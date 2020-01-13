جريمة

إصابة 11 شخصًا بينهم طفلة في تصادم سيارتين بسوهاج

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٣ م
حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية
حادث تصادم أمام مدخل مدينة دار السلام على الطريق الزراعي الشرقي بسوهاج، أسفر عن إصابة 11 شخصا بكسور وجروح متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزي. تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بحدوث تصادم على الطريق الزراعي الشرقي، وتبين من الفحص حدوث تصادم بين سيارتين أحدهما أجرة والأخرى ميكروباص.
أسفر الحادث عن إصابة كلا من: فتحي عزت 68 عاما، وعماد حمدي، 16 عاما، وحسن حسين، 46 عاما، وممدوح أحمد 55 عاما، ومصطفى عمر 17 عاما، وسهير عبد الدايم 60 عاما، وعلاء حازم 17 عاما، ومحمد فراج 16 عاما، ومصطفى محمد 18 عاما، ومدين زيدان 73 عاما، والطفلة ملك رزق 10 سنوات، وجميعهم مقيمون دائرة مركز دار السلام. وتنوعت
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فتاة- الصنايع (1)

شاب يحضن فتاة في الشارع بالشرقية.. والمحافظ: خطيبها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب يقف أمام مدرسة أبو حماد الثانوية الصناعية بالشرقية، ويحمل باقة من الورد وخلفه مجموعة من الشباب، وفور مشاهدة إحدى الفتيات، قدم لها باقة ورد، فيما تقوم هي باحتضانه في الشارع وسط تصفيق البعض. ووجه الشاب رسالة شديدة اللهجة للمارة وبعض سائقي "التوك توك" والمتواجدين أمام المدرسة قائلا: "اللى هيبصلها هضربه بالنار" ثم قام باصطحابها.
انتحار

انتحار شاب من أعلى كوبري النيل بالمنيا

وقف شاب جامعي أعلى كوبري النيل في مدينة المنيا، وفي لحظات ألقى بنفسه في مياه النيل ليلقى مصرعه غرقا في الوقت الذي لم ينجح فيه الأهالي من إنقاذه وتم انتشال الجثة. تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من قسم شرطة المنيا بعثور أهالي مدينة المنيا على جثة شاب ملقاه بنهر النيل.
حادث دهس قطار لسيارة - أرشيفية

مصرع شاب تحت عجلات قطار أبو النمرس بالجيزة

لقى شاب مصرعه، إثر سقوطه من قطار بمنطقة منيل شيحة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته. تلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بمصرع شاب أسفل عجلات القطار بمنطقة منيل شيحة بدائرة القسم. انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وبالفحص عثر على جثة شاب في العقد الثالث من العمر وتبين من التحريات الأولية سقوط الشاب من القطار ولقى مصرعه في الحال.
انهيار-عقار (2)

بالأسماء.. تعرف على ضحايا انهيار عقار الإسكندرية

تواصل فرق الإنقاذ ورجال الحماية المدنية، بمديرية أمن الإسكندرية، مجهوداتها للبحث عن جثث عالقة أسفل عقار منطقة العطارين، بوسط محافظة الإسكندرية، وذلك بعد استخراج 5 جثث وأخر مصاب، جراء انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق على مقهى "العمال" بشارع عبد المنعم بدائرة قسم شرطة العطارين، بينما تحرر محضر بالواقعة، فيما تقرر تشكيل لجنة هندسية لبدء معاينة أسباب انهيار العقار والمتسبب في انهياره، وسرعة طلب تحريات المباحث، واستعجال ملف العقار من الحي والاستماع لشهادة أقوال الشهود، وتم نقل المتوفيين إلى مشرحة كوم الدكة والشخص المصاب إلى مستشفى الأميري.
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حادث تصادم - أرشيفية

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق «جمصة المنصورة»

حادث تصادم بين سيارتي ملاكي على طريق «المنصورة - جمصة»، تحديدًا أمام قرية الوزير ببلقاس تسبب في إصابة 8 أشخاص. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا إلى إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق المنصورة جمصة ووجود مصابين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى لمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

لوري وميكروباص و3 قتلى.. تفاصيل حادث تصادم جامعة القاهرة

سيارة نقل "لوري" تسير عكس الاتجاه أمام محطة مترو جامعة القاهرة، اصطدمت بسيارة ميكروباص قادمة من منطقة فيصل، تسببت في حادث مروع راح ضحيته 3 أشخاص، وإصابة 11 آخرين بينهم 3 سيدات، فيما لقي رجل وسيدتان مصرعهما متأثرين بإصابتهم بكسور وكدمات متفرقة بالجسم بعد انقلاب السيارة الميكروباص وتهشمها بسبب قوة التصادم. وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمحور صفط اللبن، في الاتجاه القادم من فيصل في اتجاه ميدان لبنان، أمام جامعة القاهرة، مع ظهور كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن، أمام جامعة القاهرة.
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إصابة 19 شخصًا في انقلاب أتوبيس بالشرقية

شهد طريق "بلبيس- العاشر من رمضان" بالشرقية اليوم الخميس، حادث انقلاب أتوبيس أسفر عن إصابة 19 شخصا من مستقليه، وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانقلاب أتوبيس بطريق "بلبيس- العاشر من رمضان"، أصيب على أثره 19 شخصا بكدمات وجروح وسحجات، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأحرار التعليمي وبلبيس المركزي، وانتقل الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، إلى مستشفى بلبيس المركزي لمتابعة تلقي المصابين العلاج اللازم.
حادث دهس قطار لسيارة بمزلقان البليدة في العياط-19

إصابة 3 أشخاص في اصطدام قطار بـ3 سيارات بالإسكندرية

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم قطار أبوقير القادم من محطة سيدي جابر بـ3 سيارات أثناء عبور المزلقان، ما أدى لإصابة قائدي السيارات، فيما توقفت حركة القطارات. البداية كانت بتلقي اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة السكك الحديدية، يفيد بحدوث تصادم على مزلقان ونجت دائرة قسم شرطة أول الرمل، ووجود مصابين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين حدوث تصادم بين قطار أبوقير القادم من محطة سيدي جابر وثلاث سيارات بعد عبورهما المزلقان اثناء قدوم القطار.
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