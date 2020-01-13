حسام غالي مطلوب في لجنة الانضباط لهذا السبب

تحرير:علي الزيني ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٣ م

حسام غالي

تقدمت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، بمذكرة رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق، تطالب خلالها بالتحقيق مع حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة، بسبب ما بدر منه في حق أحمد الغندور، حكم مباراة فريقه أمام أسوان ببطولة الدوري الممتاز، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وتضمن تقرير أحمد الغندور حكم مباراة أسوان و الجونة بالدوري، دخول غالي في مشادة قوية مع الحكم وتطاوله عليه بالألفاظ، ما دفعه إلى طرده من المباراة، وطالبت لجنة الحكام، بمعاقبة غالي وأي عنصر من عناصر كرة القدم يتطاول على الحكام، من أجل فرض الانضباط خلال الفترة المقبلة.

واعترض غالى على قرار الحكم بعد تدخل مشترك بين لاعب أسوان والجونة، ليشهر الغندور البطاقة الصفراء لمدير الكرة بالجونة فى البداية، وعندما استمر الاعتراض أشهر له البطاقة الحمراء. ومن المقرر أن يخضع حسام غالى إلى التحقيق من قبل لجنة الانضباط والأخلاق قبل صدور القرار النهائى الخاص به خلال الأيام القليلة

واعترض غالى على قرار الحكم بعد تدخل مشترك بين لاعب أسوان والجونة، ليشهر الغندور البطاقة الصفراء لمدير الكرة بالجونة فى البداية، وعندما استمر الاعتراض أشهر له البطاقة الحمراء.



ومن المقرر أن يخضع حسام غالى إلى التحقيق من قبل لجنة الانضباط والأخلاق قبل صدور القرار النهائى الخاص به خلال الأيام القليلة المقبلة، لسماع أقواله فى الشكوى المقدمة من جانب الغندور.



ويستعد فريق الجونة لمواجهة نظيره الزمالك، بعد غدٍ الأربعاء على ملعب الأول، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويحتل الفريق الساحلي المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، فيما يحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 21 نقطة.