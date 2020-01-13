فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

أصالة: أنا «ضعفانة».. وبكيت كثيرا فى تصوير «شامخ»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٩ م
أصالة
أصالة
عبرت الفنانة أصالة عن سعادتها الكبيرة بردود فعل الجمهور على أغنية "شامخ" التى طرحتها منذ أيام، وقالت فى تصريحات لـ«التحرير»، أنها لم تتوقع هذا النجاح الكبير للعمل، مشيرة إلى أنها لأول مرة تكون جريئة فى أدائها التمثيلي للكليبات الخاصة بها، وردت على من يقول أن الكليب مأخوذ من عمل أجنبي، وقالت أن هذا ليس دافع ليغضب الجمهور، فالتشابه وارد فى الأفكار، وعن اللوك الجديد الذي ظهرت بيه قالت "أنا ضعفانة، وبكيت كثيرا أثناء تصوير الكليب"، مشيرة إلى أن دمعتها قريبة دائما، ومشاعرها فياضة سواء فى الحزن أو الفرح.
وأعلنت أصالة مؤخرا انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع «انستجرام»، وكتبت «بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي»، وبسؤالها
اقرأ المزيد
ياسمين رئيس

ياسمين رئيس مهووسة بالتاريخ في «لص بغداد»

تحدثت ياسمين رئيس فى تصريحات صحفية عن دورها في فيلما الجديد "لص بغداد" وقالت أنها تقدم شخصية سلمى سليمان المهووسة بالتاريخ والتي تتورط مع شخصية يوسف الذي يقدمها محمد إمام في الفيلم للوصول للكنز المفقود، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية جديدة عليها من خلال العمل وبها الكثير من التفاصيل، موضحة أن شخصية سلمى سليمان لها أسلوبها الخاص، إلى جانب الطريقة الكوميدية التى تحاول أن تعبر عنها بطريقتها، مؤكدة أن الجمهور سيحب الشخصية ويهتم بها عندما يرى أول مشهد فى العمل.
توم-كروز

أفلام 2020.. توم كروز يعود بـ Top Gun: Maverick

عام جديد يبدأ بأحلام وطموحات على كل المستويات، وعلى مستوى السينما الأجنبية، نجد انتعاشة كبيرة، فهناك عدد من صناع السينما أعلنوا عن وجودهم في عام 2020، لتشهد المواسم الفنية منافسة قوية، فلدينا هذا العام أفلام من كل لون، دراما، أكشن، رومانسي، وغيرها، فمن قادر على أن يستحوذ على انتباه الجمهور، ويفوز بشباك التذاكر؟، 2020 ستجيبنا عن هذا السؤال. ومن خلال هذا التقرير، نرصد لكم أبرز أفلام 2020 التي أعلن عنها، ومن المتوقع أن يكون هناك عدد أفلام أكثر، ولكن صناعها متكتمون على تفاصيلها حتى الآن.
عائشة بن أحمد

عائشة بن أحمد:«الفلوس» نقلة مهمة فى مشوارى السينمائى

رحلة عمرها 5 سنوات، وعد قطعته على نفسها بمزاحمة نجوم الصف الأول، حضرت إلى القاهرة قادمة من تونس الخضراء، طرقت عالم الدراما والسينما بحثا عن نجاح لاحت ملامحه فى الأفق بظهور أول بمسلسل "ألف ليلة وليلة" لتنهال عليها الأدوار وصولا إلى المحطة الأبرز لدى مشاركتها فى مسلسل "نسر الصعيد" وأضحت معه الفنانة الشابة عائشة بن أحمد حديث السوشيال ميديا لتتجه إلى السينما لتقدم شخصية "هايلة" بفيلم "الفلوس" الذى ينافس على شباك إيرادات موسم منتصف العام مع مجموعة كبليرة من الأفلام.
اقرأ المزيد من الأخبار
أصالة-أغنية-بنت-أكابر (1)

«هذا قدر الله».. أصالة تعلن انفصالها عن طارق العريان

أعلنت الفنانة السورية أصالة، انفصالها نهائيًا عن المخرج طارق العريان، معلقة على صورة نشرتها برفقة طليقها، قائلة: «منتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيا عن والد أبنائي «آدم وعلي»، وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل، وذلك حرصا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يثنيني هم على إتمام عملي بالشكل المشرف، ولطالما قلوبكم الطيبه معي ودعمكم الذي أحتاجه جدا،سأبقى دائما أصاله المخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه».
دعاء- فاروق

بعد هجوم متابعيها.. دعاء فاروق: ممنوع التعليق على شكل أولادي أو لبسهم

انتقادات لاذعة تعرضت لها الإعلامية دعاء فاروق، بسبب صورة برفقة أولادها قامت بنشرها على حسابها عبر انستجرام، إذ هاجمتها إحدى المتابعات بسبب ارتداء ابنتها بنطال ممزق، خاصة أن دعاء تقدم برنامج ديني، الأمر الذي دفعها للرد على تلك الانتقادات، إذ كتبت: "من فضلكم بمنتهى الأدب والأخلاق اللي في الدنيا.. ممنوع منعا باتا التعليق علي لبس أي حد من ولادي ولا شكلهم ولا حلوين ولا وحشين ولا شبهي ولا مش شبهي.. إذا هتدعولهم ربنا يكرمكم ويبارك لكم في أولادكم ولكم بالمثل، إنما كل حد يدخل ينظر علي ولادي وعلى لبسهم ده مش مقبول".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]