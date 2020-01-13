أصالة: أنا «ضعفانة».. وبكيت كثيرا فى تصوير «شامخ»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٩ م

أصالة

عبرت الفنانة أصالة عن سعادتها الكبيرة بردود فعل الجمهور على أغنية "شامخ" التى طرحتها منذ أيام، وقالت فى تصريحات لـ«التحرير»، أنها لم تتوقع هذا النجاح الكبير للعمل، مشيرة إلى أنها لأول مرة تكون جريئة فى أدائها التمثيلي للكليبات الخاصة بها، وردت على من يقول أن الكليب مأخوذ من عمل أجنبي، وقالت أن هذا ليس دافع ليغضب الجمهور، فالتشابه وارد فى الأفكار، وعن اللوك الجديد الذي ظهرت بيه قالت "أنا ضعفانة، وبكيت كثيرا أثناء تصوير الكليب"، مشيرة إلى أن دمعتها قريبة دائما، ومشاعرها فياضة سواء فى الحزن أو الفرح.

وأعلنت أصالة مؤخرا انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع «انستجرام»، وكتبت «بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي»، وبسؤالها