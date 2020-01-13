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لهذه الأسباب إتش سي يتوقع خفض المركزي سعر الفائدة 1%

يساهم خفض الفائدة في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتقليل تكلفة عبء الدين على الموازنة العامة للدولة عبر انخفاض العائد على أذون وسندات الخزانة
تحرير:أمل نبيل ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٠ م
أرشيفية
أرشيفية
توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في إجتماعه القادم، حيث توقع أن يحقق التضخم متوسط 5.7% على مدار الستة أشهر القادمة ويعد ذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال آخذا في الإعتبار أيضا سياسات التيسير النقدي المتبعة حاليا على مستوى العالم.
ويعقد البنك المركزي يوم الخميس المقبل أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2020 بتشكيلها الجديد الذي أقره مجلس إدارة البنك منذ أيام في أول اجتماعاته بعد قرار جمهوري بتشكيله برئاسة طارق عامر محافظ البنك. قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي: "تصاعد التضخم السنوي لشهر ديسمبر
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انتقال- ملف -التحول -الرقمى- الى -وزارة -الاتصالات (2)

تفاصيل تسلم وزارة الاتصالات مشروعات التحول الرقمي

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بديوان عام وزارة التخطيط الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لتسليم وزارة الاتصالات 20 مشروعاً للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، والتي كانت تضطلع بمسئوليتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات وزارة الإصلاح الإداري (التنمية الإدارية سابقًا)، في مجال التحول الرقمي إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
دولارات

الدولار ينخفض لأقل من 16 جنيه لأول مرة في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار لأول مرة في البنوك لأقل من 16 جنيه مسجلا نحو 15.99 جنيه للبيع، و15.89 جنيه للشراء في البنك العربي الإفريقي، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.01 جنيه للبيع، و15.91 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في بنك الأسكندرية بواقع 4 قروش أيضا مسجلا نحو 16 جنيه للبيع، و15.90 جنيه للشراء.
ذهب (2)

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 692 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيها واحدا، فيما استقر سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1556 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
البنك-المركزى-المصرى

إتش سي تتوقع خفض أسعار الفائدة 1% يوم الخميس المقبل

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يخفض البنك المركزي، سعر الفائدة 1%، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل. وذكر التقرير، أن متوسط معدل التضخم من المتوقع أن يحقق 5.7% على مدار الستة أشهر المقبلة، وهو ما يعد أقل من التضخم المستهدف من البنك المركزي عند مستوى 9% للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال آخذا في الاعتبار أيضا سياسات التيسير النقدي المتبعة حاليا على مستوى العالم.
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البنك-المركزى-المصرى

إتش سي تتوقع خفض أسعار الفائدة 1% يوم الخميس المقبل

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يخفض البنك المركزي، سعر الفائدة 1%، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل. وذكر التقرير، أن متوسط معدل التضخم من المتوقع أن يحقق 5.7% على مدار الستة أشهر المقبلة، وهو ما يعد أقل من التضخم المستهدف من البنك المركزي عند مستوى 9% للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال آخذا في الاعتبار أيضا سياسات التيسير النقدي المتبعة حاليا على مستوى العالم.
أسعار-الفائدة (2)

توقعات بخفض سعر الفائدة على الجنيه 2% خلال عام 2020

توقع بنك «ستاندرد آند شارترد»، خفض الفائدة الأساسية على الجنيه 2% إضافية خلال العام المقبل 2020، لتصل الفائدة على الإيداع لليلة واحدة 10.25% بحلول يونيو المقبل، تنخفض إلى 9% بنهاية العام المالي 2020- 2021. وخفض البنك توقعاته لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، مرجحاً أن ينهي العام المالي الجاري عند 16.5 جنيه، والعام المقبل عند 17.5 جنيه مقابل 17.5 جنيه، و18 جنيهاً على الترتيب. ولفت إلى أن الجانب الإيجابى فى قوة الجنيه، هو دعم خفض الفائدة والسيطرة على معدلات التضخم، وتحفيز الإنتاج والاستهلاك.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.99 جنيه، ونحو 16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الاستثمار العربي، وبنك المشرق ليسجل نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في بنك قناة السويس ليسجل نحو 16.08 جنيه للبيع، و15.98 جنيه للشراء.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى-اقتصاد

توقعات بخفض المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل

توقع عدد من بنوك الاستثمار والمحللين قيام البنك المركزي المصري بمواصلة دورة التيسير النقدي من خلال خفض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل. وشهد عام 2019، قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 4 مرات، لتنخفض بمقدار 4.5% على مدار هذا العام، حيث تم خفضها خلال شهر فبراير الماضي، وفي اجتماعات اللجنة خلال أشهر أغسطس وسبتمبر، ونوفمبر 2019. كما قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الأخير في نوفمبر الماضي، خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى مستوى 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
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