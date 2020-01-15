هل تساعد القرفة في فقدان الوزن؟ تنشط الدهون البنية

تساعد القرفة في فقدان الوزن من خلال قمع الشهية، وتنظيم معدلات السكر بالدم، والتعزيز من عمية الأيض، إضافة إلى ذلك، تعزز مجهودك في فقدان الوزن مثل التمرينات الرياضية.

تحرير:إسراء سليمان ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

فوائد القرفة

تتميز التوابل بعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك الكركم، حيث يحتوي على مركب الكركمين، الذي يعمل على مكافحة السرطان والجذور الحرة، وبالنسبة للقرفة توجد العديد من الأبحاث التي توضح أهميتها، فهي تعمل على تنظيم السكر بالدم، كما تعزز من الجهاز المناعي بشكل كبير، حيث تتميز بخصائص مضادة للفيروسات والفطريات، كما أنها تحسن من عملية الهضم، وتحمي من الإمساك والتشنجات، وتعزز أيضًا من وظائف المخ، ولكن هل تساعد في فقدان الوزن، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".

تعتبر القرفة من التوابل العالمية، وذلك بسبب مذاقها الرائع، وخاصة عند تناولها في ليالي الشتاء الباردة، إضافة إلى النكهة الشهية التي تمنحها للأطعمة، بجانب الفوائد المتعددة، حيث تساعد بشكل كبير في فقدان الوزن الزائد، فيمكنك تناولها كتوابل أو مشروب ساخن في الشتاء، ويرجع ذلك إلى تميزها بخصائص مضادة للالتهابات