علي عبدالعال: البرلمان يصوت على مد حالة الطوارئ غدًا

تحرير:أحمد جاد ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٠ م

علي عبد العال

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان سيصوت غدًا الثلاثاء، على تجديد حالة الطوارئ في البلاد، مطالبا النواب بضروة المشاركة في تلك الجلسة. وطالب عبدالعال، خلال الجلسة العامة، لمجلس النواب، رؤساء الهيئات البرلمانية بدعوة نوابهم للمشاركة في الجلسة، لاسيما أن الموافقة على تمديد حالة الطوارئ يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس. وفي يوليه الماضي، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، على قرار رئيس الجمهورية، بمد إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجارى.

وقال عبد العال، إنه ورد إلى المجلس فى تاريخ 4 يوليو الجارى، قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 2019، بمد إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.ووفقا للقرار، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة لاتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله