إصابة 11 شخصًا بينهم طفلة في تصادم سيارتين بسوهاج

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٣ م

حادث - أرشيفية

حادث تصادم أمام مدخل مدينة دار السلام على الطريق الزراعي الشرقي بسوهاج، أسفر عن إصابة 11 شخصا بكسور وجروح متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزي. تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بحدوث تصادم على الطريق الزراعي الشرقي، وتبين من الفحص حدوث تصادم بين سيارتين أحدهما أجرة والأخرى ميكروباص.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من: فتحي عزت 68 عاما، وعماد حمدي، 16 عاما، وحسن حسين، 46 عاما، وممدوح أحمد 55 عاما، ومصطفى عمر 17 عاما، وسهير عبد الدايم 60 عاما، وعلاء حازم 17 عاما، ومحمد فراج 16 عاما، ومصطفى محمد 18 عاما، ومدين زيدان 73 عاما، والطفلة ملك رزق 10 سنوات، وجميعهم مقيمون دائرة مركز دار السلام. وتنوعت