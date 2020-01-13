شوقي: حالات الغش ضئيلة.. والمنظومة الإلكترونية نجحت

تحرير:? أمينة محمود ? ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٥١ ص

وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، إننا نشهد الآن، أكبر منظومة امتحانات إلكترونية في تاريخ البلاد، لأكثر من نصف مليون طالب، في وقت واحد، مضيفًا في تصريح صحفي له خلال حديثه مع بعض المعلمين عن الامتحانات الإلكترونية، أن هناك حالات غش فردية، تعد على الأصابع، وهي ضئيلة جدًا، ويتم متابعتها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن الحدث الأهم، هو نجاح المنظومة والبنية التحتية، والأسئلة الجديدة والطلاب المحترمين الذين لا يغشون.

ويؤدي حاليا طلاب الصف الثاني الثانوي العام امتحان مادة الغة الأجنبية الأولى وفقا لنظام التقييم المعدل إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، ومن المقرر أن ينتهي طلاب الصف الثاني الثانوي من الامتحان في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم.وشهدت الامتحانات اليوم تداول لأسئلة وإجابات اللغة الإنجليزية عبر مواقع