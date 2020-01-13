مصرع شاب تحت عجلات قطار أبو النمرس بالجيزة

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٧ م

حادث قطار - أرشيفية

لقى شاب مصرعه، إثر سقوطه من قطار بمنطقة منيل شيحة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته. تلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بمصرع شاب أسفل عجلات القطار بمنطقة منيل شيحة بدائرة القسم. انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وبالفحص عثر على جثة شاب في العقد الثالث من العمر وتبين من التحريات الأولية سقوط الشاب من القطار ولقى مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات. وفي وقت سابق، لقي شاب مصرعه، مساء الخميس الماضي، إذ صدمه قطار بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، وشطر الجثة لنصفين. المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، تلقى إشارة