مد عرض مسرحية «عطل فني» يومين بموسم الرياض

تحرير:محمد عبد المنعم ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٥ م

شيكو

أعلن الفنان هشام ماجد استمرار عرض مسرحية "عطل فني"، ضمن فعاليات موسم الرياض لمدة يومين آخرين، وكتب "ماجد" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "بناء على طلب الجمهور تم مد عرض مسرحية (عطل فني) في شتاء الرياض لتعرض يومي الخميس والجمعة 16 و17 يناير على مسرح بكر الشدي في البوليفار". "عطل فني" بطولة أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسني وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح.

موسم الرياض شهد عرض أكثر من مسرحية مصرية، منها "3 أيام في الساحل" للفنان محمد هنيدي، و"الملك لير" للفنان يحيى الفخراني، و"حزلقوم" لـ أحمد مكي و"علاء الدين والعفريت" لـ أحمد عز، ومسرحية "لوكاندة الأوباش" لـ ماجد المصري، وبدأت فعالياته في 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد