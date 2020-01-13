أحمد ناجي: سيارتي تحولت إلى «حمار» في الأهلي

تحرير:علي الزيني ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٥ م

أحمد ناجي

أعرب أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى سموحة، عن سعادته البالغة بعودته مرة أخرى للعمل في مجال التدريب عبر بوابة النادي السكندري، مؤكدًا أنه يحب العمل اليومي. وتحدث ناجي، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، قائلا: "سعيد للغاية بعودتي مرة أخرى للعمل في مجال التدريب بعد انتهاء تجربتي مع المنتخب الوطني، نسعى لتحقيق إنجاز مع سموحة، خاصة أنه يمتلك الإمكانات الفنية والإدارية التي تساعده على تحقيق ذلك، سموحة يمتلك حراسًا متميزين، على رأسهم الهاني سليمان، الذي يقدم مستويات متميزة للغاية هذا الموسم على عكس المواسم السابقة، وهذا يحسب لعماد المندوه".

وأوضح ناجي: "كنت أقول إنني سلمت محمد الشناوي للأهلي تشطيب فنادق، واشتقت للعمل اليومي، كنت أذهب للنادي الأهلي 14 سنة يوميًّا حتى تحولت سيارتي إلى (حمار) حفظ الطريق". وعن الهجوم على حمادة صدقي، بعد تركه للهلال السوداني، أجاب: "أعلم ما حدث مع صدقي، بعد فوز الهلال على النجم الساحلي، عاد صدقي ليستأنف المران