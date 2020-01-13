البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه بمبيعات الأجانب

تحرير:أمل نبيل ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠١ م

أرشيفية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تباين في الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.13 مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيس "إي جي إكس 30" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 13698.64 نقطة،بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.07 % ليصل إلى مستوى 526.57 نقطة، بينما تراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1369.27 نقطة. 239.93 مليون سهم عبر تنفيذ 23.4 ألف عملية.

وبلغ إجمالي التداولات على الاسهم 2 مليار جنيه بعد التداول على 239.9 ألف سهم. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافي مشتريات 137.63 مليون جنيه و 65.64 مليون جنيه على التوالي، في حين مالت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافي بيعي 203.72 مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر سهم الجيزةالعامة للمقاولات