مصرع 5 أشخاص وإصابة أخر في انهيار عقار بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ م

انهيار عقار_أرشيفية

لقى 5 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب آخر، إثر وقوع حادث انهيار عقار قديم مأهول بالسكان في منطقه العطارين وسط محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، وسقط على مقهى أسفله وأودت بحياة 5 من رواد المقهى، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث ورافقتها سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية وبدأت عملية استخراج الجثث تباعا بالتزامن مع بدء عملية رفع الأنقاض، ومازالت عملية البحث من قبل رجال الإنقاذ والإسعاف والحماية المدنية عن وجود جثث أخرى أو مصابين تحت الأنقاض مستمرة.

البداية كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العطارين يفيد بانهيار عقار على رواد أحد المقاهي بدائرة القسم.على الفور انتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف وقوات الحمايه المدنيه والإنقاذ، لمكان الانهيار، وبالفحص والمعاينة الأولية لرجال المباحث، تبين