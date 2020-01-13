الأهلي يشكو النجم الساحلي في الفيفا

أزمة جديدة تفجرت داخل النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، بعد مخالفة مسؤولو النجم الساحلي التونسي للاتفاق المبرم مع المسؤولين في القلعة الحمراء والذي تم في شهر أكتوبر الماضي بشأن إنهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم القلعة الحمراء الهارب من عام 2017، والذي انتقل لصفوف الفريق التونسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وتعطلت إجراءات قيد سليماني بقائمة النجم التونسي نظرًا لصدور عقوبة مالية على اللاعب لصالح النادي الأهلي بمليون و436 ألف دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
البداية
الأمر بدأ بعد أن تعاقد نادي النجم الساحلي التونسي مع كوليبالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن إجراءات قيد اللاعب الإيفواري
وتعطلت إجراءات قيد سليماني بقائمة النجم التونسي نظرًا لصدور عقوبة مالية على اللاعب لصالح النادي الأهلي بمليون و436 ألف دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
البداية
الأمر بدأ بعد أن تعاقد نادي النجم الساحلي التونسي مع كوليبالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن إجراءات قيد اللاعب الإيفواري تعطلت، الأمر الذي ترتب عليه فتح خطوط تفاوض بين إدارة الفريق التونسي والنادي الأهلي لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.
اتفاق مبدئي
وبالفعل توصل الطرفين لحل ينهي الأزمة وكان على رأس وفد الأهلي عدلي القيعي مستشار لجنة التسويق بالقلعة الحمراء وحلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي وتمت عدة جلسات، واتفقوا على أن يتم تقسيط المبلغ على مدار عام كامل على ثلاثة دفعات، لكن الأمر لم ينجح بسبب عدم وجود ضمانات بنكية ولم يستكمل مسؤولو القلعة الحمراء في الاتفاق والأمر توقف عند هذا الحد.
تراجع
لكن بعدها بأيام كلف مجلس إدارة الأهلي، خالد مرتجي عضو المجلس والمحامي السويسري مونتيري لدراسة الأمر بشكل كامل وغادر الثنائي لتونس وعقدوا اتفاق مع مسؤولي النجم واتفقوا بشكل مفاجئ على تحصيل المبلغ بنفس الاتفاق وهو تقسيط العقد على ثلاثة دفعات وبدون ضمانات بنكية، بموافقة مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.
إنهاء الأزمة
وبالفعل تم توقيع عقود ثلاثية بين الأهلي والنجم الساحلي وسليماني كوليبالي لضمان حقوق كل الأطراف حيث من المقرر أن يتم دفع الغرامة على دفعات، وانتهى الأمر بقيد الإيفواري الهارب محليًا وإفريقيا بقائمة الفريق التونسي.
هروب
وانتظر الأهلي الحصول على أول قسط من نادي النجم الساحلي خلال الأيام الماضية، لكنه لم يتم تحصيله، وفتح الأهلي خطوط اتصال مع نظرائهم في النجم، لكن كان يوجد مراوغة وتهرب من المسؤولين في الفريق التونسي.
شكوى جديد
وبعد تهرب مسؤلو النجم قرر مسؤولو الأهلي تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لكن لم يتم الرد على الشكوى حتى الآن.