شوبير يُعدد أزمات الأهلي ويهاجم الهلال السوداني

١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٢ ص

أحمد شوبير

«الأهلي فيه حاجة غلط، حيث قدم أسوأ مبارياته عبر التاريخ في بطولات أفريقيا، حيث غاب عن الفريق روح المكسب رغم تواضع المنافس، وأتعجب بشدة من كمية الإصابات التي تطارد الفريق، هناك غموض بشأن موعد عودة كريم نيدفيد، ولا زال حمدي فتحي يسير على عكازين، ولا يوجد سبب يجعل إصابة الغضروف تستغرق أكثر من 9 أشهر، وإصابة شريف إكرامي في السمانة، ووليد سليمان أصيب قبل لقاء بلاتينيوم، هذه أمور غير مقبولة وتكشف وجود خلل داخل الفريق».. بتلك الكلمات انتقد أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق، الأوضاع داخل القلعة الحمراء، بعد التعادل 1-1 مع بلاتينيوم في دوري الأبطال.

وأردف شوبير في تصريحات إذاعية: "المواجهات الأخيرة للأهلي كشفت أزمة هجومية، الأهلي يحتاج إلى مهاجم من العيار الثقيل، وبالفعل يتواجد أمير توفيق في بلغاريا للتفاوض بشأن ضم الجامبي علي سوى".وواصل: "الأهلي مطالب بحصد 4 نقاط من مواجهتي النجم الساحلي والهلال السوداني للتأهل، لا بد من الفوز على الفريق التونسي

وأردف شوبير في تصريحات إذاعية: "المواجهات الأخيرة للأهلي كشفت أزمة هجومية، الأهلي يحتاج إلى مهاجم من العيار الثقيل، وبالفعل يتواجد أمير توفيق في بلغاريا للتفاوض بشأن ضم الجامبي علي سوى".



وواصل: "الأهلي مطالب بحصد 4 نقاط من مواجهتي النجم الساحلي والهلال السوداني للتأهل، لا بد من الفوز على الفريق التونسي في القاهرة، والتعادل على الأقل في أم درمان، رغم الحماس المتوقع من جماهير السودان".



كما انتقد شوبير، إدارة الهلال السوداني بسبب خلط الأوراق والتلميح ضد الأهلي بعد رحيل حمادة صدقي عن تدريب الفريق وتوليه قيادة سموحة، قائلآ: "حمادة صدقي اتفق مع إدارة سموحة منذ فترة طويلة على تولي المهمة، الأهلي ليس له أي علاقة بالأمر من قريب أو بعيد، أرى أن إدارة الهلال ارتكبت خطأ كبيرًا في التلميح بشأن تخطيط الأهلي لرحيله بحجة صعوبة موقفه في التأهل".

