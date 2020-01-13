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البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه بمبيعات الأجانب

تحرير:أمل نبيل ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠١ م
أرشيفية
أرشيفية
أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تباين في الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.13 مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيس "إي جي إكس 30" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 13698.64 نقطة،بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.07 % ليصل إلى مستوى 526.57 نقطة، بينما تراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1369.27 نقطة. 239.93 مليون سهم عبر تنفيذ 23.4 ألف عملية.
وبلغ إجمالي التداولات على الاسهم 2 مليار جنيه بعد التداول على 239.9 ألف سهم. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافي مشتريات 137.63 مليون جنيه و 65.64 مليون جنيه على التوالي، في حين مالت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافي بيعي 203.72 مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر سهم الجيزةالعامة للمقاولات
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انتقال- ملف -التحول -الرقمى- الى -وزارة -الاتصالات (2)

تفاصيل تسلم وزارة الاتصالات مشروعات التحول الرقمي

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بديوان عام وزارة التخطيط الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لتسليم وزارة الاتصالات 20 مشروعاً للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، والتي كانت تضطلع بمسئوليتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات وزارة الإصلاح الإداري (التنمية الإدارية سابقًا)، في مجال التحول الرقمي إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
البنك-المركزى-المصرى

لهذه الأسباب إتش سي يتوقع خفض المركزي سعر الفائدة 1%

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في إجتماعه القادم، حيث توقع أن يحقق التضخم متوسط 5.7% على مدار الستة أشهر القادمة ويعد ذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال آخذا في الإعتبار أيضا سياسات التيسير النقدي المتبعة حاليا على مستوى العالم.
دولارات

الدولار ينخفض لأقل من 16 جنيه لأول مرة في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار لأول مرة في البنوك لأقل من 16 جنيه مسجلا نحو 15.99 جنيه للبيع، و15.89 جنيه للشراء في البنك العربي الإفريقي، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.01 جنيه للبيع، و15.91 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في بنك الأسكندرية بواقع 4 قروش أيضا مسجلا نحو 16 جنيه للبيع، و15.90 جنيه للشراء.
ذهب (2)

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 692 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيها واحدا، فيما استقر سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1556 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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بورصة (2)

البورصة تربح 10.7 مليار جنيه بمشتريات عربية وأجنبية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.07 مليار جنيه بدعم من مشتريات عربية وأجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إي جي إكس 30" بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى 13542.48 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 1.3 % ليصل إلى مستوى 509.7 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 1335.93 نقطة.
البورصة

البورصة تربح 4 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 700.54 مليار جنيه بدعم من مشتريات أجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إي جي إكس 30" بنسبة 1 % ليصل إلى مستوى 13884.95 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.34 % ليصل إلى مستوى 529.65 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1391.88 نقطة.
بورصة (1)

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الاثنين

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء ، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 650 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 701.71 مليار جنيه وسط مبيعات عربية وأجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 13902.43نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 528.34 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1390.74 نقطة.
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