رياضة

فقرة «تنس» لحراس الزمالك في التدريبات

١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٦ م
حراس الزمالك
حراس الزمالك
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، مرانه اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ووضع كارتيرون فقرة تأهيلية وبدنية لجميع اللاعبين، حيث قام اللاعبون بالجري الخفيف حول الملعب أعقبها تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات لأداء بعض التدريبات التأهيلية بالكرة بالإضافة لإطالات وقفز حواجز قصيرة، ويسعي كارتيرون لمعالجة الإرهاق والوصول باللاعبين إلى أفضل معدل بدني قبل مواجهة الجونة.
فيما قام عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى، بتخصيص فقرة تنس أرضي بالكرة للرباعي محمود عبد الرحيم "جنش"، محمد عواد، محمد أبو جبل ومحمد صبحي، كما خصص عبد السلام فقرة تدريبية خاصة لجنش حيث أدى مرانا قويا بالاستعانة ببعض الأدوات التدريبة مثل الحواجز البلاستيكية والخشبية.وشهد المران تواجد محمود عبد العزيز
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شوبير يُعدد أزمات الأهلي ويهاجم الهلال السوداني

«الأهلي فيه حاجة غلط، حيث قدم أسوأ مبارياته عبر التاريخ في بطولات أفريقيا، حيث غاب عن الفريق روح المكسب رغم تواضع المنافس، وأتعجب بشدة من كمية الإصابات التي تطارد الفريق، هناك غموض بشأن موعد عودة كريم نيدفيد، ولا زال حمدي فتحي يسير على عكازين، ولا يوجد سبب يجعل إصابة الغضروف تستغرق أكثر من 9 أشهر، وإصابة شريف إكرامي في السمانة، ووليد سليمان أصيب قبل لقاء بلاتينيوم، هذه أمور غير مقبولة وتكشف وجود خلل داخل الفريق».. بتلك الكلمات انتقد أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق، الأوضاع داخل القلعة الحمراء، بعد التعادل 1-1 مع بلاتينيوم في دوري الأبطال.
أشرف الكاردينال - رئيس الهلال السوداني (1)

الهلال: لا يمكن أن نقحم الأهلي في أزمتنا مع صدقي

أكد أشرف الكاردينال رئيس الهلال السوداني، أن هناك "صفحة مزورة" قامت بإقحام إسم النادي الأهلي في أزمة الفريق السوداني مع المدرب المصري حمادة صدقي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج "يا مساء الأنوار". وقال رئيس الهلال السوداني: "لا يمكن أن نقحم نادي مهما كان خاصة عندما يتعلق الأمر بنادي بحجم الأهلي نادي القرن في أفريقيا في هذا الشأن، هناك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تم توثيقها بأوراق مزورة، وهناك شكوى ضد تلك الصفحة لأنها لا تمت لمجلس الإدارة".
مختار مختار

أرقام لا تفوتك قبل صدام وادي دجلة والإنتاج

يحتضن استاد بتروسبورت، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء وادي دجلة أمام الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الممتاز. ويحتل دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 9 نقاط، جمعهم من فوزين وثلاثة تعادلات و7 هزائم، وسجل الفريق 12 هدفًا فيما استقبلت شباكه 20 هدفًا. فيما يحتل الإنتاج بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز الثامن بجدول الدوري، برصيد 17 نقطة، جمعهم من 12 لقاء فاز 4 وتعادل 5 وخسر 3، وسجل الفريق 10 أهداف فيما استقبلت شباكه 10 أهداف.
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مصطفى محمد

مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام زيسكو

يستضيف نادي الزمالك، فريق زيسكو يونايتد بطل زامبيا، على استاد السلام، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الرابعة لحساب المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020. ويحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر بـ7 نقاط، فيما يأتي زيسكو وأول أغسطس الأنجولي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويملك كل منهما نقطتين.
عبد الله السعيد - بيراميدز 2019 (2)

الزمالك: لم نفاوض عبد الله السعيد.. ونطالب بالعدالة

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، أنه لم تكن هناك مفاوضات لضم عبد الله السعيد صانع ألعاب المنتخب الوطني ونادي بيراميدز في يناير الجاري، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية لقناة "ام بي سي مصر". وقال عضو مجلس إدارة الزمالك، إنه لم يعقد أي جلسة مع السعيد أو يقابله منذ 9 أشهر كاملة، موضحاً أن السعيد لاعب محترف بمعنى الكلمة ويحترم تعاقداته الحالية. وأضاف نجل رئيس الزمالك: "سبق أن فاوضت وتعاقدت مع السعيد حين كان لاعبًا في الأهلي في الفترة القانونية، قبل أن يحدث ما تم ويعلمه الجميع، لكن الحقيقة أن الزمالك لم يفاوض السعيد من جديد".
الزمالك- وطنطا (3)

الزمالك يسعى لدك حصون زيسكو في دوري الأبطال

يستضيف نادي الزمالك، فريق زيسكو يونايتد بطل زامبيا، على استاد السلام، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الرابعة لحساب المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020. ويحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر بـ7 نقاط، فيما يأتي زيسكو وأول أغسطس الأنجولي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويملك كل منهما نقطتين.
باتريس كارتيرون

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لموقعة زيسكو

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق زيسكو يونايتد الزامبي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، والمقررة إقامتها مساء غد الجمعة، على استاد السلام، بحضور 10 آلاف مشجع. ويقام الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة مساء اليوم الخميس، بحضور مندوبي الناديين والحكام ومراقب المباراة ومسئولي الأمن على أن يقام مساء اليوم أيضًا المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والذي سيحضره كارتيرون.
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