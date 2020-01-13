لهذه الأسباب إتش سي يتوقع خفض المركزي سعر الفائدة 1%

يساهم خفض الفائدة في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتقليل تكلفة عبء الدين على الموازنة العامة للدولة عبر انخفاض العائد على أذون وسندات الخزانة

تحرير:أمل نبيل ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٠ م

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في إجتماعه القادم، حيث توقع أن يحقق التضخم متوسط 5.7% على مدار الستة أشهر القادمة ويعد ذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال آخذا في الإعتبار أيضا سياسات التيسير النقدي المتبعة حاليا على مستوى العالم.

ويعقد البنك المركزي يوم الخميس المقبل أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2020 بتشكيلها الجديد الذي أقره مجلس إدارة البنك منذ أيام في أول اجتماعاته بعد قرار جمهوري بتشكيله برئاسة طارق عامر محافظ البنك. قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي: "تصاعد التضخم السنوي لشهر ديسمبر

ويعقد البنك المركزي يوم الخميس المقبل أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2020 بتشكيلها الجديد الذي أقره مجلس إدارة البنك منذ أيام في أول اجتماعاته بعد قرار جمهوري بتشكيله برئاسة طارق عامر محافظ البنك.

قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي: "تصاعد التضخم السنوي لشهر ديسمبر ليصل لمستوياته الحالية نظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس في حين أن التضخم الشهري حقق انخفاضا للشهر التالي على التوالي مدفوعا بانخفاض أسعار الأغذية وجهود الحكومة لتفادي صدمات العرض المحتملة وتأمين توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي لأعلى مستوى له في آخر 5 أشهر، خلال ديسمبر الماضي ليسجل لإجمالي الجمهورية 6.8% مقابل 2.7% في نوفمبر الماضي.

ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7.1% خلال شهر ديسمبر مقابل 3.6% في نوفمبر الماضي.

وأضافت دوس، نتوقع استقرار في أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة القادمة نظرا للاستقرار في أسعار السلع عالميا مثل السكر والدقيق والأرز مقارنة بمعدلات الأسعار العام الماضي."

15.3 مليار دولار استثمارات للأجانب في أذون الخزانة

أضافت دوس: " ارتفع رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية الي 15.3 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 14.8 مليار دولار أمريكي في أكتوبر كما نتوقع أن تعكس أرقام شهر ديسمبر مزيدا من التدفقات في أعقاب اعلان الولايات المتحدة والصين عن توقيعهما للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهما والتي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة. كذلك نتوقع استمرار جاذبية سوق الدين المصري للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) حيث أنه يقدم فرق إيجابي في معدل الفائدة الحقيقي مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا."



خفض الفائدة 100 نقطة أساس



وأشارت مونيت دوس في التقرير الأخير إلى توقعها بأن يحقق معدل الفائدة الحقيقي في مصر 4.51% (بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر عند 14.54% وتوقعنا بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس و معدل التضخم المتوقع لدينا لعام 2020 عند 7.0% و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة علي المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) مقارنة بمعدل فائدة حقيقي في تركيا نقدر قيمته عند 0.58% ( بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر عند 12.18%، وتضخم متوقع قيمته 11.6% وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج وأخذا في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب) ، مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 3.93% لصالح مصر. تتميز مصر وتركيا بنفس حجم المخاطرة تقريبا كما هو واضح من معدل "مبادلة مخاطر الائتمان" للخمس سنوات عند 287.59 لمصر مقارنة بـ 272.39 لتركيا.



جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قامت بتأجيل إجتماعها الأخير لينعقد في 16 يناير 2020 بدلا من 26 ديسمبر 2019 بعد تعيين التشكيل الجديد لمجلس الإدارة وللجنة السياسات، حيث قررت لجنة السياسات النقدية خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و 100 نقطة أساس في أغسطس و سبتمبر بالترتيب. وقد تسارع معدل التضخم السنوي ليحقق 7.1% في ديسمبر من 3.6% في الشهر السابق مع انخفاض الاسعار شهريا بنسبة 0.2% مقارنة بـانخفاض قدره 0.3% في نوفمبر وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.