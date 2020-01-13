حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

realme تنافس الكبار وتدخل عصر الجيل الخامس بهاتف X50

دخلت شركة realme للهواتف الذكية، عصر الجيل الخامس بإطلاقها لهاتف realme X50 والذي يدعم تقنية الجيل الخامس ويعد مناسبا لفئة الشباب، ويأتي بأسعار تنافسية، وإمكانيات كبيرة.
تحرير:أحمد البرماوي ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٩ م
هاتف realme X50
هاتف realme X50
كشفت شركة ريلمي عن تعاونها مع Naoto Fukasawa، الذي يعد أستاذ التصميمات المُعاصرة، في تصميم جهاز realme X50 الفريد من نوعه، حيث يأتي الهاتف في الفئة العُليا بأداء مُتميز وتقنية الجيل الخامس، ومُناسب للشباب كأول هاتف يدعم تقنية 5G أو الجيل الخامس من شركة realme، ويأتي بمُعالج Qualcomm Snapdragon 765G، وهي أول شرائح 5G من كوالكوم، ومن خلال تلك الشرائح يحصل realme X50 على دعم لأنماط SA و NSA للـ 5G، والمزيد من نطاقات الـ 5G مثل n1، n41 ، n78 ، n79 إلخ. إلى جانب ذلك، يستجيب الهاتف إلى النطاقات الرئيسية 2G و3G و4G.
ويأتي هاتف realme X50 ببطارية كبيرة بسعة 4200 مللي أمبير/الساعة، مع دعم من شاحن VOOC بقوة 30 وات، والذي يوفر للمُستخدم شحن الجهاز بالكامل في 60 دقيقة، ويوفر الجهاز أيضًا تقنية NFC كاملة الوظائف بالإضافة إلى مكبرات صوت مزدوجة فائقة الخطية مع Dolby Atmos وHi-Res، مع نظام GPS مزدوج التردد بموضع أسرع وأكثر
اقرأ المزيد
هواوى (2)

هواوي للشبكات في قفص الاتهام.. من ينقذ سمعتها؟

أزمة كبيرة وقعت فيها شركة هواوي تكنولوجيز الصينية بعد اتهامات الولايات المتحدة للشركة بالتجسس وسرقة حقوق الملكية الفكرية، ومع نفي الشركة العالمية لهذه الاتهامات قد نفهم قوة تأثير أمريكا على دول العالم، لذا تسعى الشركة لتنظيف سمعتها من أي شوائب، ولكن في حال صدور بيان رسمي خاص من سفارة أمريكا بالقاهرة يوجه اتهامات واضحة وصريحة للشركة، دون صدور أي تعليق أو رد لتفنيد تلك الاتهامات، فهذا الأمر هو ما يثير علامات استفهام لا سيما أن الشركة لاعب رئيسي في مصر، ولها حصة سوقية كبيرة في قطاع الشبكات وهو القطاع الذي تقصده السفارة الأمريكية بالقاهرة.
Vivo-S1-Full-Glue-Tempered-SDL703317053-1-bd153

Vivo للهواتف الذكية تكشف خططها للتوسع في عام 2020

تواصل شركة Vivo للهواتف الذكية جهودها للتوسع في الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط خلال العام الجديد 2020، وذلك بعد أن أعلنت عن خططها في المنطقة أواخر يوليو 2019، والتي مكنتها من دخول 14 سوقاً جديداً بالمنطقة بما في ذلك أسواق مصر، وتواصل Vivo توسيع وزيادة قنواتها البيعية وتقديم هواتف ذكية رائدة ومبتكرة لكل عملائها.وفي عام 2020، تواصل Vivo جهودها في زيادة منافذها البيعية ومراكز خدمات ما بعد البيع في مصر من خلال التعاون مع عدد من أهم شركاء قنوات التجزئة مثل سوق. كوم المدعوم من أمازون، وبي تك والعديد من الشركاء الآخرين.
-سامسونج-تطرح-سلسلة-تلفزيونات QLED بتقنية 8K-الجديدة-في-السوق-المصر (2)

سامسونج تطلق حملة تخفيضات على التلفزيونات في يناير

أعلنت سامسونج إليكترونيكس مصر عن إطلاق عروض وتخفيضات كبيرة تصل إلى 25% وبأسعار تبدأ من2700 جنيه مصري ، على العديد من منتجاتها من شاشات التلفزيون بجميع أحجامها والتي تبدأ من 32 إلى 82 بوصة، وذلك بالتزامن مع إحتفالات المصريين بالعام الجديد، على أن تتاح هذه العروض بداية من يناير وحتى نفاذ الكمية في منافذ ومحلات سامسونج بجميع أنحاء الجمهورية. وقال المهندس قاسم حسن، رئيس قطاع التلفزيون في شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، أن هذه العروض تأتي ضمن اهتمام سامسونج بتقديم أفضل العروض والخدمات لعملائها، ?ومشاركتهم في جميع الأعياد والإحتفالات.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]