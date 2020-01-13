مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر في انهيار عقار بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ م

انهيار عقار _ أرشيفية

لقي 5 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب آخر أثر وقوع حادث انهيار عقار قديم مأهول بالسكان في منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، وسقط على مقهى أسفله وأودى بحياة 5 من رواد المقهى، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث ورافقتها سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية، وبدأت عملية استخراج الجثث تباعا بالتزامن مع بدء عملية رفع الأنقاض، ومازالت عملية البحث من قبل رجال الإنقاذ والإسعاف والحماية المدنية عن وجود جثث أخرى أو مصابين تحت الأنقاض مستمرة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين يفيد بانهيار عقار على رواد أحد المقاهي بدائرة القسم. على الفور انتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ، لمكان الانهيار، وبالفحص والمعاينة الأولية لرجال المباحث، تبين انهيار العقار