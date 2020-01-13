الهلال: لا يمكن أن نقحم الأهلي في أزمتنا مع صدقي

١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٧ ص

أشرف الكاردينال

أكد أشرف الكاردينال رئيس الهلال السوداني، أن هناك "صفحة مزورة" قامت بإقحام إسم النادي الأهلي في أزمة الفريق السوداني مع المدرب المصري حمادة صدقي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج "يا مساء الأنوار". وقال رئيس الهلال السوداني: "لا يمكن أن نقحم نادي مهما كان خاصة عندما يتعلق الأمر بنادي بحجم الأهلي نادي القرن في أفريقيا في هذا الشأن، هناك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تم توثيقها بأوراق مزورة، وهناك شكوى ضد تلك الصفحة لأنها لا تمت لمجلس الإدارة".

وواصل الكاردينال: "لسنا بالغباء الرياضي لكي نفعل هذا الأمر ونقحم الأهلي أو نادي أخر في الأزمة، ستظل العلاقات مع الأندية المصرية جيدة، ولا يوجد لدينا أي أزمة مع أي نادي في مصر". وكان قد أصدر مجلس إدارة الهلال السوداني، بيانًا رسميُا، اتهم فيه حمادة صدقي المدير الفني السابق للفريق بالهروب واتهامه

وواصل الكاردينال: "لسنا بالغباء الرياضي لكي نفعل هذا الأمر ونقحم الأهلي أو نادي أخر في الأزمة، ستظل العلاقات مع الأندية المصرية جيدة، ولا يوجد لدينا أي أزمة مع أي نادي في مصر".



وكان قد أصدر مجلس إدارة الهلال السوداني، بيانًا رسميُا، اتهم فيه حمادة صدقي المدير الفني السابق للفريق بالهروب واتهامه والتواطؤ مع الأهلي، وجاء البيان الذي نشره نادي الهلال: "جاء قرار صدقي عقب "هروبه" ليلًا وعقب مباراة الهلال والنجم الساحلي إلى جمهورية مصر العربية دون علم مجلس الهلال الذي إستفسر العلاقات العامة عن الطريقة التي سافر بها المدرب".



واختتم: "أكد المجلس حرصه على تعيين مدرب خلال الساعات القليلة القادمة خلفا للمدرب حمادة صدقي الذي يبدو أن هروبه إلى مصر مرتبا بسبب وضع الاهلي المصري في المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا".