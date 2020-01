Joker و1917 الأبرز.. الترشيحات الكاملة لجائزة الأوسكار 2020

رُشح أفضل ممثل رئيسي، أنتونيو بانديراس عن فيلم Pain and Glory وليوناردو دي كابريو عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood وآدم درايفر عن فيلم Marriage Story وخواكين فينيكس عن فيلم Joker

تحرير:إسلام الشاذلي ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:١٦ م

يستقبل مسرح صموئيل جولدوين في بيفرلي هيلز كاليفورنيا، حفل تسليم جوائز الأوسكار في دورته الـ92، والتي من المتوقع أن يكتسح فيها الممثل جواكين فينيكس والمخرج مارتن سكورسيزي والمخرج كوينتين تارانتينو فيها قائمة الترشيحات.

وكشفت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية عن أولى الترشيحات التي تم اختيارها مثل قائمة أفضل ممثلة مساعدة والتي ضمت الممثلة كاثي بيتس عن دورها في Richard Jewell، والممثلة لورا ديرن عن دورها في Marriage Story، والممثلة سكارليت جوهانسون عن دورها في Jojo Rabbit، والممثلة العالمية فلورنس بوج عن دورها في Little

وكشفت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية عن أولى الترشيحات التي تم اختيارها مثل قائمة أفضل ممثلة مساعدة والتي ضمت الممثلة كاثي بيتس عن دورها في Richard Jewell، والممثلة لورا ديرن عن دورها في Marriage Story، والممثلة سكارليت جوهانسون عن دورها في Jojo Rabbit، والممثلة العالمية فلورنس بوج عن دورها في Little Women، والممثلة مارجوت روبي عن دروها في Bombshell.

وجاءت قوائم الترشيحات كالتالي: أفضل فيلم 1917 وFord v Ferrari وThe Irishman وJojo Rabbit وJoker وLittle Women وMarriage Story وOnce Upon a Time in Hollywood وParasite.

وأفضل ممثلة رئيسية، سينثيا أريفو عن فيلم Harriet وسكارليت جوهانسون عن فيلم Marriage Story وسيرشا رونان عن Little Women وتشارليز ثيرون عن فيلم Bombshell ورينيه زيلويجر عن Judy.

كما رُشح أفضل ممثل رئيسي، وهم، أنتونيو بانديراس عن فيلم Pain and Glory وليوناردو دي كابريو عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood وآدم درايفر عن فيلم Marriage Story وخواكين فينيكس عن فيلم Joker وجوناثان برايس عن فيلم The Two Popes.

أما أفضل مخرج، تم ترشيح بونج جون هو عن فيلم Parasite وسام مينديز عن فيلم 1917 وتود فيليبس عن فيلم Joker ومارتن سكورسيزي عن فيلم The Irishman وكوينتين تارانتينو عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood.

ورُشح توم هانكس أفضل ممثل مساعد عن فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood، بالإضافة إلى أنتوني هوبكنز عن فيلم The Two Popes وألباتيشنو عن فيلم The Irishman وجو بيشي عن فيلم The Irishman وبراد بيت عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood، كما رُشحت كاثي بيتس كأفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Richard Jewell، إلى جانب كل من لورا ديرن عن فيلم Marriage Story وسكارليت جوهانسون عن فيلم Jojo Rabbit وفلورنس بيو ع فيلم Little Women ومارجو روبي عن فيلم Bombshell.

وعن أفضل سيناريو معدل، رُشحت أفلام "The Irishman وJojo Rabbit وJoker وLittle Women وThe Two Popes"، أما عن أفضل سيناريو أصلي، أفلام: "1917 وKnives Out وMarriage Story وOnce Upon a Time in Hollywood وParasite".

وعن أفضل تصوير سينمائي، رُشحت أفلام: "1917 وThe Irishman وJoker وThe Lighthouse وOnce Upon a Time in Hollywood".

أما عن أفضل تصميم وإنتاج، تم ترشيح أفلام: "1917 وThe Irishman وJojo Rabbit وOnce Upon a Time in Hollywood وParasite"، أما عن أفضل تصميم أزياء، تم ترشيح "Jojo Rabbit وOnce Upon a Time in Hollywood وThe Irishman وJoker وLittle Women"، كما رٌشحت 5 أفلام لأفضل مونتاج وهم: "Ford v Ferrari وThe Irishman وJojo Rabbit وJoker وParasite".

كما تم ترشيح 5 أفلام كأفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية، وهم: "Corpus Christi – بولندا وHoneyland – شمال مقدونيا وLes Miserables – فرنسا وPain and Glory- أسبانيا وParasite – كوريا الجنوبية"، أما عن الأفلام الوثائقية الطويلة الأفضل، تم ترشيح أفلام: "American Factory وThe Cave وThe Edge of Democracy وFor Sama وHoneyland"، أما أفضل فيلم وثائقي قصير، تم ترشيح "In the Absence وLearning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl) وLife Overtakes Me وSt. Louis Superman وWalk Run Cha-Cha".

وعن أفضل فيلم رسوم متحركة، تم ترشيح أفلام: "How to Train Your Dragon: The Hidden World وI Lost My Body وKlaus وMissing Link وToy Story 4"، أما أفضل فيلم رسوم متحركة قصير، تم ترشيح أفلام: "Dcera (Daughter) وHair Love وKitbull وMemorable وSister"، وعن أفضل فيلم لايف أكشن قصير، تم ترشيح: "Brotherhood وNefta Football Club وThe Neighbors’ Window وSaria وA Sister".

وعن أفضل مؤثرات بصرية، تم ترشيح أفلام: "1917 وAvengers: Endgame وThe Irishman وThe Lion King وStar Wars: The Rise of Skywalker"، كما حصلت 5 أفلام على أفضل ماكياج وتصفيف شعر، وهم: "1917 وBombshell وJoker وJudy وMaleficent: Mistress of Evil".

كما رُشحت 5 أفلام كأفضل موسيقى تصويرية، وهم: "1917 وJoker وLittle Women وMarriage Story وStar Wars: The Rise of Skywalker"، أما عن أفضل صوت، تم ترشيح: "1917 وFord v Ferrari وJoker وOnce Upon a Time in Hollywood وStar Wars: The Rise of Skywalker"، وعن أفضل مكساج، تم ترشيح: "Ad Astra وFord v Ferrari وJoker و1917 وOnce Upon a Time in Hollywood".

أما عن أفضل أغنية أصلية، تم ترشيح ""I Can't Let You Throw Yourself Away" (Toy Story 4) و"(I'm Gonna) Love Me Again" (Rocketman) و"I'm Standing With You" (Breakthrough) و"Into the Unknown" (Frozen 2) و"Stand Up" (Harriet).