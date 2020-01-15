هل تساعد القرفة في فقدان الوزن؟ تنشط الدهون البنية

تساعد القرفة في فقدان الوزن من خلال قمع الشهية، وتنظيم معدلات السكر بالدم، والتعزيز من عمية الأيض، إضافة إلى ذلك، تعزز مجهودك في فقدان الوزن مثل التمرينات الرياضية.
تتميز التوابل بعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك الكركم، حيث يحتوي على مركب الكركمين، الذي يعمل على مكافحة السرطان والجذور الحرة، وبالنسبة للقرفة توجد العديد من الأبحاث التي توضح أهميتها، فهي تعمل على تنظيم السكر بالدم، كما تعزز من الجهاز المناعي بشكل كبير، حيث تتميز بخصائص مضادة للفيروسات والفطريات، كما أنها تحسن من عملية الهضم، وتحمي من الإمساك والتشنجات، وتعزز أيضًا من وظائف المخ، ولكن هل تساعد في فقدان الوزن، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".
تعتبر القرفة من التوابل العالمية، وذلك بسبب مذاقها الرائع، وخاصة عند تناولها في ليالي الشتاء الباردة، إضافة إلى النكهة الشهية التي تمنحها للأطعمة، بجانب الفوائد المتعددة، حيث تساعد بشكل كبير في فقدان الوزن الزائد، فيمكنك تناولها كتوابل أو مشروب ساخن في الشتاء، ويرجع ذلك إلى تميزها بخصائص مضادة للالتهابات
تعتبر القرفة من التوابل العالمية، وذلك بسبب مذاقها الرائع، وخاصة عند تناولها في ليالي الشتاء الباردة، إضافة إلى النكهة الشهية التي تمنحها للأطعمة، بجانب الفوائد المتعددة، حيث تساعد بشكل كبير في فقدان الوزن الزائد، فيمكنك تناولها كتوابل أو مشروب ساخن في الشتاء، ويرجع ذلك إلى تميزها بخصائص مضادة للالتهابات والأكسدة والسرطان والسكري.
تعتبر محاولة فقدان الوزن مهمة ليست سهلة على الإطلاق، لتعدد الأسباب المختبئة خلف زيادة الوزن، على سبيل المثال الإفراط في تناول الطعام نتيجة التوتر واستهلاك الوجبات السريعة أو الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات المضافة، وبالتالي يقضي العديد من الاشخاص وقت طويل بالجيم لفقدان السعرات الحرارية، واتباع مختلف الأنظمة الغذائية، ولكن هل تعلم أن القرفة أحد عوامل فقدان الوزن، لأنها تعزز من مجهودك في فقد الكيلوجرامات.
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تعرف الدهون الضارة بالجسم بـالدهون البيضاء، ويمكنك التخلص منها من خلال تناول القرفة، وذلك لأنها تحفز من تنشيط الدهون البنية، التي تساعد في فقدان الوزن، فتعبتر هذه الدهون جيدة بشكل كبير لصحة الجسم، فوجد الباحثون أن القرفة تساعد في زيادة الدهون البنية بالجسم، حيث تعمل هذه الأنواع من القرفة على تدفئة الجسم من خلال توليد الحرارة في ليالي الشتاء الباردة.
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كما تساعد القرفة في فقدان الوزن من خلال قمع الشهية، وتنظيم معدلات السكر بالدم والتعزيز من عملية الأيض، إضافة إلى ذلك، تعزز القرفة من مجهودك في فقدان الوزن مثل التمرينات الرياضية والنظام الغذائي الصحي، فإذا كنت تحاول فقدان الوزن، توجد العديد من الطرق، التي يمكنك من خلالها إضافة القرفة لنظامك الغذائي، بداية من اضافتها إلى المشروب الذي تتناوله إلى الطعام، حيث تعطي نكهة شهية.
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تعرف القرفة-مثل العسل- بخصائصها العلاجية، يحتوي العسل على خصائص تعزز من عملية الأيض، وتجعل الجسم قادرًا على حرق الدهون، وبالمثل تساعد القرفة في التقليل من رغبتك في تناول الطعام، حيث تمنحك شعور بالإمتلاء، فكوب من العسل الممزوج بالقرفة يوميًا يساعد في التحسين من الصحة فضلًا عن فقدان الوزن.
تستخدم القرفة كتوابل في البيوت الهندية إضافة إلى تناولها حول العالم، فتعتبر جزء أساسي من الوصفات الهندية، وبالتالي يمكنك وضع أصابع قرفة منفصلة في الكاري وطهي الأرز بها، تقدم القرفة النكهات العطرية لوجباتك بالإضافة إلى الفوائد الصحية.
عند محاولاتك في فقدان الوزن باستخدام خيارات طبيعية، فالعصائر الصحية أول ما يجب أن تضعه في اعتبارك، فيمكنك إضافة القرفة إلى عصيرك المفضل أو عصائر الخضراوات، لزيادة النكهة والفوائد الصحية، وذلك سوف يساعد في فقدان الوزن بشكل كبير.
ما سبق بعض من الفوائد الهامة للقرفة، وأكثرها أهمية فقدان الوزن، لذا عليك بادراجها في قائمة النظام الغذائي الخاص بك.
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