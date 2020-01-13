جريمة

بالأسماء.. تعرف على ضحايا انهيار عقار الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٨ م
انهيار عقار_أرشيفية
انهيار عقار_أرشيفية
تواصل فرق الإنقاذ ورجال الحماية المدنية، بمديرية أمن الإسكندرية، مجهوداتها للبحث عن جثث عالقة أسفل عقار منطقة العطارين، بوسط محافظة الإسكندرية، وذلك بعد استخراج 5 جثث وأخر مصاب، جراء انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق على مقهى "العمال" بشارع عبد المنعم بدائرة قسم شرطة العطارين، بينما تحرر محضر بالواقعة، فيما تقرر تشكيل لجنة هندسية لبدء معاينة أسباب انهيار العقار والمتسبب في انهياره، وسرعة طلب تحريات المباحث، واستعجال ملف العقار من الحي والاستماع لشهادة أقوال الشهود، وتم نقل المتوفيين إلى مشرحة كوم الدكة والشخص المصاب إلى مستشفى الأميري.
وحصلت «التحرير» على أسماء المتوفيين والمصاب الذين تم استخراج جثثهم من أسفل الأنقاض وهم كلًا من: «مصطفى أحمد يحي، 64 سنة،  بالمعاش، مقيم شارع القمر بمحرم بك، وحسن عبد العزيز السيد، 69 سنة، نجار، مقيم بالجمرك وشهرته عادل الصفتي، وعلي محمد علي أحمد، 51 سنة،  سائق، مقيم العصافرة قبلي، وحسن حسين
اقرأ المزيد
انهيار-عقار-بغرب-الإسكندرية (3)

مصرع 5 أشخاص وإصابة أخر في انهيار عقار بالإسكندرية

لقى 5 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب آخر، إثر وقوع حادث انهيار عقار قديم مأهول بالسكان في منطقه العطارين وسط محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، وسقط على مقهى أسفله وأودت بحياة 5 من رواد المقهى، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث ورافقتها سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية وبدأت عملية استخراج الجثث تباعا بالتزامن مع بدء عملية رفع الأنقاض، ومازالت عملية البحث من قبل رجال الإنقاذ والإسعاف والحماية المدنية عن وجود جثث أخرى أو مصابين تحت الأنقاض مستمرة.
جثة-فى-شقة

«علاقة محرمة وجثة».. مسجل خطر يقتل ربة منزل بالسيدة

جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر ملفوفة بملاءة سرير وملقاة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لغز تمكن ضباط المباحث من كشف غموضه سريعا، إذ تبين أن المتهم مسجل خطر تربطه بالمجني عليها علاقة غير شرعية. قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا من الأهالى بوجود جثة لفتاة ملفوفة بملاءة سرير وملقاة بأحد الشوارع، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبفحص الجثة تبين وجود كدمات وآثار ضرب بأنحاء متفرقة من الجسد. التحريات دلت أن الجثة لربة منزل، وعلى علاقة غير مشروعة بشاب كانت تتردد عليه في شقته، وأنه مرتكب الواقعة.
إصابة-6-طلاب-في-حوادث-طرق-بالدقهلية

مصرع طالب ثانوي في انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية

لقي طالب ثانوي مصرعه أثر انقلاب سيارته الملاكي بطريق قرية اليوسفية بمركز بني عبيد بالدقهلية نتيجة اختلال عجلة القيادة. اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من العميد يحيى عبدالعزيز، مدير إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ من أهالي قرية اليوسفية بانقلاب سيارة ملاكي. على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لموقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي يقودها محمد صلاح إبراهيم، 16 عاما، طالب بمدرسة الصناعة الثانوية بقرية الصلاحات، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده مما أدى إلى مصرعه.
حادث- تصادم- في- المكسيك

مصرع عامل وإصابة 7 آخرين بالبحيرة وتكدس بالدائرى

بسبب الشبورة المائية الكثيفة، شهدت عدة طرق حوادث مرورية، أولها وقع صباح اليوم على الطريق الصحراوي من القاهرة إلى الإسكندرية، فى نطاق محافظة البحيرة إذ انقلبت سيارة عمال مما تسبب فى مصرع عامل وإصابة 7 آخرين، كما أعلى طريق الأوتوستراد، وقوع حادث تصادم في اتجاه المطار أعلى كوبري الأباحية، بالقرب من القلعة، وتسبب الحادث في ظهور شلل مروري في الاتجاهين، وتم نشر الخدمات المرورية بالطريق، وذلك لرفع آثار الحادثين وتيسير حركة المرور ومنع تكدس السيارات بالتزامن مع ساعات الزروة الصباحية.
اقرأ المزيد من الأخبار
انهيار-عقار-بغرب-الإسكندرية (3)

مصرع 5 أشخاص وإصابة أخر في انهيار عقار بالإسكندرية

لقى 5 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب آخر، إثر وقوع حادث انهيار عقار قديم مأهول بالسكان في منطقه العطارين وسط محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، وسقط على مقهى أسفله وأودت بحياة 5 من رواد المقهى، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث ورافقتها سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية وبدأت عملية استخراج الجثث تباعا بالتزامن مع بدء عملية رفع الأنقاض، ومازالت عملية البحث من قبل رجال الإنقاذ والإسعاف والحماية المدنية عن وجود جثث أخرى أو مصابين تحت الأنقاض مستمرة.
حادث- تصادم- بور-سعيد (4)

حبس المتهم في حادث طريق بورسعيد 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بحبس المتهم «أحمد حمدي محمد محمد عقاب»، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتسببه خطأً في موت 23 شخصًا وإصابة ستة آخرين، في واقعة تصادم ثلاث سيارات في طريق بورسعيد دمياط السريع، إذ ذكر بيان أصدرته النيابة العامة، اليوم الأحد، أن النائب العام أمر بتشكيل فريق تحقيق من نيابة المناخ والزهور الجزئية ببورسعيد للتحقيق في واقعة تصادم ثلاث سيارات في طريق بورسعيد دمياط السريع، وانتقل أعضاءٌ من النيابة العامة رفقة مختصين بالتصوير من معمل الأدلة الجنائية إلى موقع الحادث أمام قرية الفردوس بذلك الطريق ذي الاتجاهين.
وزارة-الداخلية

ضبط مرتكبي واقعة الاعتداء على سيارات النادي المصري

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي واقعة اعتداء مجهولين على سيارات نادي المصري البورسعيدي والمتجهة إلى الإسكندرية. كان مشجعو النادي المصري البورسعيدي، تعرضوا لاشتباكات أثناء تواجدهم بإحدى الاستراحات بمدينة دمياط خلال رحلتهم إلى الإسكندرية لمؤازرة فريقهم في مواجهة نادي بيراميدز المقرر لها، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية. ودخل عدد من جماهير نادي المصري في مناقشة حادة مع أحد الأشخاص في مدينة دمياط داخل الاستراحة وتطورت إلى مشادات ثم اشتباكات.
مخدر-الحشيش (2)

بـ«قيمة مليون جنيه».. ضبط 72 طربة حشيش في الإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية ضربة أمنية كبيرة لتجار المخدرات، إذ تكمن رجال المباحث الجنائية من ضبط عاطل بحوزته 72 طربة حشيش، تزن 18 كيلو من مخدر الحشيش، أثناء وجوده بدائرة قسم العامرية، بغرب المدينة. البداية كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد برصد عنصر إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه بدائرة قسم شرطة العامرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]