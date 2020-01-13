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علي عبدالعال: البرلمان يصوت على مد حالة الطوارئ غدًا

تحرير:أحمد جاد ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٠ م
علي عبد العال
علي عبد العال
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان سيصوت غدًا الثلاثاء، على تجديد حالة الطوارئ في البلاد، مطالبا النواب بضروة المشاركة في تلك الجلسة. وطالب عبدالعال، خلال الجلسة العامة، لمجلس النواب، رؤساء الهيئات البرلمانية بدعوة نوابهم للمشاركة في الجلسة، لاسيما أن الموافقة على تمديد حالة الطوارئ يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس. وفي يوليه الماضي، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، على قرار رئيس الجمهورية، بمد إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجارى.
وقال عبد العال، إنه ورد إلى المجلس فى تاريخ 4 يوليو الجارى، قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 2019، بمد إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.ووفقا للقرار، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة لاتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله
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رأي الأزهر يؤجل مناقشة مشروع قانون حظر زواج الأطفال

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، وذلك للعرض على الأزهر الشريف، والاستئناس برؤيته وفقًا للدستور.
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بسبب النفايات الطبية.. هجوم برلماني على وزارتي الصحة والبيئة

شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب الدكتور محمد العماري، غضب كبير بين النواب وهجوم على وزارتي الصحة والبيئة، وذلك بسبب حرق النفايات الطبية في المستشفيات وداخل الكتل السكنية، الأمر الذي وصفه النواب بالكارثة، وأكدوا أنه يسبب خطورة شديدة على صحة المواطنين، مطالبين بنقل محرقات النفايات إلى خارج الكتل السكنية، لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم. جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن وجود عدد محرقتي نفايات بقرية كفر عيش مركز الشهداء- بمحافظة المنوفية بجانب الكتلة السكنية، ما يسبب تلوثا وخطورة على صحة سكان القرى المجاورة لها.
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قريبًا.. إلغاء ضريبة القيمة المضافة على مواد إنتاج الورق

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن إلغاء الضريبة على القيمة المضافة التي يتم فرضها على المواد الخام ومُدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج لتحسين جودة الورق محلي الصنع وتدخل في صناعته «عجينة الورق المستورد»، وذلك استجابة لمطالب صناع الورق التي عرضوها خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة المشكلات التي تواجه صناعة الورق كصناعة استراتيجية لطباعة الكتاب المدرسي المُستخدم في العملية التعليمية وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية.
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شاكر: إلغاء رسوم النظافة على الفواتير «يونيو» المقبل

قال وزير وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، إن شهر يونيو من العام الحالي سيكون خروج أخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل فيها رسوم نظافة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدي، لمناقشة 4 طلبات إحاطة مقدمة من النواب إيهاب منصور، ورياض عبد الستار، وأحمد علي، وسلاف درويش، حول الرسوم المحصلة على فواتير الكهرباء تحت بند رسوم نظافة، إذ قال شاكر: «نحن مقتنعون المفروض منحطش رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وبحاول من 4 سنوات لعمل ذلك؛ فهى لا تدخل في عملنا، ونجحنا بأن ستكون أخر فاتورة بها رسوم نظافة شهر 6 هذا العام».
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زواج- القاصرات

تأجيل مناقشة قانون حظر زواج الأطفال.. ونائب النور: يحرم الحلال

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكت القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، وذلك للجلسة المقبلة لمزيد من الدراسة والمناقشة بين الأعضاء، وجاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء.
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تأجيل حسم إلغاء إفراج نصف المدة في 4 قضايا

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، والذي يستهدف إلغاء إفراج نصف المدة، تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وذلك بناءً على طلب ممثل وزارة الداخلية لمزيد من الدراسة على أن تتم المناقشة بجلسة لاحقة. جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، حيث استعرض أبو شقة مشروع القانون ولائحته الداخلية، أمام الأعضاء متضمنا بأن يضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون مادة برقم 52 مكررا.
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عبدالعال: الدولة العميقة مجموعة من الأشخاص والسياسات

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الدولة العميقة هي مجموعة من الأِشخاص والسياسات، تحاول أن تقف أمام كل إصلاح، ونمو لأي نظام قائم، وتظهر دائمًا عقب الثورات. جاء ذلك خلال رده على حديث النائب عبدالحميد كمال، إبان مناقشة عدد من التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا على أن قانون التصالح كان هدفه رد حق الدولة، وتحقيق السلم الاجتماعي للمواطنين، ولكن التراخي والإهمال من قبل الإدارات المحلية، هو سبب رئيس في إشكاليات تطبيق هذا القانون، وهو ما حدث بقانون 144 لسنة 2017، بشأن التصالح في أملاك الدولة الخاصة.
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نائب: إجماع على رفض قانون المحليات لمخالفته الدستور

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك إجماع بين نواب البرلمان على رفض قانون الإدارة المحلية والذى يتم مناقشته الان داخل البرلمان، وذلك نظرا لمخالفته بعض مواده للدستور، وأن نواب البرلمان سيرفضوا قانون الإدارة المحلية نظرا لوجود عوار دستورى فى مواد القانون تتعارض مع مواد الدستور من 176 حتى 183 وعدم الالتزام بهذه المواد، مؤكدا: "إننا كنواب نرحب بالقانون ولكننا نريده أن يخرج بشكل دستوري حتى لا يتم رفع أي دعاوي قضائية تنتهي بحل المجالس المحلية بعد انتخابها".
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