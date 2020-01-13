الكهرباء: إلغاء رسوم النظافة في الفواتير اعتبارًا من يوليو

تحرير:إسلام الشاذلي ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٩ م

محمد شاكر

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه سيجري إلغاء البند المتعلق بالنظافة في فاتورة الكهرباء، بدايةً من شهر يوليو المقبل، لافتا أن قيمة رسوم النظافة تختلف من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى. وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه كان يتم تحصيل رسوم النظافة لصالح المحليات والتنمية المحلية، ولا تدخل في خزينة وزارة الكهرباء.

ولفت إلى أن هناك مجهودات تمت في الفترة الماضية للربط الكهربائي بين مصر وعدد من الدول مثل السودان، والمملكة العربية السعودية والأردن وقبرص، موضحا أن النقل مع قبرص سيكون من خلال كابل بحري.وأكد أن الربط الكهربائي مع الدول الاخرى يجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة، مشيرا إلى وجود تعاون مع منظمة الربط