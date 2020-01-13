فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

فنانون وشخصيات عامة في عزاء مدير أعمال محمد منير

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٧ م
عزاء مدير أعمال منير
عزاء مدير أعمال منير
حرص عدد من الفنانين والشخصيات العامة على تقديم واجب العزاء للكينج محمد منير في وفاة الراحل محمود أبا زيد، زوج شقيقته وابن عمه ومدير أعماله، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد. وحضر كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وتامر حسني، ويسرا، والمطربة لطيفة، ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والمطرب شاندو، والملحن وليد سعد، والاعلامي محمود سعد والنائب مصطفى بكري، والصحفى محمد مصطفى شردي، ومن نجوم الرياضة حضر إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ومحمود عبدالرازق شيكابالا.
وتوفي محمود أبا زيد، زوج شقيقة محمد منير ومدير أعماله، صباح السبت الماضي. وانتابت "منير" حالة من الحزن على وفاة" أبا زيد" وانهمر في البكاء خلال تشييع الجنازة من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر. وكتب "منير" تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "إنا لله وإنا اليه راجعون.. افتقدت اليوم زوج شقيقتى ومدير أعمالى
اقرأ المزيد
عزاء -والد -إيهاب -توفيق (8)

نجوم الفن والرياضة في عزاء والد إيهاب توفيق (صور)

حرص عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع على تقديم واجب العزاء في وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، والذي أقيم مساء الأحد بمسجد المشير طنطاوي، وكان في مقدمتهم مصطفى قمر، وفيفي عبده وحسين الجسمي، ومحمود حميدة وداليا البحيري وخالد بيبو وعصام كاريكا، كما حضر المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، ومن الإعلاميين حرص على التواجد رامي رضوان، وأسامة منير، وعصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام، وشريف باهر، ومحمد لطفي، وأشرف مصيلحي، والمطربة مريم أمير، وإيهاب فهمي، وكارمن سليمان وزوجها مصطفى جاد، ولاعب الأهلي السابق شادي محمد.
وصول- جثمان- والد -ايهاب- توفيق‎ (1)

«بكاء وحزن».. مشاهد من جنازة والد الفنان إيهاب توفيق

حالة من الحزن الشديد والبكاء، سيطرت على الفنان إيهاب توفيق، وعائلته عقب وصول جثمان والده لمسجد السلام، حيث تأخر تشييع الجثمان بسبب الانتهاء من الإجراءات القانونية. فيما أدى العشرات صلاة الجنازة وسط حضور من نجوم الفن على رأسهم المطرب مصطفى كامل، وهشام عباس، وأحمد التهامي، وحميد الشاعري، ومحمد الحلو، ونادية مصطفى، ونهال عنبر، والمطرب الشعبي حجازي متقال، ومن نجوم الرياضة حرص أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر على الحضور وأداء صلاة الجنازة. فيما يقام العزاء بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس الأحد المقبل.
غالية-بن علي (1)

غالية بن علي تخضع لعملية جراحية في بلجيكا

تجري اليوم الفنانة التونسية غالية بن علي عملية جراحية لاستئصال المرارة، بأحد المستشفيات في بلجيكا، وكتبت عبر صفحتها على "فيسبوك": "عملية المرارة إن شاء الله تعدي على خير، ماشية من غير مرارة، الحمد لله". "غالية" كشفت مؤخرا عن تفاصيل أول ألبوم لها باللهجة المصرية، وكتبت عبر حسابها الرسمي بإنستجرام: "اكتشفت طيلة هذه السنوات أنني ألفت "أغنيات" باللهجة المصرية والدلع المصري وحتى الهلس المصري، ولذلك أصبح من الطبيعي أن ترى سنة 2020 إن شاء الله عملا مصريا من إنتاج مواطنة بلجيكية، بنت تونس، كانت ضيفة على مصر وأصبحت ابنتها.. بعنوان "قولوا لها".
اقرأ المزيد من الأخبار
عزاء -والد -إيهاب -توفيق (8)

نجوم الفن والرياضة في عزاء والد إيهاب توفيق (صور)

حرص عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع على تقديم واجب العزاء في وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، والذي أقيم مساء الأحد بمسجد المشير طنطاوي، وكان في مقدمتهم مصطفى قمر، وفيفي عبده وحسين الجسمي، ومحمود حميدة وداليا البحيري وخالد بيبو وعصام كاريكا، كما حضر المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، ومن الإعلاميين حرص على التواجد رامي رضوان، وأسامة منير، وعصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام، وشريف باهر، ومحمد لطفي، وأشرف مصيلحي، والمطربة مريم أمير، وإيهاب فهمي، وكارمن سليمان وزوجها مصطفى جاد، ولاعب الأهلي السابق شادي محمد.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]