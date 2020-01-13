الأهلي يشكو النجم الساحلي في الفيفا

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٨ م

الخطيب

أزمة جديدة تفجرت داخل النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، بعد مخالفة مسؤولو النجم الساحلي التونسي للاتفاق المبرم مع المسؤولين في القلعة الحمراء والذي تم في شهر أكتوبر الماضي بشأن إنهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم القلعة الحمراء الهارب من عام 2017، والذي انتقل لصفوف الفريق التونسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتعطلت إجراءات قيد سليماني بقائمة النجم التونسي نظرًا لصدور عقوبة مالية على اللاعب لصالح النادي الأهلي بمليون و436 ألف دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". البداية الأمر بدأ بعد أن تعاقد نادي النجم الساحلي التونسي مع كوليبالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن إجراءات قيد اللاعب الإيفواري