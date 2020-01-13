رياضة

الهلال: لا يمكن أن نقحم الأهلي في أزمتنا مع صدقي

١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٧ ص
أشرف الكاردينال
أشرف الكاردينال
أكد أشرف الكاردينال رئيس الهلال السوداني، أن هناك "صفحة مزورة" قامت بإقحام إسم النادي الأهلي في أزمة الفريق السوداني مع المدرب المصري حمادة صدقي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج "يا مساء الأنوار". وقال رئيس الهلال السوداني: "لا يمكن أن نقحم نادي مهما كان خاصة عندما يتعلق الأمر بنادي بحجم الأهلي نادي القرن في أفريقيا في هذا الشأن، هناك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تم توثيقها بأوراق مزورة، وهناك شكوى ضد تلك الصفحة لأنها لا تمت لمجلس الإدارة".
وواصل الكاردينال: "لسنا بالغباء الرياضي لكي نفعل هذا الأمر ونقحم الأهلي أو نادي أخر في الأزمة، ستظل العلاقات مع الأندية المصرية جيدة، ولا يوجد لدينا أي أزمة مع أي نادي في مصر". وكان قد أصدر مجلس إدارة الهلال السوداني، بيانًا رسميُا، اتهم فيه حمادة صدقي المدير الفني السابق للفريق بالهروب واتهامه
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محمود جنش

فقرة «تنس» لحراس الزمالك في التدريبات

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، مرانه اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ووضع كارتيرون فقرة تأهيلية وبدنية لجميع اللاعبين، حيث قام اللاعبون بالجري الخفيف حول الملعب أعقبها تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات لأداء بعض التدريبات التأهيلية بالكرة بالإضافة لإطالات وقفز حواجز قصيرة، ويسعي كارتيرون لمعالجة الإرهاق والوصول باللاعبين إلى أفضل معدل بدني قبل مواجهة الجونة.
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شوبير يُعدد أزمات الأهلي ويهاجم الهلال السوداني

«الأهلي فيه حاجة غلط، حيث قدم أسوأ مبارياته عبر التاريخ في بطولات أفريقيا، حيث غاب عن الفريق روح المكسب رغم تواضع المنافس، وأتعجب بشدة من كمية الإصابات التي تطارد الفريق، هناك غموض بشأن موعد عودة كريم نيدفيد، ولا زال حمدي فتحي يسير على عكازين، ولا يوجد سبب يجعل إصابة الغضروف تستغرق أكثر من 9 أشهر، وإصابة شريف إكرامي في السمانة، ووليد سليمان أصيب قبل لقاء بلاتينيوم، هذه أمور غير مقبولة وتكشف وجود خلل داخل الفريق».. بتلك الكلمات انتقد أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق، الأوضاع داخل القلعة الحمراء، بعد التعادل 1-1 مع بلاتينيوم في دوري الأبطال.
مختار مختار

أرقام لا تفوتك قبل صدام وادي دجلة والإنتاج

يحتضن استاد بتروسبورت، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء وادي دجلة أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الممتاز. ويحتل دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 9 نقاط، جمعهم من فوزين وثلاثة تعادلات و7 هزائم، وسجل الفريق 12 هدفًا فيما استقبلت شباكه 20 هدفًا. فيما يحتل الإنتاج بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز الثامن بجدول الدوري، برصيد 17 نقطة، جمعهم من 12 لقاء فاز 4 وتعادل 5 وخسر 3، وسجل الفريق 10 أهداف فيما استقبلت شباكه 10 أهداف.
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الهلال السوداني: حمادة صدقي هرب بسبب وضع الأهلي

أصدر مجلس إدارة نادي الهلال السوداني بيانا رسميا اتهم فيه حمادة صدقي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي تولى قيادة فريق سموحة خلال الساعات الماضية بالهروب. وجاء البيان كالتالي: "تلقى الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال قبل قليل اتصالا هاتفيا من الكابتن حمادة صدقي يفيد بعدم رغبة الأخير في الاستمرار ضمن الطاقم الفني للهلال.. قد جاء قرار صدقي عقب "هروبه" ليلا وعقب مباراة الهلال والنجم الساحلي إلى جمهورية مصر العربية دون علم مجلس الهلال الذي استفسر العلاقات العامة عن الطريقة التي سافر بها المدرب".
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الأهلي يفشل في فك شفرات بلاتينيوم ويتعادل إيجابيًا

سقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام نظيره بلاتينوم بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وبهذا التعادل يحتل الأهلي صدارة المجموعة بصفة مؤقتة وبرصيد 7 نقاط، بينما يأتي بعده النجم الساحلي برصيد 6 نقاط، والهلال برصيد 6، وبلاتينوم برصيد نقطة وحيدة. بدأت المباراة بمحاولة من الجانبين، حتى جاء هدف بلاتينوم في الدقيقة الـ20 بأقدام ساتنلي ناجالا، حيث استلم الأخير الكرة في منطقة العمليات ليسددها في مرمى المارد الأحمر وسط غياب من مدافعي الأهلي.
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فايلر يتحدث عن مواجهة بلاتينيوم وسبب الإصابات

قال رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي غدا السبت، خاصة أنه بات يدرك كل كبيرة وصغيرة عن المنافس، بعدما سبق ولعب ضده في الجولة السابقة، بجانب علمه ببعض التغييرات التي طرأت عليه سواء برحيل لاعبين أو المدير الفني.
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رمضان صبحي: تتويج ماني لا يقلل من محمد صلاح

أكد رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي، أن إعارته مستمرة حتى شهر يونيو المقبل مع القلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "ام بي سي مصر". وأوضح أن مستقبله سيتحدد عقد شهر يونيو المقبل، بعد انتهاء إعارته، مضيفا أنه يركز في الوقت الراهن على العودة من الإصابة للمشاركة مع النادي الأهلي وبذل أقصى مجهود مع الفريق. وأشار إلى أنه أنهى 3 أسابيع من العلاج والتأهيل ويتبقى له أسبوعين للعودة للملاعب، مضيفا: "الإصابات العضلية تحتاج للعلاج بشكل جيد.. الأمور الآن باتت مستقرة، وأسير بشكل منتظم في التأهيل".
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