جريمة

مصرع 5 أشخاص وإصابة أخر في انهيار عقار بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ م
انهيار عقار_أرشيفية
انهيار عقار_أرشيفية
لقى 5 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب آخر، إثر وقوع حادث انهيار عقار قديم مأهول بالسكان في منطقه العطارين وسط محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، وسقط على مقهى أسفله وأودت بحياة 5 من رواد المقهى، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث ورافقتها سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية وبدأت عملية استخراج الجثث تباعا بالتزامن مع بدء عملية رفع الأنقاض، ومازالت عملية البحث من قبل رجال الإنقاذ والإسعاف والحماية المدنية عن وجود جثث أخرى أو مصابين تحت الأنقاض مستمرة.
البداية كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العطارين يفيد بانهيار عقار على رواد أحد المقاهي بدائرة القسم.على الفور انتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف وقوات الحمايه المدنيه والإنقاذ، لمكان الانهيار، وبالفحص والمعاينة الأولية لرجال المباحث، تبين
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بالأسماء.. تعرف على ضحايا انهيار عقار الإسكندرية

تواصل فرق الإنقاذ ورجال الحماية المدنية، بمديرية أمن الإسكندرية، مجهوداتها للبحث عن جثث عالقة أسفل عقار منطقة العطارين، بوسط محافظة الإسكندرية، وذلك بعد استخراج 5 جثث وأخر مصاب، جراء انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق على مقهى "العمال" بشارع عبد المنعم بدائرة قسم شرطة العطارين، بينما تحرر محضر بالواقعة، فيما تقرر تشكيل لجنة هندسية لبدء معاينة أسباب انهيار العقار والمتسبب في انهياره، وسرعة طلب تحريات المباحث، واستعجال ملف العقار من الحي والاستماع لشهادة أقوال الشهود، وتم نقل المتوفيين إلى مشرحة كوم الدكة والشخص المصاب إلى مستشفى الأميري.
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«علاقة محرمة وجثة».. مسجل خطر يقتل ربة منزل بالسيدة

جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر ملفوفة بملاءة سرير وملقاة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لغز تمكن ضباط المباحث من كشف غموضه سريعا، إذ تبين أن المتهم مسجل خطر تربطه بالمجني عليها علاقة غير شرعية. قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا من الأهالى بوجود جثة لفتاة ملفوفة بملاءة سرير وملقاة بأحد الشوارع، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبفحص الجثة تبين وجود كدمات وآثار ضرب بأنحاء متفرقة من الجسد. التحريات دلت أن الجثة لربة منزل، وعلى علاقة غير مشروعة بشاب كانت تتردد عليه في شقته، وأنه مرتكب الواقعة.
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مصرع طالب ثانوي في انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية

لقي طالب ثانوي مصرعه أثر انقلاب سيارته الملاكي بطريق قرية اليوسفية بمركز بني عبيد بالدقهلية نتيجة اختلال عجلة القيادة. اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من العميد يحيى عبدالعزيز، مدير إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ من أهالي قرية اليوسفية بانقلاب سيارة ملاكي. على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لموقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي يقودها محمد صلاح إبراهيم، 16 عاما، طالب بمدرسة الصناعة الثانوية بقرية الصلاحات، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده مما أدى إلى مصرعه.
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مصرع عامل وإصابة 7 آخرين بالبحيرة وتكدس بالدائرى

بسبب الشبورة المائية الكثيفة، شهدت عدة طرق حوادث مرورية، أولها وقع صباح اليوم على الطريق الصحراوي من القاهرة إلى الإسكندرية، فى نطاق محافظة البحيرة إذ انقلبت سيارة عمال مما تسبب فى مصرع عامل وإصابة 7 آخرين، كما أعلى طريق الأوتوستراد، وقوع حادث تصادم في اتجاه المطار أعلى كوبري الأباحية، بالقرب من القلعة، وتسبب الحادث في ظهور شلل مروري في الاتجاهين، وتم نشر الخدمات المرورية بالطريق، وذلك لرفع آثار الحادثين وتيسير حركة المرور ومنع تكدس السيارات بالتزامن مع ساعات الزروة الصباحية.
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وزارة-الداخلية

ضبط مرتكبي واقعة الاعتداء على سيارات النادي المصري

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي واقعة اعتداء مجهولين على سيارات نادي المصري البورسعيدي والمتجهة إلى الإسكندرية. كان مشجعو النادي المصري البورسعيدي، تعرضوا لاشتباكات أثناء تواجدهم بإحدى الاستراحات بمدينة دمياط خلال رحلتهم إلى الإسكندرية لمؤازرة فريقهم في مواجهة نادي بيراميدز المقرر لها، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية. ودخل عدد من جماهير نادي المصري في مناقشة حادة مع أحد الأشخاص في مدينة دمياط داخل الاستراحة وتطورت إلى مشادات ثم اشتباكات.
أدوية- مهربة- في -الشرقية‎ (1)

ضبط أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر في الشرقية

تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وبإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام إدارة الصيدلة، وذلك بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين بالمحافظة، من إعداد كمين لإحدى الصيدليات لضبط تاجر شنطة وبحوزته كمية من الأدوية المهربة غير المسجلة بوزارة الصحة أثناء محاولة بيعها للصيدلية، نظرا لورود معلومات تفيد قيامه بالمرور على الصيدليات بالأدوية المهربة بغرض الإتجار فيها بالمخالفة القانونية، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
جثة طفل

«بسبب الدش».. مصرع طالبة سقطت من أعلى منزلها بالمنيا

لقيت طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري مصرعها، مساء اليوم الأحد، حينما حاولت إصلاح سلك الدش أعلى سطح منزلها، فاختل توازنها وسقطت بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي إلى مركز شرطة ديرمواس، بوصول طالبة في الصف الثالث الثانوي إلى مستشفى المنيا العام جثة هامدة.
جثث

جثث متعفنة.. قصة العثور على هياكل عظمية بالإسكندرية

وقعت جريمة قتل غامضة هزت أرجاء محافظة الإسكندرية، حيث تم العثور على هيكلين عظميين لشخصين بالغين في حالة تعفن داخل أجولة بالقرب من كوبري الزهور، بطريق ترعة المحمودية بدائرة قسم شرطة محرم بك وسط المحافظة دون الاستدلال على هويتهما. وكثفت نيابة محرم بك، من تحقيقاتها حول الواقعة وأصدرت أولى قراراتها بسرعة طلب تحريات ضباط المباحث للوقوف على أبعاد الواقعة ومعرفة هوية الجثتين وموعدها بعد عرضهما على مصلحة الطب الشرعي بهدف معرفة هوية مرتكب الواقعة وأسباب وقوع الجريمة.
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