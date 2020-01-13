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بعد أسبوعين زواج.. إمام مسجد يكتشف أن عروسته «راجل»

تحرير:التحرير ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٠ م
الإمام وزوجته المزيفة
الإمام وزوجته المزيفة
ذكر موقع "ديلي مونتر"، أن سكان الجالية المسلمة في أوغندا، تعرضوا لصدمة شديدة، بعد أن أدرك "إمام مسجد" بعد أسبوعين من الزواج أن زوجته ليست إلا رجل. تفاصيل الواقعة، تشير إلى رواية الشيخ محمد موتومبا، إمام مسجد نور فى منطقة كيونجا، وسط أوغندا، والذى قال: "كنت أبحث عن امرأة لأتزوجها، حين ظهرت فتاة جميلة ترتدي الحجاب، ووقعت في حبها، وحين طلبت منها الزواج وافقت، ولكنها قالت إنه لا يمكننا ممارسة الجنس إلا بعد أن أدفع المهر لخالتها، لأنها ليس لها عائلة سواها.
وبعد انتهاء مراسم الزواج، لم يقترب الزوج من عروسه، لمدة أسبوعين، بعد أن زعمت أنها فى فترة الحيض، ووافق موتومبا على الانتظار حتى تصبح أفضل، وعاد إلى عمله.وفى أحد الأيام، وأثناء غياب الزوج عن المنزل، شاهد أحد جيران "موتومبا"، العروس، وهى تقفز فوق جدار يفصل بين منازلهم، أثناء محاولة سرقة الأجهزة الكهربائية
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بدأ شهر ديسمبر وستبدأ معه الاحتفالات بالكريسماس، فعند التجول في الشارع، ستجد كل متجر بداخله كل ما يتعلق بالزينة والهدايا الخاصة بتلك المناسبة، وإذا كنت من محبي الاحتفال فغالبا ما تستعد للاحتفال مع أسرتك وأصدقائك، حيث تفكرون معا فيما قد تقومون به بشكل مختلف هذا الشهر، وخاصة أن الشتاء حتى وقتنا هذا ما زال معتدلا حتى الآن، ولم تبلغ البرودة أقصى مدة. غالبًا ما تواجه الأسرة التي لديها أفراد صغار بعض القلق عند الاحتفال بالكريسماس، وقد تحدث بعض المخاطر الصحية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Healthline.
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