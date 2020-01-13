شاكر: إلغاء رسوم النظافة على الفواتير «يونيو» المقبل

تحرير:أحمد جاد ? ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٢ م

وزير الكهرباء_أرشيفية

قال وزير وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، إن شهر يونيو من العام الحالي سيكون خروج أخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل فيها رسوم نظافة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدي، لمناقشة 4 طلبات إحاطة مقدمة من النواب إيهاب منصور، ورياض عبد الستار، وأحمد علي، وسلاف درويش، حول الرسوم المحصلة على فواتير الكهرباء تحت بند رسوم نظافة، إذ قال شاكر: «نحن مقتنعون المفروض منحطش رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وبحاول من 4 سنوات لعمل ذلك؛ فهى لا تدخل في عملنا، ونجحنا بأن ستكون أخر فاتورة بها رسوم نظافة شهر 6 هذا العام».

وأشار إلى أن رسوم النظافة التي تم تحصيلها في الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019، كان 566 مليار جنيها، تم توريد 562 مليار جنيه للمحافظات، قائلًا: «تم توريد 97 ? من هذه الأموال لشركات النظافة، و3 ? تذهب مصروفات إدارية».واتهم طلعت السويدى إدارات الحكم المحلي بالمحافظات استغلال ما يتم تحصيله من المواطنين