سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

داعشية مصرية في سجون سوريا: «كنت مدرسة محترمة والبغدادي برئ»

تحرير:إسلام الشاذلي ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٥ م
المدرسة الداعشية
المدرسة الداعشية
كشفت السيدة سميحة، إحدى أعضاء داعش المصريات من داخل السجن في سوريا، أن السبب الرئيسي لتركها مصر، هو اتهامها بتحريض الشباب على التظاهر بسبب ارتداءها النقاب، رغم أنها ترتدي النقابة قبل حتى معرفتها بالإخوان. وأضافت "سميحة"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "تن": "أنا كنت مدرسة محترمة، والكل في مصر بيدوس على كله"، منوهة بأن قرارها الانضمام لتنظيم داعش كان بهدف تطبيق شرع الله ولإيماني بفكر أبو بكر البغدادي؛ لكون راية داعش تحمل "لا إله إلا الله"، وتطبق شرع الله –"على حد قولها".
وأوضحت "سميحة"، أنها تركت مصر بإرادتها، ولم يجبرها أحد على السفر لتركيا، موضحة أنها أقامت هي وزوجها وأبناءها لمدة عامين في تركيا، وبعدها انتقلوا لسوريا. وتابعت، أنها قامت بحرق جواز السفر الخاص بها بعد وصولها لسوريا، وكان حلم بالنسبة لها أن تأتي لحلب، وحاولت كثيرًا السفر لحلب وبلاد الشام أثناء إقامتها
اقرأ المزيد
محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-02

الكهرباء: إلغاء رسوم النظافة في الفواتير اعتبارًا من يوليو

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه سيجري إلغاء البند المتعلق بالنظافة في فاتورة الكهرباء، بدايةً من شهر يوليو المقبل، لافتا أن قيمة رسوم النظافة تختلف من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى. وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه كان يتم تحصيل رسوم النظافة لصالح المحليات والتنمية المحلية، ولا تدخل في خزينة وزارة الكهرباء.
مجلس-النواب (3)

رأي الأزهر يؤجل مناقشة مشروع قانون حظر زواج الأطفال

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، وذلك للعرض على الأزهر الشريف، والاستئناس برؤيته وفقًا للدستور.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

علي عبدالعال: البرلمان يصوت على مد حالة الطوارئ غدًا

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان سيصوت غدًا الثلاثاء، على تجديد حالة الطوارئ في البلاد، مطالبا النواب بضروة المشاركة في تلك الجلسة. وطالب عبدالعال، خلال الجلسة العامة، لمجلس النواب، رؤساء الهيئات البرلمانية بدعوة نوابهم للمشاركة في الجلسة، لاسيما أن الموافقة على تمديد حالة الطوارئ يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس. وفي يوليه الماضي، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، على قرار رئيس الجمهورية، بمد إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجارى.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

بسبب النفايات الطبية.. هجوم برلماني على وزارتي الصحة والبيئة

شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب الدكتور محمد العماري، غضب كبير بين النواب وهجوم على وزارتي الصحة والبيئة، وذلك بسبب حرق النفايات الطبية في المستشفيات وداخل الكتل السكنية، الأمر الذي وصفه النواب بالكارثة، وأكدوا أنه يسبب خطورة شديدة على صحة المواطنين، مطالبين بنقل محرقات النفايات إلى خارج الكتل السكنية، لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم. جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن وجود عدد محرقتي نفايات بقرية كفر عيش مركز الشهداء- بمحافظة المنوفية بجانب الكتلة السكنية، ما يسبب تلوثا وخطورة على صحة سكان القرى المجاورة لها.
اقرأ المزيد من الأخبار
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: نقل تركيا إرهابيين إلى طرابلس «إرهاب جديد»

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن قيام الفصائل المسلحة السورية المدعومة من تركيا بافتتاح مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا دعمًا لميليشيات طرابلس يضع المنطقة أمام موجة إرهاب جديدة كالتي أصابت سوريا بعد الدعم التركي لتلك المجموعات الإرهابية. وأضاف المرصد في بيان اليوم الإثنين، أن تركيا تعمل على إرسال تلك المجموعات الإرهابية إلى ليبيا حتى لا تتكبد خسائر في صفوف جنودها، نظرًا لكون التدخل التركي العسكري الذي يسعى إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تم رفضه بشكل قاطع من المعارضة التركية التي تسعى إلى عرقلة مساعيه الداعمة للإرهاب.
سامح-شكري (1)

مصر وإيطاليا: يجب تكثيف الجهود لعودة الأمن في ليبيا

أكد وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، ضرورة العمل على تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مع رفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الساحة الليبية، والتي من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، وفي إطار مسار برلين السياسي، جاء ذلك خلال الاتصال الذي أجراه شكري، اليوم الاثنين، مع نظيره الإيطالي في إطار التشاور المتواصل بين مصر وإيطاليا حول ليبيا. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا.
احمد -موسى

أحمد موسى: أردوغان يسعى لنشر «الجرب» في العالم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاقتصاد التركي يشهد انهيارًا كبيرًا وبدأت الأوبئة تنتشر في كافة أنحاء البلاد كون أردوغان يحصل على أموال بلاده، وأصبح يمول بها الإرهابيين، موضحًا: «أردوغان مش فاضي يشوف صحة ومصالح الناس». وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن مرض الجرب يضرب المدن التركية وينتشر في مختلف أنحاء الدولة، وهناك تسليط ضوء عليه في صحف تركية وعربية ومصرية، حيث حذرت تلك الصحف من انتشار الجرب في تركيا.
اردوغان والسراج - ليبيا

من يدفع فاتورة التدخل التركي في ليبيا؟

تصر تركيا على الاستمرار في التدخل بالشأن الليبي بكافة الأشكال، ويبدو أن دافع أنقرة إلى المبادرة بالتحرك في ليبيا هو تطلعها للحصول على صفقات من الدولة الغنية بالنفط، وإحياء عقود عمل كانت جمدت بعد الإطاحة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. يأتي الإصرار التركي على هذا التدخل في الوقت الذي دخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا التي تم توقعيها مؤخرا بين الجانبين، حيز التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية أول أمس الخميس.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]