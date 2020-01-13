بالأسماء.. تعرف على ضحايا انهيار عقار الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٨ م

انهيار عقار_أرشيفية

تواصل فرق الإنقاذ ورجال الحماية المدنية، بمديرية أمن الإسكندرية، مجهوداتها للبحث عن جثث عالقة أسفل عقار منطقة العطارين، بوسط محافظة الإسكندرية، وذلك بعد استخراج 5 جثث وأخر مصاب، جراء انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق على مقهى "العمال" بشارع عبد المنعم بدائرة قسم شرطة العطارين، بينما تحرر محضر بالواقعة، فيما تقرر تشكيل لجنة هندسية لبدء معاينة أسباب انهيار العقار والمتسبب في انهياره، وسرعة طلب تحريات المباحث، واستعجال ملف العقار من الحي والاستماع لشهادة أقوال الشهود، وتم نقل المتوفيين إلى مشرحة كوم الدكة والشخص المصاب إلى مستشفى الأميري.

وحصلت «التحرير» على أسماء المتوفيين والمصاب الذين تم استخراج جثثهم من أسفل الأنقاض وهم كلًا من: «مصطفى أحمد يحي، 64 سنة، بالمعاش، مقيم شارع القمر بمحرم بك، وحسن عبد العزيز السيد، 69 سنة، نجار، مقيم بالجمرك وشهرته عادل الصفتي، وعلي محمد علي أحمد، 51 سنة، سائق، مقيم العصافرة قبلي، وحسن حسين