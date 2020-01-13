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ياسمين رئيس مهووسة بالتاريخ في «لص بغداد»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٤ م
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
تحدثت ياسمين رئيس فى تصريحات صحفية عن دورها في فيلما الجديد "لص بغداد" وقالت أنها تقدم شخصية سلمى سليمان المهووسة بالتاريخ والتي تتورط مع شخصية يوسف الذي يقدمها محمد إمام في الفيلم للوصول للكنز المفقود، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية جديدة عليها من خلال العمل وبها الكثير من التفاصيل، موضحة أن شخصية سلمى سليمان لها أسلوبها الخاص، إلى جانب الطريقة الكوميدية التى تحاول أن تعبر عنها بطريقتها، مؤكدة أن الجمهور سيحب الشخصية ويهتم بها عندما يرى أول مشهد فى العمل.
فيلم لص بغداد هو أول عمل أكشن كوميدي لياسمين رئيس، ومن المقرر أن يتم طرحه في دور العرض يوم 22 يناير وتقوم ياسمين رئيس بالبطولة مع محمد إمام ويشاركهما، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج
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أصالة: أنا «ضعفانة».. وبكيت كثيرا فى تصوير «شامخ»

عبرت الفنانة أصالة عن سعادتها الكبيرة بردود فعل الجمهور على أغنية "شامخ" التى طرحتها منذ أيام، وقالت فى تصريحات لـ«التحرير»، أنها لم تتوقع هذا النجاح الكبير للعمل، مشيرة إلى أنها لأول مرة تكون جريئة فى أدائها التمثيلي للكليبات الخاصة بها، وردت على من يقول أن الكليب مأخوذ من عمل أجنبي، وقالت أن هذا ليس دافع ليغضب الجمهور، فالتشابه وارد فى الأفكار، وعن اللوك الجديد الذي ظهرت بيه قالت "أنا ضعفانة، وبكيت كثيرا أثناء تصوير الكليب"، مشيرة إلى أن دمعتها قريبة دائما، ومشاعرها فياضة سواء فى الحزن أو الفرح.
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أفلام 2020.. توم كروز يعود بـ Top Gun: Maverick

عام جديد يبدأ بأحلام وطموحات على كل المستويات، وعلى مستوى السينما الأجنبية، نجد انتعاشة كبيرة، فهناك عدد من صناع السينما أعلنوا عن وجودهم في عام 2020، لتشهد المواسم الفنية منافسة قوية، فلدينا هذا العام أفلام من كل لون، دراما، أكشن، رومانسي، وغيرها، فمن قادر على أن يستحوذ على انتباه الجمهور، ويفوز بشباك التذاكر؟، 2020 ستجيبنا عن هذا السؤال. ومن خلال هذا التقرير، نرصد لكم أبرز أفلام 2020 التي أعلن عنها، ومن المتوقع أن يكون هناك عدد أفلام أكثر، ولكن صناعها متكتمون على تفاصيلها حتى الآن.
عائشة بن أحمد

عائشة بن أحمد:«الفلوس» نقلة مهمة فى مشوارى السينمائى

رحلة عمرها 5 سنوات، وعد قطعته على نفسها بمزاحمة نجوم الصف الأول، حضرت إلى القاهرة قادمة من تونس الخضراء، طرقت عالم الدراما والسينما بحثا عن نجاح لاحت ملامحه فى الأفق بظهور أول بمسلسل "ألف ليلة وليلة" لتنهال عليها الأدوار وصولا إلى المحطة الأبرز لدى مشاركتها فى مسلسل "نسر الصعيد" وأضحت معه الفنانة الشابة عائشة بن أحمد حديث السوشيال ميديا لتتجه إلى السينما لتقدم شخصية "هايلة" بفيلم "الفلوس" الذى ينافس على شباك إيرادات موسم منتصف العام مع مجموعة كبليرة من الأفلام.
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مروة- قناوي (2)

حق يوسف.. مروة قناوي تعلق على تجسيد ياسمين رئيس لشخصيتها

علقت مروة قناوي والدة الطفل يوسف الذي قتل برصاصة طائشة بميدان الحصري في 2017، على ما أعلنته الفنانة ياسمين رئيس، عن نيتها تقديم شخصيتها، بعدما كتبت على حسابها عبر توتيتر، قائلة عن والدة يوسف: "فعلا بطلة ومحاربة، مروة قناوي عمري ماقابلتها بس هعمل شخصيتها في فيلم".. وقالت مروة، في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "ليس لدي معلومة عن العمل، لأن ياسمين لم تتواصل معي، وأعتقد إن ياسمين عندما كتبت كانت تقصد إنها تتمنى تقديم شخصيتي، وإذا كان هناك عملا يتم التحضير له، كان على تواصل معي صناع العمل، لأنهم بالتأكيد لن يكتبوا شيئا من وحي خيالهم".
تامر حسني - الفلوس

أفلام «منتصف العام».. «الفلوس» في مواجهة «لص بغداد»

يسابق صناع أفلام موسم منتصف العام الوقت لخوض غمار السباق المُشتعل، إذ يشهد منافسة قوية بين عدد من النجوم الذين يبحثون عن صدارة إيرادات دور السينما، لا سيما المطرب تامر حسنى والفنانة هيفاء وهبى التى تطل على جمهورها بعد غياب 4 سنوات، إضافة إلى تحد جديد لمحمد إمام من خلال فيلم «لص بغداد»، إلى جانب كوكبة من النجوم الذيد يتواجدون فى أعمال تنوعت ما بين الكوميديا والأكشن والرعب، أيام قليلة وينطلق الماراثون الفنى الذى سيجيب عن السؤال الأبرز "من سيفوز بكعكة الإيرادات؟".
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