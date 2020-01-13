رياضة

أحمد ناجي: سيارتي تحولت إلى «حمار» في الأهلي

تحرير:علي الزيني ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٥ م
أحمد ناجي
أحمد ناجي
أعرب أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى سموحة، عن سعادته البالغة بعودته مرة أخرى للعمل في مجال التدريب عبر بوابة النادي السكندري، مؤكدًا أنه يحب العمل اليومي. وتحدث ناجي، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، قائلا: "سعيد للغاية بعودتي مرة أخرى للعمل في مجال التدريب بعد انتهاء تجربتي مع المنتخب الوطني، نسعى لتحقيق إنجاز مع سموحة، خاصة أنه يمتلك الإمكانات الفنية والإدارية التي تساعده على تحقيق ذلك، سموحة يمتلك حراسًا متميزين، على رأسهم الهاني سليمان، الذي يقدم مستويات متميزة للغاية هذا الموسم على عكس المواسم السابقة، وهذا يحسب لعماد المندوه".
وأوضح ناجي: "كنت أقول إنني سلمت محمد الشناوي للأهلي تشطيب فنادق، واشتقت للعمل اليومي، كنت أذهب للنادي الأهلي 14 سنة يوميًّا حتى تحولت سيارتي إلى (حمار) حفظ الطريق". وعن الهجوم على حمادة صدقي، بعد تركه للهلال السوداني، أجاب: "أعلم ما حدث مع صدقي، بعد فوز الهلال على النجم الساحلي، عاد صدقي ليستأنف المران
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حسام غالي

حسام غالي مطلوب في لجنة الانضباط لهذا السبب

تقدمت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، بمذكرة رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق، تطالب خلالها بالتحقيق مع حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة، بسبب ما بدر منه في حق أحمد الغندور، حكم مباراة فريقه أمام أسوان ببطولة الدوري الممتاز، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وتضمن تقرير أحمد الغندور حكم مباراة أسوان و الجونة بالدوري، دخول غالي في مشادة قوية مع الحكم وتطاوله عليه بالألفاظ، ما دفعه إلى طرده من المباراة، وطالبت لجنة الحكام، بمعاقبة غالي وأي عنصر من عناصر كرة القدم يتطاول على الحكام، من أجل فرض الانضباط خلال الفترة المقبلة.
محمود جنش

فقرة «تنس» لحراس الزمالك في التدريبات

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، مرانه اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ووضع كارتيرون فقرة تأهيلية وبدنية لجميع اللاعبين، حيث قام اللاعبون بالجري الخفيف حول الملعب أعقبها تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات لأداء بعض التدريبات التأهيلية بالكرة بالإضافة لإطالات وقفز حواجز قصيرة، ويسعي كارتيرون لمعالجة الإرهاق والوصول باللاعبين إلى أفضل معدل بدني قبل مواجهة الجونة.
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شوبير يُعدد أزمات الأهلي ويهاجم الهلال السوداني

«الأهلي فيه حاجة غلط، حيث قدم أسوأ مبارياته عبر التاريخ في بطولات أفريقيا، حيث غاب عن الفريق روح المكسب رغم تواضع المنافس، وأتعجب بشدة من كمية الإصابات التي تطارد الفريق، هناك غموض بشأن موعد عودة كريم نيدفيد، ولا زال حمدي فتحي يسير على عكازين، ولا يوجد سبب يجعل إصابة الغضروف تستغرق أكثر من 9 أشهر، وإصابة شريف إكرامي في السمانة، ووليد سليمان أصيب قبل لقاء بلاتينيوم، هذه أمور غير مقبولة وتكشف وجود خلل داخل الفريق».. بتلك الكلمات انتقد أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق، الأوضاع داخل القلعة الحمراء، بعد التعادل 1-1 مع بلاتينيوم في دوري الأبطال.
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الهلال السوداني: حمادة صدقي هرب بسبب وضع الأهلي

أصدر مجلس إدارة نادي الهلال السوداني بيانا رسميا اتهم فيه حمادة صدقي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي تولى قيادة فريق سموحة خلال الساعات الماضية بالهروب. وجاء البيان كالتالي: "تلقى الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال قبل قليل اتصالا هاتفيا من الكابتن حمادة صدقي يفيد بعدم رغبة الأخير في الاستمرار ضمن الطاقم الفني للهلال.. قد جاء قرار صدقي عقب "هروبه" ليلا وعقب مباراة الهلال والنجم الساحلي إلى جمهورية مصر العربية دون علم مجلس الهلال الذي استفسر العلاقات العامة عن الطريقة التي سافر بها المدرب".
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مجموعة الأهلي تشتعل.. الهلال السوداني يفوز على النجم

حقق فريق الهلال السوداني فوزًا ثمينًا على نظيره النجم الساحلي، بهدف نظيف، جاء عن طريق أطهر الطاهر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن مواجهات في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليشعل الفريق السوداني صراع التأهل بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن النجم صاحب الصدارة مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة الأهلي وبلاتينيوم التي ستقام بعد قليل.
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سموحة يوقف انتصارات الجونة والمصري يخطف الفوز

بعد مواجهة مثيرة، خطف فريق سموحة فوزًا ثمينًا، من نظيره الجونة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، رونالدو وانجا سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأضاف الترهوني الهدف الثاني، فيما قلص أحمد حمدي الفارق للضيوف، ليرفع الفريق السكندري رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الخامس، في المقابل تجمد رصيد الجونة عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر، بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط.
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مدرب الزمالك يرفض حضور مؤتمر مباراة سموحة

رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام سموحة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي، وأخطر مسؤولو الزمالك مراقب المباراة بعدم حضور المدرب للمؤتمر.. وقررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في وقت سابق تغريم كارتيرون 50 ألف جنيه، لعدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء طلائع الجيش في الجولة الماضية.
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