ياسمين رئيس مهووسة بالتاريخ في «لص بغداد»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٤ م

ياسمين رئيس

تحدثت ياسمين رئيس فى تصريحات صحفية عن دورها في فيلما الجديد "لص بغداد" وقالت أنها تقدم شخصية سلمى سليمان المهووسة بالتاريخ والتي تتورط مع شخصية يوسف الذي يقدمها محمد إمام في الفيلم للوصول للكنز المفقود، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية جديدة عليها من خلال العمل وبها الكثير من التفاصيل، موضحة أن شخصية سلمى سليمان لها أسلوبها الخاص، إلى جانب الطريقة الكوميدية التى تحاول أن تعبر عنها بطريقتها، مؤكدة أن الجمهور سيحب الشخصية ويهتم بها عندما يرى أول مشهد فى العمل.

فيلم لص بغداد هو أول عمل أكشن كوميدي لياسمين رئيس، ومن المقرر أن يتم طرحه في دور العرض يوم 22 يناير وتقوم ياسمين رئيس بالبطولة مع محمد إمام ويشاركهما، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج