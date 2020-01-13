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Joker و1917 الأبرز.. الترشيحات الكاملة لجائزة الأوسكار 2020

رُشح أفضل ممثل رئيسي، أنتونيو بانديراس عن فيلم Pain and Glory وليوناردو دي كابريو عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood وآدم درايفر عن فيلم Marriage Story وخواكين فينيكس عن فيلم Joker
تحرير:إسلام الشاذلي ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:١٦ م
جائزة الأوسكار
جائزة الأوسكار
يستقبل مسرح صموئيل جولدوين في بيفرلي هيلز كاليفورنيا، حفل تسليم جوائز الأوسكار في دورته الـ92، والتي من المتوقع أن يكتسح فيها الممثل جواكين فينيكس والمخرج مارتن سكورسيزي والمخرج كوينتين تارانتينو فيها قائمة الترشيحات.
وكشفت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية عن أولى الترشيحات التي تم اختيارها مثل قائمة أفضل ممثلة مساعدة والتي ضمت الممثلة كاثي بيتس عن دورها في Richard Jewell، والممثلة لورا ديرن عن دورها في Marriage Story، والممثلة سكارليت جوهانسون عن دورها في Jojo Rabbit، والممثلة العالمية فلورنس بوج عن دورها في Little
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شيكو وماجد

مد عرض مسرحية «عطل فني» يومين بموسم الرياض

أعلن الفنان هشام ماجد استمرار عرض مسرحية "عطل فني"، ضمن فعاليات موسم الرياض لمدة يومين آخرين، وكتب "ماجد" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "بناء على طلب الجمهور تم مد عرض مسرحية (عطل فني) في شتاء الرياض لتعرض يومي الخميس والجمعة 16 و17 يناير على مسرح بكر الشدي في البوليفار". "عطل فني" بطولة أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسني وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح.
أصالة-أغنية-بنت-أكابر (1)

أصالة: أنا «ضعفانة».. وبكيت كثيرا فى تصوير «شامخ»

عبرت الفنانة أصالة عن سعادتها الكبيرة بردود فعل الجمهور على أغنية "شامخ" التى طرحتها منذ أيام، وقالت فى تصريحات لـ«التحرير»، أنها لم تتوقع هذا النجاح الكبير للعمل، مشيرة إلى أنها لأول مرة تكون جريئة فى أدائها التمثيلي للكليبات الخاصة بها، وردت على من يقول أن الكليب مأخوذ من عمل أجنبي، وقالت أن هذا ليس دافع ليغضب الجمهور، فالتشابه وارد فى الأفكار، وعن اللوك الجديد الذي ظهرت بيه قالت "أنا ضعفانة، وبكيت كثيرا أثناء تصوير الكليب"، مشيرة إلى أن دمعتها قريبة دائما، ومشاعرها فياضة سواء فى الحزن أو الفرح.
ياسمين رئيس

ياسمين رئيس مهووسة بالتاريخ في «لص بغداد»

تحدثت ياسمين رئيس فى تصريحات صحفية عن دورها في فيلما الجديد "لص بغداد" وقالت أنها تقدم شخصية سلمى سليمان المهووسة بالتاريخ والتي تتورط مع شخصية يوسف الذي يقدمها محمد إمام في الفيلم للوصول للكنز المفقود، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية جديدة عليها من خلال العمل وبها الكثير من التفاصيل، موضحة أن شخصية سلمى سليمان لها أسلوبها الخاص، إلى جانب الطريقة الكوميدية التى تحاول أن تعبر عنها بطريقتها، مؤكدة أن الجمهور سيحب الشخصية ويهتم بها عندما يرى أول مشهد فى العمل.
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