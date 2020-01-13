انتحار شاب من أعلى كوبري النيل بالمنيا

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٩ م

انتحار - أرشيفية

وقف شاب جامعي أعلى كوبري النيل في مدينة المنيا، وفي لحظات ألقى بنفسه في مياه النيل ليلقى مصرعه غرقا في الوقت الذي لم ينجح فيه الأهالي من إنقاذه وتم انتشال الجثة. تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من قسم شرطة المنيا بعثور أهالي مدينة المنيا على جثة شاب ملقاه بنهر النيل.

انتقل ضباط القسم والعميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لطالب جامعي يدعى "إ. ن"20 عاما، طالب بكلية الحاسبات والمعلومات، ألقى نفسه من أعلى كوبري النيل، ليسقط في مياه النيل جثة هامدة، ولم يتمكن الأهالي من إنقاذه. وتكثف وحدة مباحث المنيا من جهودها لمعرفة ملابسات