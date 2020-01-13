شاب يحضن فتاة في الشارع بالشرقية.. والمحافظ: خطيبها

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١١ م

جانب من الفيديو المنتشر

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب يقف أمام مدرسة أبو حماد الثانوية الصناعية بالشرقية، ويحمل باقة من الورد وخلفه مجموعة من الشباب، وفور مشاهدة إحدى الفتيات، قدم لها باقة ورد، فيما تقوم هي باحتضانه في الشارع وسط تصفيق البعض. ووجه الشاب رسالة شديدة اللهجة للمارة وبعض سائقي "التوك توك" والمتواجدين أمام المدرسة قائلا: "اللى هيبصلها هضربه بالنار" ثم قام باصطحابها.

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، إنه تم التحقيق في الواقعة، وتم استدعاء ولي أمر الطالبة، والذي أفاد أن الشاب الذي ظهر في الفيديو المتداول "خطيبها". وأضاف المحافظ، أنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب طبقا للقانون والحفاظ على الفتاة وتقويمها. وتفقد "غراب" أول أمس لجان