فنانون وشخصيات عامة في عزاء مدير أعمال محمد منير

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٧ م

عزاء مدير أعمال منير

حرص عدد من الفنانين والشخصيات العامة على تقديم واجب العزاء للكينج محمد منير في وفاة الراحل محمود أبا زيد، زوج شقيقته وابن عمه ومدير أعماله، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد. وحضر كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وتامر حسني، ويسرا، والمطربة لطيفة، ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والمطرب شاندو، والملحن وليد سعد، والاعلامي محمود سعد والنائب مصطفى بكري، والصحفى محمد مصطفى شردي، ومن نجوم الرياضة حضر إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ومحمود عبدالرازق شيكابالا.

وتوفي محمود أبا زيد، زوج شقيقة محمد منير ومدير أعماله، صباح السبت الماضي. وانتابت "منير" حالة من الحزن على وفاة" أبا زيد" وانهمر في البكاء خلال تشييع الجنازة من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر. وكتب "منير" تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "إنا لله وإنا اليه راجعون.. افتقدت اليوم زوج شقيقتى ومدير أعمالى