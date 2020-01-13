رياضة

الأهلي يشكو النجم الساحلي في الفيفا

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٨ م
الخطيب
الخطيب
أزمة جديدة تفجرت داخل النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، بعد مخالفة مسؤولو النجم الساحلي التونسي للاتفاق المبرم مع المسؤولين في القلعة الحمراء والذي تم في شهر أكتوبر الماضي بشأن إنهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم القلعة الحمراء الهارب من عام 2017، والذي انتقل لصفوف الفريق التونسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وتعطلت إجراءات قيد سليماني بقائمة النجم التونسي نظرًا لصدور عقوبة مالية على اللاعب لصالح النادي الأهلي بمليون و436 ألف دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". البداية الأمر بدأ بعد أن تعاقد نادي النجم الساحلي التونسي مع كوليبالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن إجراءات قيد اللاعب الإيفواري
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رئيس بوخارست الروماني: الأهلي طلب ضم أرلم نويري

كشف جيجي بيكالي رئيس نادي ستيوا بوخارست الروماني، مفاوضات النادي الأهلي من أجل ضم أرلم نويري مهاجم الفريق في الانتقالات الشتوية الحالية. وقال رئيس النادي الروماني أن النادي دخل في مفاوضات جادة مع النادي الأهلي المصري الذي يرغب في ضم اللاعب، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز 80% من المفاوضات مع العملاق المصري ولكنه عاد وأكد أن الأمور مازالت معلقة، حيث إنه يمتلك عروض أخرى من المنطقة العربية من أجل الفوز في سباق التوقيع مع الفرنسي العملاق.
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أحمد ناجي: سيارتي تحولت إلى «حمار» في الأهلي

أعرب أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى سموحة، عن سعادته البالغة بعودته مرة أخرى للعمل في مجال التدريب عبر بوابة النادي السكندري، مؤكدًا أنه يحب العمل اليومي. وتحدث ناجي، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، قائلا: "سعيد للغاية بعودتي مرة أخرى للعمل في مجال التدريب بعد انتهاء تجربتي مع المنتخب الوطني، نسعى لتحقيق إنجاز مع سموحة، خاصة أنه يمتلك الإمكانات الفنية والإدارية التي تساعده على تحقيق ذلك، سموحة يمتلك حراسًا متميزين، على رأسهم الهاني سليمان، الذي يقدم مستويات متميزة للغاية هذا الموسم على عكس المواسم السابقة، وهذا يحسب لعماد المندوه".
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حسام غالي مطلوب في لجنة الانضباط لهذا السبب

تقدمت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، بمذكرة رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق، تطالب خلالها بالتحقيق مع حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة، بسبب ما بدر منه في حق أحمد الغندور، حكم مباراة فريقه أمام أسوان ببطولة الدوري الممتاز، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وتضمن تقرير أحمد الغندور حكم مباراة أسوان و الجونة بالدوري، دخول غالي في مشادة قوية مع الحكم وتطاوله عليه بالألفاظ، ما دفعه إلى طرده من المباراة، وطالبت لجنة الحكام، بمعاقبة غالي وأي عنصر من عناصر كرة القدم يتطاول على الحكام، من أجل فرض الانضباط خلال الفترة المقبلة.
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حمادة صدقي يفتح النار على الهلال السوداني

فتح حمادة صدقي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، النار على نادي الهلال السوداني بعد اتهامات الأخير له بالهروب عنه وتركه لتولي تدريب الفريق السكندري، وذلك حسبما أفاد صدقي عبر برنامج الماتش المذاع بقناة صدى البلد. وقال صدقي: "بعد كل مباراة لي مع الهلال أسافر إلى مصر لمدة يومين لأننا نلعب في دوري أبطال إفريقيا لقاء كل أسبوعين والدوري السوداني في مرحلة توقف، وبعد مباراة النجم الساحلي الأولى في تونس سافرت مباشرة إلى مصر، وحددت أيضا موعد السفر عقب لقاء العودة منذ عدة أيام وأبلغت مجلس الإدارة بهذا الموعد".
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الأهلي يفشل في فك شفرات بلاتينيوم ويتعادل إيجابيًا

سقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام نظيره بلاتينوم بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وبهذا التعادل يحتل الأهلي صدارة المجموعة بصفة مؤقتة وبرصيد 7 نقاط، بينما يأتي بعده النجم الساحلي برصيد 6 نقاط، والهلال برصيد 6، وبلاتينوم برصيد نقطة وحيدة. بدأت المباراة بمحاولة من الجانبين، حتى جاء هدف بلاتينوم في الدقيقة الـ20 بأقدام ساتنلي ناجالا، حيث استلم الأخير الكرة في منطقة العمليات ليسددها في مرمى المارد الأحمر وسط غياب من مدافعي الأهلي.
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فايلر يتحدث عن مواجهة بلاتينيوم وسبب الإصابات

قال رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي غدا السبت، خاصة أنه بات يدرك كل كبيرة وصغيرة عن المنافس، بعدما سبق ولعب ضده في الجولة السابقة، بجانب علمه ببعض التغييرات التي طرأت عليه سواء برحيل لاعبين أو المدير الفني.
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13 قرارًا في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعًا، مساء اليوم الإثنين، بفرع النادي بالشيخ زايد، وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اتخذ المجلس القرارات التالية:
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