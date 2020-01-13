زراعة البرلمان توصي بتعديل قانون التعاونيات الزراعية

تحرير:أحمد جاد ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م

مجلس النواب_أرشيفية

أوصت لجنة الزراعة والرب والأمن الغذائي بمجلس النواب، بسرعة إعداد قانون جديد للتعاونيات الزراعية بما يسمح للتعاونيات إنشاء شركات ومشاركة القطاع الخاص بهدف توفير المستلزمات الزراعية والآلات والمعدات الزراعية، بالإضافة إلى تسويق المحاصيل التي يزرعها الفلاح. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن المطالبة بتفعيل دور الجمعيات الزراعية لدعم الزراع وقطاع الزراعة.

وقال النائب مجدى ملك، إن التعاونيات تعد الحل لمختلف مشكلات الفلاح، مطالبا بتفعيل دورها على أرض الواقع، خاصة أنها تمتلك أصول ومقرات في مختلف قرى مصر يمكنها التخفيف عن الفلاح المصري، من وخلال خطة واضحة قابلة للتنفيذ.أيده في ذلك النائب رائف تمراز، الذي أشار إلى الدور الجيد للتعاونيات في الخارج، مطالبا