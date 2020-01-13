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شوقي: حالات الغش ضئيلة.. والمنظومة الإلكترونية نجحت

تحرير:? أمينة محمود ? ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٥١ ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، إننا نشهد الآن، أكبر منظومة امتحانات إلكترونية في تاريخ البلاد، لأكثر من نصف مليون طالب، في وقت واحد، مضيفًا في تصريح صحفي له خلال حديثه مع بعض المعلمين عن الامتحانات الإلكترونية، أن هناك حالات غش فردية، تعد على الأصابع، وهي ضئيلة جدًا، ويتم متابعتها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن الحدث الأهم، هو نجاح المنظومة والبنية التحتية، والأسئلة الجديدة والطلاب المحترمين الذين لا يغشون.
ويؤدي حاليا طلاب الصف الثاني الثانوي العام امتحان مادة الغة الأجنبية الأولى وفقا لنظام التقييم المعدل إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، ومن المقرر أن ينتهي  طلاب الصف الثاني الثانوي من الامتحان في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم.وشهدت الامتحانات اليوم تداول لأسئلة وإجابات اللغة الإنجليزية عبر مواقع
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علي عبدالعال: البرلمان يصوت على مد حالة الطوارئ غدًا

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان سيصوت غدًا الثلاثاء، على تجديد حالة الطوارئ في البلاد، مطالبا النواب بضروة المشاركة في تلك الجلسة. وطالب عبدالعال، خلال الجلسة العامة، لمجلس النواب، رؤساء الهيئات البرلمانية بدعوة نوابهم للمشاركة في الجلسة، لاسيما أن الموافقة على تمديد حالة الطوارئ يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس. وفي يوليه الماضي، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، على قرار رئيس الجمهورية، بمد إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجارى.
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«بسبب النفايات الطبية».. هجوم برلماني على وزارتي الصحة والبيئة

شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب الدكتور محمد العماري، غضب كبير بين النواب وهجوم على وزارتي الصحة والبيئة، وذلك بسبب حرق النفايات الطبية في المستشفيات وداخل الكتل السكنية، الأمر الذي وصفه النواب بالكارثة، وأكدوا أنه يسبب خطورة شديدة على صحة المواطنين، مطالبين بنقل محرقات النفايات إلى خارج الكتل السكنية، لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم. جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن وجود عدد محرقتي نفايات بقرية كفر عيش مركز الشهداء- بمحافظة المنوفية بجانب الكتلة السكنية، ما يسبب تلوثا وخطورة على صحة سكان القرى المجاورة لها.
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قريبًا.. إلغاء ضريبة القيمة المضافة على مواد إنتاج الورق

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن إلغاء الضريبة على القيمة المضافة التي يتم فرضها على المواد الخام ومُدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج لتحسين جودة الورق محلي الصنع وتدخل في صناعته «عجينة الورق المستورد»، وذلك استجابة لمطالب صناع الورق التي عرضوها خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة المشكلات التي تواجه صناعة الورق كصناعة استراتيجية لطباعة الكتاب المدرسي المُستخدم في العملية التعليمية وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية.
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شاكر: إلغاء رسوم النظافة على الفواتير «يونيو» المقبل

قال وزير وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، إن شهر يونيو من العام الحالي سيكون خروج أخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل فيها رسوم نظافة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدي، لمناقشة 4 طلبات إحاطة مقدمة من النواب إيهاب منصور، ورياض عبد الستار، وأحمد علي، وسلاف درويش، حول الرسوم المحصلة على فواتير الكهرباء تحت بند رسوم نظافة، إذ قال شاكر: «نحن مقتنعون المفروض منحطش رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وبحاول من 4 سنوات لعمل ذلك؛ فهى لا تدخل في عملنا، ونجحنا بأن ستكون أخر فاتورة بها رسوم نظافة شهر 6 هذا العام».
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم تعلن عن إجراء اختبارات الاستعدادات النفسية في 3 مقرات

في ضوء تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، عن توفير مقرات بديلة لأداء اختبارات القبول للمعلمين الجدد المتقدمين لشغل وظائف التعليم والمستهدفين بأداء اختبارات الاستعدادات النفسية، وذلك لتضرر العديد من المعلمين الجدد وتحملهم مشقة الانتقال البدنية والمالية من محافظتهم إلى مقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
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الخميس.. 82 ألف طالب جاهزون لامتحانات الإعدادية بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم فى محافظة الإسكندرية، أن نحو 82 ألف و260 طالبا وطالبة سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية والتي تنطلق الخميس المقبل، وذلك أمام 331 لجنة انتخابية. وأشارت المديرية إلى أنه جارى الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية حيث تم توزيع أرقام الجلوس على الممتحنين وتم تجهيز جميع الفصول تمهيدا لاستقبال الامتحانات وتوزيع المراقبين والمفتشين مع تنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم بضرورة توفير المناخ المناسب لانعقاد هذه الامتحانات.
طارق-شوقى

معلم يكشف خطأ فادحًا في نماذج امتحانات «التعليم»

كشف سامح صلاح حمام، معلم أول علم نفس بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات بالمنوفية، وجود خطأ فادح في نماذج الإجابات الاسترشادية التي نشرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الإلكتروني لطلاب الصف الثاني الثانوي العام في مادة علم النفس. وأشار حمام إلى خطأ فادح في النموذج الاسترشادي علم نفس السؤال رقم 4 فيما يتعلق بالإجابات الاختيارية عن السؤال، مؤكدا أن جميع الإجابات الأربع للسؤال المذكورة في النموذج الاسترشادي خاطئة لا تحمل الإجابة الصحيحة.
طارق- شوقي

طارق شوقي يسند مهام منصب قطاع التعليم لنائبه «حجازي»

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أسند مهام قطاع التعليم العام للدكتور رضا حجازي بجانب شغله للمنصب الجديد كنائب الوزير لشؤون المعلمين، مؤكدة أنه من المتوقع أن يسند مهام رئاسة امتحانات الثانوية العامة لنائب الوزير الدكتور رضا حجازي بعد أن أسند له منصب قطاع التعليم العام وإدارته للملف بأكمله، مشيرة إلى أن وزير التعليم يبحث حاليا اختيار مدير لصندوق تطوير العملية التعليمية التابع للوزارة خلفا للدكتور محمد عمر الذي رحل عن المنصب.
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