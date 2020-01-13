بهاتف realme ..X50 تدخل رسميًا عصر الجيل الخامس

دخلت شركة realme للهواتف الذكية، عصر الجيل الخامس بإطلاقها لهاتف realme X50 والذي يدعم تقنية الجيل الخامس ويعد مناسبا لفئة الشباب، ويأتي بأسعار تنافسية، وإمكانيات كبيرة.

تحرير:أحمد البرماوي ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٩ م

كشفت شركة ريلمي عن تعاونها مع Naoto Fukasawa، الذي يعد أستاذ التصميمات المُعاصرة، في تصميم جهاز realme X50 الفريد من نوعه، حيث يأتي الهاتف في الفئة العُليا بأداء مُتميز وتقنية الجيل الخامس، ومُناسب للشباب كأول هاتف يدعم تقنية 5G أو الجيل الخامس من شركة realme، ويأتي بمُعالج Qualcomm Snapdragon 765G، وهي أول شرائح 5G من كوالكوم، ومن خلال تلك الشرائح يحصل realme X50 على دعم لأنماط SA و NSA للـ 5G، والمزيد من نطاقات الـ 5G مثل n1، n41 ، n78 ، n79 إلخ. إلى جانب ذلك، يستجيب الهاتف إلى النطاقات الرئيسية 2G و3G و4G.

ويأتي هاتف realme X50 ببطارية كبيرة بسعة 4200 مللي أمبير/الساعة، مع دعم من شاحن VOOC بقوة 30 وات، والذي يوفر للمُستخدم شحن الجهاز بالكامل في 60 دقيقة، ويوفر الجهاز أيضًا تقنية NFC كاملة الوظائف بالإضافة إلى مكبرات صوت مزدوجة فائقة الخطية مع Dolby Atmos وHi-Res، مع نظام GPS مزدوج التردد بموضع أسرع وأكثر

ويأتي هاتف realme X50 ببطارية كبيرة بسعة 4200 مللي أمبير/الساعة، مع دعم من شاحن VOOC بقوة 30 وات، والذي يوفر للمُستخدم شحن الجهاز بالكامل في 60 دقيقة، ويوفر الجهاز أيضًا تقنية NFC كاملة الوظائف بالإضافة إلى مكبرات صوت مزدوجة فائقة الخطية مع Dolby Atmos وHi-Res، مع نظام GPS مزدوج التردد بموضع أسرع وأكثر دقة، وفيما يتعلق بالواجهة، فإن جهاز realme X50 يأتي مزودًا بخاصية realme UI الجديدة ذات التصميم المتميز لأول مرة.





وبالنسبة إلى شاشة الجهاز، فتأتي شاشة realme X50 مع طبقة حماية من كورنينج جوريللا جلاس 5، وشاشة بقياس 6.57 بوصة، مع ثقب في الشاشة فيما يُعرف بالـ "hole-punch"، وتأتي بنسبة 90.48 ? من حجم جسم الهاتف ومعدل تحديث 120Hz.



كما تدعم الشاشة الـ Dark mood، وكذلك تقنية ضوء الشمس " Sunlight Display Technology"، وتم دمج مستشعر البصمات الخاص بـ realme X50 مع زر الباور، كما يأتي الجهاز بلونين هما الفضي والأزرق.

يأتي هاتف realme X50 بأربع كاميرات خلفية، كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل، والثانية بدقة 12MP وهي عدسة التقريب البصري والثالثة 8MP للتصوير بزاوية عريضة والرابعة بدقة 2MP لتقريب الأجسام.



وكاميرا أمامية بزاوية عريضة، مع مميزات مثل البوكا "bokeh" وخصائص للتجميل بتقنية الـ AI والمُخصصة لالتقاط أفضل صور سيلفي، كل هذا مع إمكانية التقاط مقاطع فيديو بمميزات وضع UIS Max المُعدل، وكذلك مقاطع فيديو بزاوية عريضة مع تأثير البوكا، وفيديوهات SloMo حركة بطيئة بمُعدل 960 إطارًا في الثانية.



تصميم realme X50 هو نُسخة واقعية وفريدة من نوعها



بالتعاون مع أُستاذ التصميمات المُعاصرة، Naoto Fukasawa، قامت شركة realme بالاستقرار على تصميم هاتف realme X50 والمُستوحى من الخطوط والنقاط، فأعلنت realme عن نُسختين للهاتف نُسخة الخطوط، ونُسخة النقاط، وسيكون من المعدن والزُجاج.

هواتف realme هي الأكثر شحنًا بواقع 25 مليون هاتف عالميًا



عبر Sky Li، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة realme عن أن realme هي العلامة التجارية الأولى للهواتف الذكية في الشحن منذ الربع الثالث من عام 2019، وهي أسرع العلامات التجارية للهواتف الذكية نمواً في العالم حتى ديسمبر 2019، دخلت realme أكثر من 22 سوقًا وحوالي أكثر من 25 مليون وحدة تم شحنها، كما أنشأت realme ستة أسواق استراتيجية.

لا تزال شركة realme تحافظ على روح "Dare to Leap" حتى عند دخولها إلى عصر الجيل الخامس، ومن المتوقع أن تُقدم شركة realme العديد من أجهزة الـ 5G خلال عام 2020، والتي ستكون موجهة أكثر لفئة الشباب وبسعر متوسط لتُناسب تلك الفئة العُمرية، وستبدأ الشركة إطلاق أصداراتها للجيل الخامس في الصين، ومن ثم لبقية دول العالم.

كما ستعمل realme عن كثب مع مشغلي الشبكات وشركات الإنترنت ومطوري التطبيقات لتعزيز تطوير الجيل الخامس 5G.

وتأتي هواتف realme X50 5G بثلاث إصدارات، هم (8 +128 جيجابايت) بسعر 22.83 دولار أمريكي، و(6 +256 جيجابايت) بسعر 24.66 دولار أمريكي و(12 +256 جيجابايت) بسعر 27.40 دولار أمريكي وقد تم الإعلان عن تلك الإصدارات من الجهاز يوم 7 يناير الماضي في الصين، ومن المُقرر إطلاق نُسخة الـ Master إصدار (12 +256 جيجابايت) يوم 14 يناير المُقبل بسعر 28.31 دولار أمريكي.