«بسبب النفايات الطبية».. هجوم برلماني على وزارتي الصحة والبيئة

الشيخ: وجود محرقة نفايات داخل الكتل السكنية كارثة وخطر على صحة المواطنين.. عرجاوي: المستشفيات موجودة منتصف الكتل السكنية.. مرشد: مش عايزين كلام فض مجالس، لازم يكون فيه تحرك وإجراءات جادة لحل هذه ال

تحرير:أحمد جاد ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٢ م

مجلس النواب_أرشيفية

شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب الدكتور محمد العماري، غضب كبير بين النواب وهجوم على وزارتي الصحة والبيئة، وذلك بسبب حرق النفايات الطبية في المستشفيات وداخل الكتل السكنية، الأمر الذي وصفه النواب بالكارثة، وأكدوا أنه يسبب خطورة شديدة على صحة المواطنين، مطالبين بنقل محرقات النفايات إلى خارج الكتل السكنية، لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم. جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن وجود عدد محرقتي نفايات بقرية كفر عيش مركز الشهداء- بمحافظة المنوفية بجانب الكتلة السكنية، ما يسبب تلوثا وخطورة على صحة سكان القرى المجاورة لها.

وقال الشيخ، في كلمته أمام اللجنة خلال استعراض طلب الإحاطة: «وجود محرقة نفايات داخل الكتل السكنية كارثة وخطر على صحة الناس، حرام والله تعبنا وزهقنا، وبنتشتم من الناس في الشارع، المحارق دي محدش يقبل تكون جنب بيته، غير مقبول وجود هذه المحارق بجوار الكتل السكنية، الناس عايشة في رعب، وهناك استهتار