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مد عرض مسرحية «عطل فني» يومين بموسم الرياض

تحرير:محمد عبد المنعم ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٥ م
شيكو
شيكو
أعلن الفنان هشام ماجد استمرار عرض مسرحية "عطل فني"، ضمن فعاليات موسم الرياض لمدة يومين آخرين، وكتب "ماجد" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "بناء على طلب الجمهور تم مد عرض مسرحية (عطل فني) في شتاء الرياض لتعرض يومي الخميس والجمعة 16 و17 يناير على مسرح بكر الشدي في البوليفار". "عطل فني" بطولة أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسني وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح.
موسم الرياض شهد عرض أكثر من مسرحية مصرية، منها "3 أيام في الساحل" للفنان محمد هنيدي، و"الملك لير" للفنان يحيى الفخراني، و"حزلقوم" لـ أحمد مكي و"علاء الدين والعفريت" لـ أحمد عز، ومسرحية "لوكاندة الأوباش" لـ ماجد المصري، وبدأت فعالياته في 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد
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نشوى مصطفى في موسم الرياض بـ«عطل فني»

تستعد الفنانة نشوى مصطفى لتقديم مسرحية "عطل فني" ضمن موسم الرياض الترفيهي، وتعرض المسرحية بدءا من 8 يناير وتستمر حتى 12 يناير على مسرح بكر الشدي- البوليفارد، في الرياض بالمملكة العربية السعودية. ونشرت "نشوى" بوستر منفردا على صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، وعلقت عليه قائلة "يا رب"، وكان البوستر الرسمي للمسرحية تم طرحه منذ أيام، وتصدره جميع أبطال العمل، نشوى مصطفى، وشيكو، وهشام ماجد، أكرم حسني، أيتن عامر، إسماعيل فرغلي، وأوتاكا، ومن تأليف أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.
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أروى تستعد لـ«صفقة» بفيديو كليب في موسم الرياض

تستعد النجمة أروى لإصدار فيديو كليب أغنيتها الجديدة "صفقة" بمعنى تصفيق (Clapping) وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب والذي سيبث على مختلف القنوات التلفزيونية. تم تصوير الفيديو في Winter Land في مدينة الرياض خلال فعاليات موسم الرياض، بمشاركة فرقة استعراضية سعودية وحضور جماهيري كبير. أروى التي انتقلت للعيش في الرياض كما أكدت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حرصت أن يتم التصوير في المملكة العربية السعودية فتحا للمجال أمام المبدعين من فنيين سعوديين في المساهمة بالعمل، وذلك ايمانا منها بمواهب الشباب هناك والصورة الجميلة التي تقدمها الرياض والتي لها وقع خاص في مرحلة ازدهار صناعة الترفيه.
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