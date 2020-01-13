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رأي الأزهر يؤجل مناقشة مشروع قانون حظر زواج الأطفال

تحرير:أحمد جاد ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:١١ م
مجلس النواب_أرشيفية
مجلس النواب_أرشيفية
قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، وذلك للعرض على الأزهر الشريف، والاستئناس برؤيته وفقًا للدستور.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن الأسرة لبنة من لبنات المجتمع الإسلامي، لذلك عني بها الإسلام  أعظم عناية، وأهتم بأسس تكوينها اهتماما عظيما، فجاءت مفهوما بالكليات الخمس، وهي: «الدين، والعقل، والنسل، والمال، والنفس»، ومقصود الشرع من
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علي عبدالعال: البرلمان يصوت على مد حالة الطوارئ غدًا

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان سيصوت غدًا الثلاثاء، على تجديد حالة الطوارئ في البلاد، مطالبا النواب بضروة المشاركة في تلك الجلسة. وطالب عبدالعال، خلال الجلسة العامة، لمجلس النواب، رؤساء الهيئات البرلمانية بدعوة نوابهم للمشاركة في الجلسة، لاسيما أن الموافقة على تمديد حالة الطوارئ يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس. وفي يوليه الماضي، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، على قرار رئيس الجمهورية، بمد إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجارى.
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بسبب النفايات الطبية.. هجوم برلماني على وزارتي الصحة والبيئة

شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب الدكتور محمد العماري، غضب كبير بين النواب وهجوم على وزارتي الصحة والبيئة، وذلك بسبب حرق النفايات الطبية في المستشفيات وداخل الكتل السكنية، الأمر الذي وصفه النواب بالكارثة، وأكدوا أنه يسبب خطورة شديدة على صحة المواطنين، مطالبين بنقل محرقات النفايات إلى خارج الكتل السكنية، لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم. جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن وجود عدد محرقتي نفايات بقرية كفر عيش مركز الشهداء- بمحافظة المنوفية بجانب الكتلة السكنية، ما يسبب تلوثا وخطورة على صحة سكان القرى المجاورة لها.
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قريبًا.. إلغاء ضريبة القيمة المضافة على مواد إنتاج الورق

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن إلغاء الضريبة على القيمة المضافة التي يتم فرضها على المواد الخام ومُدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج لتحسين جودة الورق محلي الصنع وتدخل في صناعته «عجينة الورق المستورد»، وذلك استجابة لمطالب صناع الورق التي عرضوها خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة المشكلات التي تواجه صناعة الورق كصناعة استراتيجية لطباعة الكتاب المدرسي المُستخدم في العملية التعليمية وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية.
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شاكر: إلغاء رسوم النظافة على الفواتير «يونيو» المقبل

قال وزير وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، إن شهر يونيو من العام الحالي سيكون خروج أخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل فيها رسوم نظافة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدي، لمناقشة 4 طلبات إحاطة مقدمة من النواب إيهاب منصور، ورياض عبد الستار، وأحمد علي، وسلاف درويش، حول الرسوم المحصلة على فواتير الكهرباء تحت بند رسوم نظافة، إذ قال شاكر: «نحن مقتنعون المفروض منحطش رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وبحاول من 4 سنوات لعمل ذلك؛ فهى لا تدخل في عملنا، ونجحنا بأن ستكون أخر فاتورة بها رسوم نظافة شهر 6 هذا العام».
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الجلسة العامة لمجلس النواب 13 مارس-2

«صحة البرلمان» عن أزمة أمصال الإنفلونزا: المصريون يقاومون بدون علاج

جرت العادة تحت قبة البرلمان على أن يستغل النواب أى أزمة تشغل الرأى العام ويتقدمون بطلبات إحاطة وأسئلة للمسؤولين حولها، لكن حدث عكس ذلك مع أزمة نقص أمصال الإنفلونزا، فبينما ضج الرأى العام وبخاصة أولياء أمور طلاب المدارس من اختفاء المصل، تجاهل النواب الأزمة، ولم يتحدثوا عنها باستثناء طلب وحيد حول مصل إنفلونزا الخنازير.
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البرلمان يؤجل مناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية

أجلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعها، اليوم الثلاثاء، بشأن مناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق بتعديل مادة التسويات الوظيفية المؤهل الأعلى الحاصل عليه الموظف أثناء الخدمة، لحين حضور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وكان مقررا أن يتناول الاجتماع، استكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبا (من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إضافة المادة 76 مكرر إلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية, واقتراح بمشروع قانون مقدم من ذات النائب بشأن تعديل المادة (23) من القانون.
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استدعاء برلماني لـ3 وزراء بشأن مصنع ورق قنا

قررت لجنة الاقتراحات والشكاوي، بمجلس النواب، استدعاء وزراء التموين وقطاع الأعمال والصناعة بشأن التقاعس في إنهاء إجراءات بناء مصنع للورق في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا من مصاص القصب، رغم توافر البيئة المناسبة لذلك ودوره في توفير عمالة كبيرة لأبناء صعيد مصر ودعم الاستثمار والتقليل من استيراد الورق من الخارج الذي يتجاوز 2 مليار جنيه سنويا، محتكرا بين عدد محدود من رجال الأعمال، جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الاقتراح المقدم من محمد الغول عضو مجلس النواب، لإنشاء مصنع ورق خلف مصنع السكر بمدنية نجع حمادي بمحافظة قنا.
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الطيب: عدم احترام التوجيهات الإلهية سبب انتشار الصراعات

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليومَ الاثنين، السيدَ رونالد أوفترينجر، رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر في مصر، إذ قال الطيب، إن الأزهر على استعداد دائم للتعاون مع كافة المنظمات الإنسانية والإغاثية لمد يد العون للمنكوبين والمحتاجين والمصابين، مؤكّدًا أن عدم احترام التوجيهات الإلهية هو سبب انتشار الصراعات؛ لأن الأديان تحمل في توجيهاتها السلامَ لجميع البشر.
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