فقرة «تنس» لحراس الزمالك في التدريبات

١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٦ م

حراس الزمالك

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، مرانه اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ووضع كارتيرون فقرة تأهيلية وبدنية لجميع اللاعبين، حيث قام اللاعبون بالجري الخفيف حول الملعب أعقبها تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات لأداء بعض التدريبات التأهيلية بالكرة بالإضافة لإطالات وقفز حواجز قصيرة، ويسعي كارتيرون لمعالجة الإرهاق والوصول باللاعبين إلى أفضل معدل بدني قبل مواجهة الجونة.

فيما قام عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى، بتخصيص فقرة تنس أرضي بالكرة للرباعي محمود عبد الرحيم "جنش"، محمد عواد، محمد أبو جبل ومحمد صبحي، كما خصص عبد السلام فقرة تدريبية خاصة لجنش حيث أدى مرانا قويا بالاستعانة ببعض الأدوات التدريبة مثل الحواجز البلاستيكية والخشبية.وشهد المران تواجد محمود عبد العزيز

فيما قام عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى، بتخصيص فقرة تنس أرضي بالكرة للرباعي محمود عبد الرحيم "جنش"، محمد عواد، محمد أبو جبل ومحمد صبحي، كما خصص عبد السلام فقرة تدريبية خاصة لجنش حيث أدى مرانا قويا بالاستعانة ببعض الأدوات التدريبة مثل الحواجز البلاستيكية والخشبية.



وشهد المران تواجد محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الفريق، وحرص كارتيرون على الاطمئنان على آخر التطورات الخاصة بحالته بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها خلال الفترة السابقة، علمًا بأن اللاعب يخضع حاليا لتدريبات تأهيلية وضعها له الجهاز الطبي وذلك ضمن البرنامج العلاجي الذي يؤديه.



من جانبه حصل أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق على راحة من تدريبات اليوم بسبب معاناته من نزلة برد، بينما أدى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية بجيمانيزيوم النادي.

