذكاها هذه المرة التذمر من طريقة تعاطي
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حسن-روحانى

روحاني: الهجوم على «عين الأسد» دفاعا مشروعا عن النفس

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، أن ضربات إيران على أهداف أمريكية في العراق تمثل دفاعا مشروعا عن النفس، فيما دعا إلى عمل مشترك لمنع تكرار كوارث مثل تحطم الطائرة الأوكرانية، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وشنت طهران، فجر الأربعاء الماضي، هجوما صاروخيا باليستيا على قاعدتين تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأمريكي، وللتحالف الدولي في العراق، انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني. وتضم عين الأسد، التي كانت حتى عام 2003 تعرف باسم "قاعدة القادسية الجوية"، مبان عسكرية ومخازن محصنة ومرافق خدمية.
احتجاجات إيران

المحتجون في إيران لـ«علي خامنئي»: «الموت للديكتاتور»

تشهد العاصمة الإيرانية طهران وعدة مدن أخرى في البلاد، لليوم الثاني على التوالي، موجة احتجاجات على خلفية اعتراف سلطات إيران بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، يوم 8 يناير الماضي، إذ خرج مئات المتظاهرين، اليوم الأحد، في شوارع طهران للاحتجاج، بينما استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات، حيث بدأت مسيرة المحتجين في ساحة آزادي وسط العاصمة تلبية لدعوات تظاهر من قبل ناشطين معارضين للسلطات، ورفع بعض المتظاهرين شعارات سياسية ضد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، كما رددوا «الموت للديكتاتور»، وفقًا لروسيا اليوم.
راؤول- خاجيمبا (1)

استقالة «راؤول خاجيمبا» رئيس أبخازيا من منصبه

أعلن راؤول خاجيمبا رئيس أبخازيا، اليوم الأحد، استقالته من منصبه، مؤكدا في حديثه لوكالة «إنترفاكس الروسية»، نبأ استقالته، وردا على سؤال عما إذا كان ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المبكرة، قال: «من يعش يرى»، وفقًا لروسيا اليوم. يذكر أن الرئيس الأبخازي راؤول خاجيمبا، قد دعا الخميس الماضي، المواطنين في البلاد إلى الهدوء وعدم الانصياع للاستفزازات، وذلك على خلفية احتجاجات المعارضة في العاصمة سوخوم، إذ قال في بيان: «أيها المواطنون الأعزاء، فيما يتعلق بآخر الأحداث التي وقعت في مدينة سوخوم، أطلب منكم التزام الهدوء وعدم الاستسلام للاستفزازات».
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

هربا من أردوغان.. تضاعف عدد الأتراك اللاجئين في ألمانيا

كشف تقرير ألمانى رسمى، تضاعف عدد الأتراك الذين قدموا طلبات للجوء فى البلاد منذ حملة القمع التى شنها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بعد محاولة الانقلاب التى يتهم حركة جولن بالوقوف وراءها، وذكرت الإذاعة الألمانية، أن ما مجموعه 11,423 من الأتراك طلبوا اللجوء بألمانيا فى العام الماضى، مقارنة بـ 5,742 فى 2016. وأضاف التقرير، أن الأتراك قدموا أكبر عدد من طلبات اللجوء فى ألمانيا فى 2019 بعد المواطنين السوريين والعراقيين، حيث كانت نسبة 80% من الطلبات من مواطنين أتراك من أصل كردى قبل 2016، بينما بلغت نسبة مقدمى الطلبات من تركيا ممن عرفوا أنفسهم بأنهم أتراك فقط، 50% عام 2019.
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احتجاجات العراق

السفير العراقي بإيران: طهران لم ترد حتى الآن على احتجاج بغداد

أكد السفير العراقي لدى إيران، سعد جواد قنديل، اليوم الإثنين، أن طهران لم تقدم ردا حتى الآن على الاحتجاج الذي تقدمت به بغداد رسميا للسفير الإيراني في العراق، بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني لقواعد عسكرية تضم قوات أمريكية وأجنبية في العراق الأسبوع الماضي، إذ قال قنديل: «استدعينا القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وأبلغناه بضرورة إبعاد العراق عن ساحة الصراع وعدم اتخاذ الأراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات بين الطرفين الأمريكي والإيراني»، مضيفًا: «حتى الآن لم يصلنا رد رسمي من قبل السلطات الإيرانية بهذا الموضوع»، وفقًا لسبوتنيك.
احتجاجات إيران

المحتجون في إيران لـ«علي خامنئي»: «الموت للديكتاتور»

تشهد العاصمة الإيرانية طهران وعدة مدن أخرى في البلاد، لليوم الثاني على التوالي، موجة احتجاجات على خلفية اعتراف سلطات إيران بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، يوم 8 يناير الماضي، إذ خرج مئات المتظاهرين، اليوم الأحد، في شوارع طهران للاحتجاج، بينما استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات، حيث بدأت مسيرة المحتجين في ساحة آزادي وسط العاصمة تلبية لدعوات تظاهر من قبل ناشطين معارضين للسلطات، ورفع بعض المتظاهرين شعارات سياسية ضد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، كما رددوا «الموت للديكتاتور»، وفقًا لروسيا اليوم.
ترامب (1)

ترامب: فرض عقوبات اقتصادية إضافية على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدتين في العراق تضمان قوات أمريكية، وذلك خلال كلمة وجهها للأمريكيين مساء اليوم، إذ قال ترامب: «ستفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية إضافية على النظام الإيراني»، مشيرًا إلى أن إدارته ستواصل دراسة الخيارات الأخرى للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، مضيفًا: «هذه العقوبات القوية ستبقى حتى تغير إيران سلوكها»، متابعًا: «خلال الأشهر الأخيرة وحدها، احتجزت إيران سفنا في المياه الدولية، وشنت هجوما غير مبرر على السعودية وأسقطت طائرتين مسيرتين».
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بومبيو: «سليماني» كان على علاقة بالجماعات الإرهابية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرار قتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني خلال تواجده في بغداد، بناء على معلومات استخبارية دقيقة، لافتا إلى أن الأخير لم يكن في العراق في مهمة دبلوماسية. وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت سيارة تقل قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة الماضية، بطائرة مسيرة، مما أدى إلى مقتله وأثار سلسلة من التهديدات الإيرانية، ومن الميليشيات الموالية لها، للولايات المتحدة ولدول في المنطقة.
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