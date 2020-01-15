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هل تساعد القرفة في فقدان الوزن؟ تنشط الدهون البنية

تساعد القرفة في فقدان الوزن من خلال قمع الشهية، وتنظيم معدلات السكر بالدم، والتعزيز من عمية الأيض، إضافة إلى ذلك، تعزز مجهودك في فقدان الوزن مثل التمرينات الرياضية.
تحرير:إسراء سليمان ١٥ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
فوائد القرفة
فوائد القرفة
تتميز التوابل بعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك الكركم، حيث يحتوي على مركب الكركمين، الذي يعمل على مكافحة السرطان والجذور الحرة، وبالنسبة للقرفة توجد العديد من الأبحاث التي توضح أهميتها، فهي تعمل على تنظيم السكر بالدم، كما تعزز من الجهاز المناعي بشكل كبير، حيث تتميز بخصائص مضادة للفيروسات والفطريات، كما أنها تحسن من عملية الهضم، وتحمي من الإمساك والتشنجات، وتعزز أيضًا من وظائف المخ، ولكن هل تساعد في فقدان الوزن، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".
تعتبر القرفة من التوابل العالمية، وذلك بسبب مذاقها الرائع، وخاصة عند تناولها في ليالي الشتاء الباردة، إضافة إلى النكهة الشهية التي تمنحها للأطعمة، بجانب الفوائد المتعددة، حيث تساعد بشكل كبير في فقدان الوزن الزائد، فيمكنك تناولها كتوابل أو مشروب ساخن في الشتاء، ويرجع ذلك إلى تميزها بخصائص مضادة للالتهابات
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عصير الزنجبيل بالجزر

عصير الزنجبيل بالجزر.. يعزز المناعة ويحمي من السرطان

نحاول دائمًا البحث عن عصائر صحية للحصول على قيمة غذائية عالية، وذلك بدلًا من استهلاك العصائر المعلبة الغنية بالسكريات المضافة، وتؤدي إلى زيادة كبيرة بالوزن، فيوصي خبراء التغذية بتناول عصير الجزر، لأنه غني بالعناصر الغذائية الهامة، على سبيل المثال الزنك والكالسيوم والبروتين والفوسفور والحديد ، كما ينصح بتناول كوب دافيء من الزنجبيل في المساء قبل النوم، ولكن هل تعلم أنه يمكنك تناول عصير الزنجبيل بالجزر! سوف يمدك بالعديد من الفوائد، نقلًا عن "boldsky".
الحلويات

دراسة: النساء الأكثر تناول للسكريات عن الرجال

يحتاج الجسم كمية محدودة من السكريات، لذا ينصح خبراء التغذية بالحصول عليها من الفواكه، أو الأطعمة الصحية مثل التمر، وذلك لأن السكريات المضافة ينتج عنها العديد من المشكلات الصحية، مثل زيادة الوزن، وعند الإفراط في الاستهلاك، يصل الأمر إلى مشكلات قلبية والإصابة بمرض السكري، وآخر ما توصل إليه الباحثون أن استهلاك النساء من السكر أكثر من الرجال، ربما لأن السكريات تعزز من الحالة المزاجية للنساء، خاصة عند تقلب الهرمونات، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
-فيتامين B12

للحصول على فيتامين B12.. تناول البيض والموتزاريلا

جسم الإنسان بحاجة دائمة إلى العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، على سبيل المثال يعمل البروتين على بناء العضلات بشكل صحي، وفيتامين C مضاد قوي لنزلات البرد والأنفلونزا، كما أن الحديد يلعب دورا هاما في الحفاظ على معدلات الدم، وعند حدوث أي نقص يؤدي ذلك إلى الإصابة بالأنيميا، ومن أهم الفيتامينات التي يجب أن تتناول أطعمة غنية بها فيتامين B12، حيث يمنحك أظافر صحية ويعمل كمضاد قوي من الالتهابات، وتقوية المناعة، وذلك حسب تقرير نشره الموقع الهندي "timesofindia".
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لفقدان الوزن بشكل سريع.. أضف الفراولة لنظامك الغذائي

عند التفكير في فقدان الوزن، توجد بعض الأساسيات التي يسير عليها العديد من الأشخاص، على سبيل المثال تناول قدر كافٍ من الماء وممارسة الرياضة بانتظام لحرق الدهون، وفقد العديد من الكيلوجرامات، كما أن اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية، وخالي من مسببات الزيادة من أفضل الأساليب الممكنة، مع إدراج مجموعة متنوعة من الخضراوات والفواكه، ولكن هل تعلم أن "الفراولة" من أهم الفواكه التي تساعد في فقدان الوزن؟ لأنها سهلة الهضم وغنية بالعناصر الهامة، نقلًا عن "timesofindia".
الطعام كالدواء

الديتوكس و البروبيوتيك| تريندات انتشرت في العشرينات

مع انتشار الوعي باللياقة البندية وأهميتها، بجانب الحفاظ على الصحة بشكل عام، انشرت بعض المصطلحات التي أصبحت كتريند منذ الأعوام الماضية، وستكمل معنا في عام 2020، على سبيل المثال اشتهر "الديتوكس" بأهميته الكبيرة في التخلص من السموم بالجسم، التي يمكن أن ينتج عنها بعض الأمراض، إضافة إلى "بدائل منتجات الألبان"، حيث قام خبراء التغذية بالبحث في بدائل صحية مثل لبن الصويا ولبن جوز الهند، إضافة إلى لبن الجمل الذي يعتبر أحد المنتجات الصحية، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
دهون-البطن

الخرف والنوبات القلبية| 5 مخاطر نتيجة دهون البطن

زيادة الوزن والدهون من أكثر الأشياء المزعجة التي تواجهنا، وتمنعنا من ممارسة الحياة اليومية، إضافة إلى صعوبة اختيار الملابس، تختزن الدهون في أماكن متفرقة من الجسم، من بينها منطقة الأرداف والوركين، وبالنسبة للبطن، فهي تعتبر من أكثر المناطق عرضة لتكوين الدهون، وقد ينتج عنها العديد من المشكلات الصحية الأخرى، على سبيل المثال أثبتت الدراسات أن تراكم الدهون، يؤدي إلى مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وغيرها من الأمراض الخطيرة الأخرى، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "livestrong".
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