جريمة

مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر في انهيار عقار بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ م
انهيار عقار _ أرشيفية
انهيار عقار _ أرشيفية
لقي 5 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب آخر أثر وقوع حادث انهيار عقار قديم مأهول بالسكان في منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، وسقط على مقهى أسفله وأودى بحياة 5 من رواد المقهى، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث ورافقتها سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية، وبدأت عملية استخراج الجثث تباعا بالتزامن مع بدء عملية رفع الأنقاض، ومازالت عملية البحث من قبل رجال الإنقاذ والإسعاف والحماية المدنية عن وجود جثث أخرى أو مصابين تحت الأنقاض مستمرة.
تلقى اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين يفيد بانهيار عقار على رواد أحد المقاهي بدائرة القسم. على الفور انتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ، لمكان الانهيار، وبالفحص والمعاينة الأولية لرجال المباحث، تبين انهيار العقار
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حادث دهس قطار لسيارة - أرشيفية

مصرع شاب تحت عجلات قطار أبو النمرس بالجيزة

لقى شاب مصرعه، إثر سقوطه من قطار بمنطقة منيل شيحة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته. تلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بمصرع شاب أسفل عجلات القطار بمنطقة منيل شيحة بدائرة القسم. انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وبالفحص عثر على جثة شاب في العقد الثالث من العمر وتبين من التحريات الأولية سقوط الشاب من القطار ولقى مصرعه في الحال.
انهيار-عقار (2)

بالأسماء.. تعرف على ضحايا انهيار عقار الإسكندرية

تواصل فرق الإنقاذ ورجال الحماية المدنية، بمديرية أمن الإسكندرية، مجهوداتها للبحث عن جثث عالقة أسفل عقار منطقة العطارين، بوسط محافظة الإسكندرية، وذلك بعد استخراج 5 جثث وأخر مصاب، جراء انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق على مقهى "العمال" بشارع عبد المنعم بدائرة قسم شرطة العطارين، بينما تحرر محضر بالواقعة، فيما تقرر تشكيل لجنة هندسية لبدء معاينة أسباب انهيار العقار والمتسبب في انهياره، وسرعة طلب تحريات المباحث، واستعجال ملف العقار من الحي والاستماع لشهادة أقوال الشهود، وتم نقل المتوفيين إلى مشرحة كوم الدكة والشخص المصاب إلى مستشفى الأميري.
جثة-فى-شقة

«علاقة محرمة وجثة».. مسجل خطر يقتل ربة منزل بالسيدة

جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر ملفوفة بملاءة سرير وملقاة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لغز تمكن ضباط المباحث من كشف غموضه سريعا، إذ تبين أن المتهم مسجل خطر تربطه بالمجني عليها علاقة غير شرعية. قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا من الأهالى بوجود جثة لفتاة ملفوفة بملاءة سرير وملقاة بأحد الشوارع، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبفحص الجثة تبين وجود كدمات وآثار ضرب بأنحاء متفرقة من الجسد. التحريات دلت أن الجثة لربة منزل، وعلى علاقة غير مشروعة بشاب كانت تتردد عليه في شقته، وأنه مرتكب الواقعة.
إصابة-6-طلاب-في-حوادث-طرق-بالدقهلية

مصرع طالب ثانوي في انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية

لقي طالب ثانوي مصرعه أثر انقلاب سيارته الملاكي بطريق قرية اليوسفية بمركز بني عبيد بالدقهلية نتيجة اختلال عجلة القيادة. اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من العميد يحيى عبدالعزيز، مدير إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ من أهالي قرية اليوسفية بانقلاب سيارة ملاكي. على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لموقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي يقودها محمد صلاح إبراهيم، 16 عاما، طالب بمدرسة الصناعة الثانوية بقرية الصلاحات، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده مما أدى إلى مصرعه.
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انهيار-عقار (2)

بالأسماء.. تعرف على ضحايا انهيار عقار الإسكندرية

تواصل فرق الإنقاذ ورجال الحماية المدنية، بمديرية أمن الإسكندرية، مجهوداتها للبحث عن جثث عالقة أسفل عقار منطقة العطارين، بوسط محافظة الإسكندرية، وذلك بعد استخراج 5 جثث وأخر مصاب، جراء انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق على مقهى "العمال" بشارع عبد المنعم بدائرة قسم شرطة العطارين، بينما تحرر محضر بالواقعة، فيما تقرر تشكيل لجنة هندسية لبدء معاينة أسباب انهيار العقار والمتسبب في انهياره، وسرعة طلب تحريات المباحث، واستعجال ملف العقار من الحي والاستماع لشهادة أقوال الشهود، وتم نقل المتوفيين إلى مشرحة كوم الدكة والشخص المصاب إلى مستشفى الأميري.
وزارة-الداخلية

ضبط مرتكبي واقعة الاعتداء على سيارات النادي المصري

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي واقعة اعتداء مجهولين على سيارات نادي المصري البورسعيدي والمتجهة إلى الإسكندرية. كان مشجعو النادي المصري البورسعيدي، تعرضوا لاشتباكات أثناء تواجدهم بإحدى الاستراحات بمدينة دمياط خلال رحلتهم إلى الإسكندرية لمؤازرة فريقهم في مواجهة نادي بيراميدز المقرر لها، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية. ودخل عدد من جماهير نادي المصري في مناقشة حادة مع أحد الأشخاص في مدينة دمياط داخل الاستراحة وتطورت إلى مشادات ثم اشتباكات.
أدوية- مهربة- في -الشرقية‎ (1)

ضبط أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر في الشرقية

تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وبإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام إدارة الصيدلة، وذلك بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين بالمحافظة، من إعداد كمين لإحدى الصيدليات لضبط تاجر شنطة وبحوزته كمية من الأدوية المهربة غير المسجلة بوزارة الصحة أثناء محاولة بيعها للصيدلية، نظرا لورود معلومات تفيد قيامه بالمرور على الصيدليات بالأدوية المهربة بغرض الإتجار فيها بالمخالفة القانونية، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
مخدر-الحشيش (2)

بـ«قيمة مليون جنيه».. ضبط 72 طربة حشيش في الإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية ضربة أمنية كبيرة لتجار المخدرات، إذ تكمن رجال المباحث الجنائية من ضبط عاطل بحوزته 72 طربة حشيش، تزن 18 كيلو من مخدر الحشيش، أثناء وجوده بدائرة قسم العامرية، بغرب المدينة. البداية كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد برصد عنصر إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه بدائرة قسم شرطة العامرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
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